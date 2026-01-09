ETV Bharat / state

मौसम में थोड़ा सुधार; कोहरा कम होने के बावजूद 15 ट्रेनें और 12 फ्लाइट्स हुईं लेट

शुक्रवार को लखनऊ में 15 ट्रेनें और 12 फ्लाइट्स विलंब से चलीं. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: मौसम में सुधार होने से ट्रेनों और विमानों का संचालन भी पटरी पर लौटने लगा है. लगातार देरी के चलते कई बार कैंसिल की जा चुकी 82501 तेजस एक्सप्रेस शुक्रवार को चार घंटे की देरी से पहुंची. 12003 शताब्दी एक्सप्रेस एक ही घंटे दे रही. वहीं दो से आठ घंटे तक देरी से चल रहे विमानों की लेटलतीफी काफी कम हुई. शुक्रवार को 15 ट्रेनें और 12 फ्लाइट्स लेट हुईं. 82502 तेजस एक्सप्रेस चार घंटे, 12419 गोमती एक्सप्रेस तीन घंटे, 02569 नई दिल्ली क्लोन तीन घंटे, 12556 गोरखधाम एक्सप्रेस ढाई घंटे, 12004 शताब्दी एक्सप्रेस पौने दो घंटे, 12391 श्रमजीवी एक्सप्रेस एक घंटे, 12565 बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस एक घंटे, 22418 महामना एक्सप्रेस एक घंटे देरी से पहुंची. विमानों में अमौसी एयरपोर्ट पर आने वाली फ्लाइट 6ई 5264 दो घंटे, 6ई 1416 एक घंटे, 6ई 2442 एक घंटे, 6ई 2159 एक घंटे की देरी से पहुंचीं. वहीं जाने वाले विमानों में आईएक्स 1027 एक घंटे, क्यूपी 1526 एक घंटे की देरी से रवाना हुई. 237 बेटिकट यात्रियों से वसूला गया 80 हजार जुर्माना: उत्तर रेलवे लखनऊ मण्डल के उतरेटिया रेलवे स्टेशन पर मेरा टिकट, मेरा स्वाभिमान अभियान के तहत शुक्रवार को टिकट चेकिंग अभियान चलाया गया. सीनियर डीसीएम कुलदीप तिवारी ने बताया कि इस दौरान ट्रेन संख्या 14123 मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ कानपुर सेंट्रल एक्सप्रेस, 14210 लखनऊ प्रयागराज इंटरसिटी, 14215 गंगा गोमती एक्सप्रेस, 20401 वाराणसी लखनऊ सुपरफास्ट, 15107 बनारस लखनऊ इंटरसिटी और 64281 सुलतानपुर लखनऊ मेमू में यात्रियों के टिकट चेक किए गए.