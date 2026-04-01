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सूरजपुर में स्वास्थ्य सेवाएं हुईं बेहतर, शहर में 15 मिनट और गांव में आधे घंटे में एंबुलेंस पहुंचने का दावा

सूरजपुर: आपात स्थिति में मरीजों को समय पर एंबुलेंस की सुविधा मिल पाए, इसको लेकर लगातार प्रयास जारी हैं. इसकी कड़ी में जिले को 9 हाइटेक एंबुलेंस की सुविधा प्रदान की गई है. महिला एवं बाल विकास मंत्री ने इन एंबुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. महिला एवं बाल विकास मंत्री ने कहा कि जिले के लोगों को अब और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं मिल पाएंगी. मंत्री ने ये भी माना कि जो सुविधाएं स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिले में होनी चाहिए, वैसी स्वास्थ्य सेवाएं फिलहाल नहीं मिल पा रही हैं लेकिन मंत्री ने ये जरूर कहा कि जल्द ही हम उन कमियों को दूर कर लेंगे. जिला अस्पताल पहुंचीं मंत्री ने कहा कि हमारी लगातार ये कोशिश है कि हम लोगों को बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दे पाएं.

जिले को मिले 9 हाइटेक एंबुलेंस

स्वास्थ्य विभाग की ओर से कहा गया है कि शहर में 15 मिनट में एंबुलेंस सुविधा लोगों के घरों तक पहुंच जाएगी. वहीं, ग्रामीण इलाके में आधे घंटे के भीतर एंबुलेंस पहुंच जाएगी. इन दावों पर स्वास्थ्य विभाग और ये सुविधा कितनी खरी उतरेगी ये तो वक्त बताएगा. लेकिन इतना तय है कि जिले को मिले इस सौगात से स्वास्थ्य सेवाएं और मजबूत होंगी. सबसे ज्यादा फायदा ग्रामीण इलाके के लोगों को होगा.