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छत्तीसगढ़ में लागू होगी इम्प्रूव्ड राइस स्कीम, मिल एसोसिएशन ने दिए सुझाव

खाद्य सचिव ने कहा, सरकार आगामी खरीफ वर्ष में ‘इम्प्रूव्ड राइस स्कीम’ को प्राथमिकता के साथ लागू करने की दिशा में काम कर रही है.

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छत्तीसगढ़ में लागू होगी इम्प्रूव्ड राइस स्कीम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 27, 2026 at 7:41 PM IST

3 Min Read
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रायपुर: छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, यहां धान की खेती बड़े पैमाने पर होती है. प्रदेश के ज्यादातर किसान धान की खेती करते हैं. सरकार किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी भी करती है. ऐसे में धान किसानों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. छत्तीसगढ़ में भारत सरकार की नवीन ‘इम्प्रूव्ड राइस स्कीम’ को प्रभावी ढंग से लागू करने की दिशा में आज एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई. कार्यशाला की अध्यक्षता खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले ने की. इसमें छत्तीसगढ़ राइस मिल एसोसिएशन के प्रतिनिधियों, भारतीय खाद्य निगम, मार्कफेड तथा प्रदेशभर के राइस मिलर्स ने भी भाग लिया.

छत्तीसगढ़ में लागू होगी इम्प्रूव्ड राइस स्कीम

कार्यशाला में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 से लागू की जाने वाली ‘इम्प्रूव्ड राइस स्कीम’ के विभिन्न प्रावधानों, गुणवत्ता मानकों, भंडारण व्यवस्था, अनुबंध प्रक्रिया, लागत एवं क्रियान्वयन संबंधी विषयों पर विस्तार से चर्चा की.अधिकारियों ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से 10 प्रतिशत अरवा ब्रोकन चावल एवं 5 प्रतिशत उसना ब्रोकन चावल के निर्धारित मानकों की जानकारी दी.

राइस मिल एसोसिएशन के प्रतिनिधि हुए शामिल

बैठक में राइस मिल एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने व्यवहारिक समस्याओं और सुझावों को प्रमुखता से खाद्य विभाग के सामने रखा. मिलर्स ने प्रदेश में उन्नत धान किस्मों की खेती को बढ़ावा देने, भारतीय खाद्य निगम में रैक मूवमेंट को तेज करने तथा मिलिंग लागत में वृद्धि जैसे मुद्दों पर फोकस किया. साथ ही उन्होंने स्कीम के सफल क्रियान्वयन के लिए तकनीकी और आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने की जरूरत बताई.

आगामी खरीफ वर्ष में किया जाएगा लागू

कार्यशाला में खाद्य सचिव ने कहा कि भारत सरकार आगामी खरीफ वर्ष में ‘इम्प्रूव्ड राइस स्कीम’ को प्राथमिकता के साथ लागू करने की दिशा में काम कर रही है. इसके लिए राज्य के राइस मिलों को निर्धारित मानकों के अनुरूप तकनीकी रूप से अपग्रेड करना जरुरी होगा. उन्होंने आश्वस्त किया कि मिलर्स की ओर से दिए गए सुझावों और समस्याओं का परीक्षण कर आवश्यक प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाएगा. कार्यशाला में छत्तीसगढ़ राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष कान्ति लाल बोथरा, महामंत्री विष्णु बिंदल, कोषाध्यक्ष रमेश अग्रवाल सहित अन्य पदाधिकारी एवं मिलर्स मौजूद रहे. सभी लोगों ने कार्यशाला आयोजन के लिए खाद्य विभाग का आभार व्यक्त करते हुए योजना के सफल क्रियान्वयन में सहयोग का भरोसा दिया.

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