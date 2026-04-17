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झारखंड में मेडिकल कॉलेजों के डिजाइन में बड़े बदलाव की तैयारी, हाईलेवल एक्सपर्ट कमेटी गठित

झारखंड के मेडिकल कॉलेजों के डिजाइन में बदलाव के साथ साथ अस्पताल की कार्यक्षमता में सुधार पर काम किया जा रहा है.

RIMS, Ranchi
राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रांची (Etv bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 17, 2026 at 11:01 PM IST

3 Min Read
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रांची: झारखंड सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी और मरीजों के अनुकूल बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है. स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने निर्माणाधीन और संचालित चिकित्सा महाविद्यालयों की संरचना और योजना में सुधार के लिए एक उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है.

अस्पतालों के डिजाइन की समीक्षा

हाल के दिनों में मेडिकल कॉलेज, इमरजेंसी, क्रिटिकल केयर में निरीक्षण में यह सामने आयी थी कि कई अस्पतालों में आईसीयू, सीसीयू, एचडीयू, ऑपरेशन थिएटर, आईपीडी रेडियोलाजी सेंटर और डायग्नोस्टिक सेंटरों की स्थिति वैज्ञानिक मानकों के अनुरूप नहीं है. जिससे मरीजों की आवाजाही और इलाज की प्रक्रिया प्रभावित होती है. इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अब अस्पतालों के डिजाइन की समीक्षा कर उन्हें पुनर्गठित करने का निर्णय लिया है.

"पेशेंट फ्लो” और ‘वर्क फ्लो’ के वैज्ञानिक सिद्धांत पर होगा काम

सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब अस्पतालों का निर्माण “पेशेंट फ्लो” और ‘वर्क फ्लो’ के वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होगा. इसके तहत आईसीयू, ओटी, इमरजेंसी, रेडियोलॉजी सेंटर आदि को एक ही फ्लोर पर स्थापित किया जाएगा. ट्रॉमा सेंटर को ग्राउंड फ्लोर पर मुख्य प्रवेश द्वार के पास स्थापित किया जाएगा ताकि एम्बुलेंस की त्वरित पहुंच मिल सके.

बायो-मेडिकल वेस्ट के लिए कॉरिडोर की व्यवस्था

आईसीयू, ओटी और इमरजेंसी सेवाओं को एक ही फ्लोर या नजदीकी क्षेत्र में विकसित किया जाएगा, जिससे उपचार में समय की बचत हो. संक्रमण नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए ऑपरेशन थिएटर को पूर्णतः स्टेराइल जोन के रूप में विकसित किया जाएगा और साफ एवं गंदे क्षेत्रों का स्पष्ट विभाजन किया जाएगा. मरीजों, अस्पताल कर्मियों और बायो-मेडिकल वेस्ट के आवागमन के लिए अलग-अलग लिफ्ट और कॉरिडोर की व्यवस्था अनिवार्य होगी.

विशेषज्ञ समिति के समक्ष प्रस्तुत होंगे डिजाइन

रेडियोलॉजी, लैब और ब्लड बैंक जैसी सुविधाओं को ऐसी जगह स्थापित किया जाएगा. यहां से ओपीडी और इमरजेंसी दोनों के मरीज आसानी से पहुंच सके. नई व्यवस्था के तहत निर्माण एजेंसियों को अपने डिजाइन विशेषज्ञ समिति के समक्ष प्रस्तुत करने होंगे.

स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक बनाने पर ध्यान

समिति द्वारा समीक्षा और आवश्यक सुझाव दिए जाने के बाद ही भवनों के अंतिम नक्शे को मंजूरी दी जाएगी. वही अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह की ओर से 15 अप्रैल 2026 के दिन हस्ताक्षर से जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है. इस पहल को राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक, सुव्यवस्थित और मरीज-केंद्रित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

विशेषज्ञ समिति में ये लोग शामिल

इस विशेषज्ञ समिति में रिम्स रांची के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ चिकित्सकों को शामिल किया गया है. इनमें डