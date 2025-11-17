ETV Bharat / state

यूपी के बस स्टेशनों पर दूसरे राज्यों की बसों को देना होगा अब ज्यादा पार्किंग शुल्क; यात्रियों को सुविधा देने में खर्च होगी रकम

लखनऊ: उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए अब दूसरे राज्यों से आने वाली बसों से अब ज्यादा पार्किंग शुल्क वसूलेगा. जो भी पार्किंग शुल्क वसूल होगा, उससे यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी. इन सुविधाओं में बस स्टेशनों पर यात्रियों के बैठने की व्यवस्था, पीने का स्वच्छ पानी, शीतल हवा और साफ सुथरा टॉयलेट्स की व्यवस्थाएं शामिल होंगी. इसके साथ ही नई बसें भी लाई जाएंगी. परिवहन निगम के प्रधान प्रबंधक अमरनाथ सहाय बताते हैं कि विभिन्न राज्यों में उत्तर प्रदेश से आने वाली बसों से पार्किंग शुल्क लिया जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अपेक्षाकृत कम शुल्क वसूला जा रहा था. अब राज्यों के बराबर ही पार्किंग शुल्क वसूलने की तैयारी है.



बता दें कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसें देश के आठ राज्यों के बीच संचालित होती हैं. इनमें दिल्ली, पंजाब उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर राज्य शामिल हैं. रोजाना परिवहन निगम की करीब साढ़े 12 हजार बसें 16 लाख से ज्यादा यात्रियों को उनके मंजिल तक पहुंचाती हैं.

यूपीएसआरटीसी की तरह अन्य राज्यों की बसें भी यूपी के विभिन्न बस स्टेशनों पर आती हैं. यूपी की बसों से जहां अन्य राज्यों के बस स्टेशनों पर पार्किंग के लिए शुल्क लिया जाता है, वैसे ही यूपी में भी बसों से शुल्क वसूला जाता है. हालांकि, यूपी की तुलना में पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में ही ज्यादा पार्किंग शुल्क वसूले जाते है. अब इस तरफ परिवहन निगम प्रशासन ने हाल ही में ध्यान दिया है और सभी राज्यों में यूपी की बसों की पार्किंग के लिए वसूले जाने वाले शुल्क का अध्ययन शुरू कर दिया है.





उत्तराखंड 177 रुपए ज्यादा वसूल रहा: उत्तराखंड के साथ परिवहन निगम का करार है. उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो बसें आती हैं तो बस स्टेशन पर पार्किंग के लिए प्रति बस 531 रुपए वसूल किए जाते हैं, जबकि लखनऊ से जो बसें उत्तराखंड जाती हैं तो बस स्टेशनों पर पार्किंग के एवज में 708 रुपए वसूल किए जा रहे हैं. यानी प्रति बस उत्तराखंड परिवहन निगम उत्तर प्रदेश परिवहन निगम से 177 रुपए ज्यादा वसूल करता है. अब परिवहन निगम ने भी सभी राज्यों से उतना ही पार्किंग शुल्क वसूल करने का निर्णय लिया है, जितना वे उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों से पार्किंग के बदले में वसूल रहे हैं.