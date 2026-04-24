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नवाबी दशहरी की मिठास अब नहीं होगी फीकी, एक्सपर्ट से जानिए कैसे कुदरत की मार के बीच भी होगी बंपर कमाई

'मलिहाबादी दशहरी' पर 'बैगिंग' कवच, इस खास तकनीक से कुदरत की मार भी होगी बेअसर, मालामाल होंगे बागवान

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नवाबी दशहरी की मिठास अब नहीं होगी फीकी, एक्सपर्ट से जानिए कैसे कुदरत की मार के बीच भी बंपर कमाई करेंगे किसान (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 24, 2026 at 7:07 AM IST

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Updated : April 24, 2026 at 7:19 AM IST

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लखनऊ : कुदरत की मार से जूझ रहे मलिहाबाद के बागवानों के लिए अब फ्रूट बैगिंग तकनीक नई उम्मीद बनकर आई है. अनुभवी किसान इसे नुकसान की भरपाई का सबसे बेहतर जरिया मान रहे हैं, बस शर्त यह है कि बागवान चंद पैसों की बचत के लालच में घटिया बैग न चुनें. जानकारों की सलाह है कि उच्च गुणवत्ता वाले बैग्स का इस्तेमाल कर न केवल फसल को सुरक्षित रखा जा सकता है, बल्कि प्रीमियम भाव पाकर मुनाफा भी दोगुना किया जा सकता है. पेश है मनीष चौहान के संपादन के साथ संवाददाता मो. मारूफ की खास रिपोर्ट.

नवाबी दशहरी की मिठास अब नहीं होगी फीकी, एक्सपर्ट से जानिए कैसे कुदरत की मार के बीच भी बंपर कमाई करेंगे किसान (Video Credit; ETV Bharat)

दरअसल, मलिहाबाद के विश्व प्रसिद्ध दशहरी पर इस बार प्रकृति की दोहरी मार पड़ी है, जिससे किसान भारी आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं. हालांकि इस विपरीत समय में फ्रूट बैगिंग तकनीक बागवानों के लिए एक बड़ी उम्मीद बनकर सामने आई है. अनुभवी बागवानों और विशेषज्ञों का मानना है कि यदि किसान चंद पैसों की बचत के लालच में सस्ते बैग का उपयोग करने के बजाय उच्च गुणवत्ता वाले बैग्स को अपनाएं, तो न केवल फसल को बीमारियों से सुरक्षित रखा जा सकता है, बल्कि प्रीमियम क्वालिटी के जरिए बाजार में बेहतर दाम पाकर पिछले हुए नुकसान की काफी हद तक भरपाई भी की जा सकती है.

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मलिहाबादी दशहरी क्यों है आमों का 'नवाब' ? (Photo Credit; ETV Bharat)

नुकसान की भरपाई के लिए बैगिंग का सहारा
​बागवान जय प्रकाश ने किसानों को आम की फसल में बैगिंग तकनीक अपनाने की सलाह दी है. उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष बैगिंग से उन्हें बाजार में सामान्य से दोगुना दाम मिला था. इस वर्ष मौसम की मार से फसल को भारी नुकसान हुआ है. ऐसे में उच्च गुणवत्ता वाले फ्रूट बैग का उपयोग करना ही सबसे बेहतर उपाय है. इससे न केवल फल सुरक्षित रहेगा और उसकी क्वालिटी सुधरेगी, बल्कि बेहतर बाजार भाव पाकर किसान हुए आर्थिक नुकसान की कुछ हद तक भरपाई भी कर सकेंगे.

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मलिहाबादी दशहरी: कहां-कहां होता है सप्लाई? (Photo Credit; ETV Bharat)

अच्छी क्वालिटी के बैग ही दिलाएंगे आम का सही दाम
​बागवान सौरभ सिंह ने किसानों को सस्ते बैग के लालच से बचने की सलाह दी है. उन्होंने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि पिछले साल जानकारी के अभाव में उन्होंने सस्ते बैग इस्तेमाल किए थे, जिसका नतीजा यह रहा कि आमों पर अपेक्षित रंग नहीं आया और बाजार में सही दाम नहीं मिल सके. सौरभ ने अन्य बागवानों से अपील की है कि चंद पैसों की बचत के चक्कर में अपनी मेहनत बर्बाद न करें. उन्होंने कहा कि बेहतर मुनाफा और आम की प्रीमियम क्वालिटी पाने के लिए हमेशा उच्च गुणवत्ता वाले फ्रूट बैग्स का ही चुनाव करें.

