मौसम में थोड़ा सुधार; कोहरा कम होने के बावजूद 15 ट्रेनें और 12 फ्लाइट्स हुईं लेट

मौसम में सुधार होने के बाद ट्रेनों और विमानों का संचालन भी पटरी पर लौटने लगा है. शुक्रवार को कुछ ट्रेन और फ्लाइट्स लेट हुईं.

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 9, 2026 at 10:16 PM IST

लखनऊ: मौसम में सुधार होने से ट्रेनों और विमानों का संचालन भी पटरी पर लौटने लगा है. लगातार देरी के चलते कई बार कैंसिल की जा चुकी 82501 तेजस एक्सप्रेस शुक्रवार को चार घंटे की देरी से पहुंची. 12003 शताब्दी एक्सप्रेस एक ही घंटे दे रही. वहीं दो से आठ घंटे तक देरी से चल रहे विमानों की लेटलतीफी काफी कम हुई. शुक्रवार को 15 ट्रेनें और 12 फ्लाइट्स लेट हुईं.

82502 तेजस एक्सप्रेस चार घंटे, 12419 गोमती एक्सप्रेस तीन घंटे, 02569 नई दिल्ली क्लोन तीन घंटे, 12556 गोरखधाम एक्सप्रेस ढाई घंटे, 12004 शताब्दी एक्सप्रेस पौने दो घंटे, 12391 श्रमजीवी एक्सप्रेस एक घंटे, 12565 बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस एक घंटे, 22418 महामना एक्सप्रेस एक घंटे देरी से पहुंची.

विमानों में अमौसी एयरपोर्ट पर आने वाली फ्लाइट 6ई 5264 दो घंटे, 6ई 1416 एक घंटे, 6ई 2442 एक घंटे, 6ई 2159 एक घंटे की देरी से पहुंचीं. वहीं जाने वाले विमानों में आईएक्स 1027 एक घंटे, क्यूपी 1526 एक घंटे की देरी से रवाना हुई.

237 बेटिकट यात्रियों से वसूला गया 80 हजार जुर्माना: उत्तर रेलवे लखनऊ मण्डल के उतरेटिया रेलवे स्टेशन पर मेरा टिकट, मेरा स्वाभिमान अभियान के तहत शुक्रवार को टिकट चेकिंग अभियान चलाया गया. सीनियर डीसीएम कुलदीप तिवारी ने बताया कि इस दौरान ट्रेन संख्या 14123 मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ कानपुर सेंट्रल एक्सप्रेस, 14210 लखनऊ प्रयागराज इंटरसिटी, 14215 गंगा गोमती एक्सप्रेस, 20401 वाराणसी लखनऊ सुपरफास्ट, 15107 बनारस लखनऊ इंटरसिटी और 64281 सुलतानपुर लखनऊ मेमू में यात्रियों के टिकट चेक किए गए.

79,970 रुपये जुर्माना वसूला गया: अभियान के दौरान कुल 237 बेटिकट यात्री पकड़े गए, जिनसे 79,970 रुपये जुर्माना वसूला गया. अभियान के दौरान 12 बेटिकट यात्रियों को विधिक कार्रवाई के लिए आरपीएफ के सुपुर्द किया गया. एसीएम केके यादव सहित सीएमआई टिकट चेकिंग, सीआईटी, 17 टिकट चेकिंग स्टाफ, 14 आरपीएफ, 10 जीआरपी जवान शामिल थे. उत्तर रेलवे के डीआरएम सुनील कुमार वर्मा ने यात्रियों से बेटिकट सफर नहीं करने की अपील की है.

जीआरपी ने 311 मोबाइल यात्रियों को लौटाए: चारबाग सहित अन्य रेलवे स्टेशनों, ट्रेनों, सरकुलेटिंग एरिया से चोरी हुए रेलयात्रियों के 311 मोबाइल जीआरपी ने बरामद कर शुक्रवार को वापस किए. खोए मोबाइल पाकर यात्री खुश हो गए. चारबाग स्थित जीआरपी लाइन में यात्रियों के मोबाइल लौटाने के लिए प्रोग्राम हुआ था. चारबाग जीआरपी प्रभारी धर्मवीर सिंह ने बताया कि जीआरपी लखनऊ पुलिस ने गिरे, खोए और चोरी हुए लगभग 311 मोबाइल बरामद किए, जिनकी अनुमानित कीमत एक करोड़ रुपये है.

अभियान चलाकर मोबाइल बरामद किए गए: पुलिस अधीक्षक जीआरपी अनुभाग रोहित मिश्रा ने जनसुनवाई में प्राप्त मोबाइल से संबंधित प्रार्थना पत्रों का संज्ञान लिया. थानों पर गठित सर्विलांस टीम ने कार्रवाई की. अभियान चलाकर मोबाइल बरामद किए गए. टीम के प्रयास से राज्यों के अलग-अलग जिलों से विभिन्न कंपनियों के कुल 311 मल्टीमीडिया मोबाइल बरामद हुए. इन मोबाइलों को उनके मालिकों की पड़ताल कर लौटाए गए.

