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सीएम हेमंत सोरेन की मां रूपी सोरेन की सेहत में दिख रहा है सुधार, हिल व्यू हॉस्पिटल के निदेशक ने साझा की जानकारी

रांची का हिल व्यू हॉस्पिटल. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मां और झारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्रीय उपाध्यक्ष रूपी सोरेन का इलाज रांची के हिल व्यू हॉस्पिटल में जारी है. उन्हें सांस लेने में कठिनाई व अन्य स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों की वजह से 18 सितंबर की सुबह बरियातू स्थित हिल व्यू अस्पताल में भर्ती कराया गया था. अस्पताल के निदेशक डॉ. नितेश प्रिया के नेतृत्व में डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है. अस्पताल में भर्ती होने के बाद से रूपी सोरेन के स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव होता रहा है और उनकी जांच रिपोर्ट में इंफेक्शन के संकेत मिले थे.