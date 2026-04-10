देश के औद्योगिक और रक्षा ढांचे को सुरक्षित की दिशा में जुटे वैज्ञानिक, जमशेदपुर के एनएमएल में किया सेमिनार
जमशेदपुर के एनएमएल में औद्योगिक और रक्षा ढांचों को अधिक सुरक्षित बनाने की दिशा में वैज्ञानिकों ने एक सेमिनार का आयोजन किया है.
Published : April 10, 2026 at 10:39 AM IST
जमशेदपुर: पूर्वी सिंहभूम में स्थित राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया. जिसमें विभिन्न क्षेत्र के वैज्ञानिक, वर्तमान समय में तकनीक और संसाधन पर चर्चा की. रक्षा और विज्ञान क्षेत्र के डॉ जी सतीश रेड्डी ने बताया की मिसाइलों, लड़ाकू विमानों और वायुयान प्रणालियों में सुरक्षा से समझौता किए बिना संरचनात्मक आयु बढ़ाना बेहद जरूरी है.
जमशेदपुर के बर्मामाइंस क्षेत्र में स्थित राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला (NML) में 'अभियांत्रिकीय उपकरणों की शेष आयु आकलन' (Remaining Life Assessment-RLA-2026) विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन हुआ. जिसमें देशभर से लगभग 150 शीर्ष वैज्ञानिक, उद्योग विशेषज्ञ, शिक्षाविद और नीति-निर्माता मशीनों की सुरक्षा और उम्र बढ़ाने की उन्नत तकनीकों पर चर्चा की.
वैज्ञानिकों ने की एनएमएल के योगदानों की सराहना
NML ने ताप विद्युत, तेल, गैस और अंतरिक्ष क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपकरणों की मजबूती के आकलन में ऐतिहासिक योगदान दिया है. इस आयोजन में भारत के कई दिग्गज कंपनियों और संस्थानों का जमावड़ा लगा है. इनमें टाटा स्टील, ओएनजीसी (ONGC), मैंगलोर रिफाइनरी (MRPL), जोएल (जापान), भारत पेट्रोलियम (BPCL), भारतीय तेल निगम (IOCL), एनटीपीसी (NTPC), आईआईटी खड़गपुर, महिंद्रा रक्षा, जायसवाल नेको, किसको कास्टिंग्स और CSIR-CMERI दुर्गापुर जैसे प्रमुख संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल हुए.
CSIR-NML के निदेशक डॉ संदीप घोष चौधरी ने बताया कि वर्तमान में देश के पेट्रो-रसायन (Petrochemical), ताप विद्युत (Thermal Power) और खनन क्षेत्रों का लगभग 60 से 70 प्रतिशत औद्योगिक ढांचा अपनी निर्धारित आयु सीमा से अधिक समय से उपयोग में हैं. ऐसे में किसी भी बड़ी दुर्घटना को रोकने और इन ढांचों के सुरक्षित उपयोग को बढ़ाने के लिए 'शेष आयु आकलन' (RLA) एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.
रक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए एआई पर हो जोर: डॉ रेड्डी
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में रक्षा और विज्ञान क्षेत्र के दिग्गज डॉ जी सतीश रेड्डी ने स्पष्ट किया कि बॉयलर, टरबाइन और दाब पात्र (Pressure Vessels) जैसे महत्वपूर्ण उपकरणों की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए शेष आयु आकलन अब देश के लिए एक ‘रणनीतिक आवश्यकता’ बन चुका है. उन्होंने बताया कि मिसाइलों, लड़ाकू विमानों और वायुयान प्रणालियों में सुरक्षा से समझौता किए बिना संरचनात्मक आयु बढ़ाना बेहद जरूरी है.
डॉ जी सतीश रेड्डी ने इस प्रक्रिया को और अधिक सटीक बनाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) के उपयोग पर विशेष जोर दिया. उन्होंने सुझाव दिया कि RLA का दायरा केवल यांत्रिक (Mechanical) उपकरणों तक सीमित न रखकर विद्युत घटकों (Electrical Components) तक भी बढ़ाया जाना चाहिए.
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