गाजियाबाद में कल से सामान्य रूप से संचालित होंगे सभी स्कूल, प्रशासन ने जारी किया आदेश

नई दिल्ली/गाजियाबाद: दिल्ली एनसीआर में बीते दिनों प्रदूषण स्तर 450 के पार चला गया था. हवा की खराब होती क्वालिटी को देखते हुए गाजियाबाद के स्कूलों में कक्षाओं को हाइब्रिड मोड में संचालित करने का जिला प्रशासन द्वारा आदेश जारी किया गया था. फिलहाल, गाजियाबाद की एयर क्वालिटी इंडेक्स में आज थोड़ा बहुत सुधार देखा गया है. एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार होने के बाद अब गाजियाबाद में गुरुवार, 18 दिसंबर 2025 से सभी स्कूलों और कोचिंग सेंटर में क्लासेस सामान्य रूप से संचालित की जाएगी. इस संबंध में जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा आदेश जारी किया गया है.

गाज़ियाबाद के जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा भी में कहा गया है, "वर्तमान में हवा की क्वालिटी में सुधार हुआ है. जिसको दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी गाजियाबाद द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुग्रह में जिले में संचालित बेसिक शिक्षा परिषद और माध्यमिक शिक्षा विभाग के समस्त बोर्ड से मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अध्यनरत छात्र/छात्राओं एवं कोचिंग सेंटरों में अध्ययन करने वाले छात्र और छात्राओं की भौतिक रूप से कक्षाओं का संचालन किया जाए."

दिल्ली एनसीआर की हवा में थोड़ा बहुत सुधार तो देखा गया है लेकिन अभी भी हवा की हालत बेहद खराब है. मौजूदा समय में दिल्ली एनसीआर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 के पार है. माना जा रहा है कि ठंड बढ़ने से प्रदूषण स्तर में और इजाफा होने की संभावना बनी हुई है. फिलहाल, दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा ग्रेड रिस्पांस एक्शन प्लान का चौथा चरण लागू किया गया था. कुल मिलाकर दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है.