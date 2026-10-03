सीएम हेमंत सोरेन की मां रूपी सोरेन की सेहत में दिख रहा है सुधार, हिल व्यू हॉस्पिटल के निदेशक ने साझा की जानकारी
सीएम हेमंत सोरेन की मां रूपी सोरेन की सेहत को लेकर ताजा अपडेट आया है. हॉस्पिटल के निदेशक ने जानकारी दी है. रिपोर्ट-उपेंद्र कुमार
Published : October 3, 2026 at 3:28 PM IST
रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मां और झारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्रीय उपाध्यक्ष रूपी सोरेन का इलाज रांची के हिल व्यू हॉस्पिटल में जारी है. उन्हें सांस लेने में कठिनाई व अन्य स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों की वजह से 18 सितंबर की सुबह बरियातू स्थित हिल व्यू अस्पताल में भर्ती कराया गया था. अस्पताल के निदेशक डॉ. नितेश प्रिया के नेतृत्व में डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है. अस्पताल में भर्ती होने के बाद से रूपी सोरेन के स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव होता रहा है और उनकी जांच रिपोर्ट में इंफेक्शन के संकेत मिले थे.
बेहतर हो रहा रूपी सोरेन का स्वास्थ्य
हिल व्यू अस्पताल के निदेशक डॉ. नितेश प्रिया ने ईटीवी भारत से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की माता रूपी सोरेन के स्वास्थ्य की अद्यतन जानकारी देते हुए बताया कि उनका स्वास्थ्य बेहतर हो रहा है. उन्होंने रूपी सोरेन की स्थिति को स्टेबल बताया. डॉ. नितेश ने बताया कि सांस लेने में दिक्कत की वजह से उन्हें हिल व्यू हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था. उनकी सेहत में सुधार भी दिख रहा था, लेकिन बीच में कुछ कॉम्प्लिकेशन के बाद चिकित्सकों की टीम उनके स्वास्थ्य पर नजर बनाए हुए है और उन्हें बाहर से ऑक्सीजन भी दिया जा रहा था.
कई चिकित्सकों के ली गई सलाह
हिल व्यू हॉस्पिटल के निदेशक डॉ. नितेश प्रिया ने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की माता रूपी सोरेन का इलाज पहले से भी कई बड़े मेडिकल संस्थानों से चल रहा है. ऐसे में सर गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली, AIG हैदराबाद और यहां के वरिष्ठ चिकित्सकों की सलाह से तय लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पर उनका इलाज किया जा रहा है.
सीएम हेमंत और कल्पना प्रायः हर दिन जाते हैं हॉस्पिटल
डॉ. नितेश प्रिया ने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधायक कल्पना सोरेन और झामुमो के नेता लगातार हॉस्पिटल आते रहते हैं और उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेते रहते हैं. शुक्रवार को भी मुख्यमंत्री अपनी बीमार मां को देखने के लिए हॉस्पिटल पहुंचे थे. उन्होंने रूपी सोरेन के स्वास्थ्य की पूरी जानकारी संबंधित डॉक्टरों से ली है.
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