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मलिहाबादी दशहरी : इस बार क्या हैं समस्याएं ? (Photo Credit; ETV Bharat)

मौसम की मार के बीच बैगिंग बनी बागवानों की उम्मीद
​मौसम के उतार-चढ़ाव से आम की फसल को हुए नुकसान से बागवान सर्वेश कुमार ने निराश न होने की सलाह दी है. उन्होंने बताया कि बैगिंग तकनीक अपनाकर किसान अभी भी नुकसान की भरपाई कर सकते हैं. सर्वेश स्वयं कई वर्षों से इसका उपयोग कर रहे हैं और बाजार में बेहतरीन दाम पा रहे हैं. उन्होंने अन्य बागवानों से अपील की है कि बची हुई फसल पर बैगिंग करें, ताकि उच्च गुणवत्ता के साथ बाजार में अच्छा मुनाफा कमाया जा सके.

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बैगिंग तकनीक, जिससे 'मालामाल' हो रहे किसान (Photo Credit; ETV Bharat)

बैगिंग में किन बातों का रखें ध्यान?

बैगिंग एक्सपर्ट मयंक सिंह ने बताया ​आम की बागवानी में बैगिंग तकनीक न केवल फल को बीमारियों से बचाती है, बल्कि उसे अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप चमकदार और आकर्षक भी बनाती है. यदि आप भी अपने आम की फसल से बेहतर दाम पाना चाहते है, तो बैगिंग के इन नियमों का पालन करें

​1. कब करें बैगिंग
​बैगिंग का सही समय चुनाव करना सबसे महत्वपूर्ण है, जब आम का फल लगभग अंडे के आकार व्यास में 3 सेमी या वजन में 150-200 ग्राम का हो जाए. सामान्यतः फल लगने के 30-40 दिन बाद यह प्रक्रिया सबसे उपयुक्त होती है. बैगिंग हमेशा साफ मौसम या धूप वाले दिन करें. बारिश, ओस या कोहरे के दौरान बैगिंग बिल्कुल न करें.

2. बैग का चुनाव कैसे करें
​अखबार या स्थानीय थैलियों के इस्तेमाल से आम के सड़ने का खतरा बढ़ जाता है. इसके बजाय बाजार में उपलब्ध विशेष फ्रूट बैग्स का ही उपयोग करें. सबसे अच्छे नतीजों के लिए डबल लेयर बैग अंदर से काली और बाहर से पीली या सफेद चुनें. यह फल को तेज धूप से बचाता है और उसे आकर्षक सुनहरा रंग देने में मदद करता है. सुनिश्चित करें कि बैग में नीचे की तरफ छोटे छेद हों, ताकि फल में नमी जमा न हो और वह सड़े नहीं.

​3. बैगिंग करने की सही विधि
एक हाथ से फल को थामें, दूसरे हाथ से बैग को सावधानीपूर्वक फल के ऊपर चढ़ाएं और तने के पास तार या धागे से मजबूती से बांध दें. बैग के अंदर अनावश्यक खाली जगह न छोड़ें, ताकि कीड़े अंदर प्रवेश न कर सकें.

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बैगिंग तकनीक के लाभ (Photo Credit; ETV Bharat)


​बैगिंग के फायदे
​सामान्य आम जो 300-400 प्रति कैरेट बिकता है, बैगिंग वाला आम 1200+ तक की कीमत पा सकता है. बैगिंग के बाद फलों पर बार-बार छिड़काव करने की जरूरत नहीं पड़ती. फल पर कोई दाग नहीं पड़ता और प्राकृतिक चमक बनी रहती है. बैगिंग करने से आम का वजन सामान्य के मुकाबले 15-20% तक अधिक हो सकता है. बैगिंग करने से आपको न केवल बाजार में बेहतर भाव मिलता है, बल्कि आपके बाग की एक अलग पहचान भी बनती है. इसे मलिहाबाद जैसे आम उत्पादक क्षेत्रों में अपनाकर किसान अपनी आर्थिक स्थिति में बड़ा बदलाव ला सकते हैं.

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Last Updated : April 24, 2026 at 7:19 AM IST

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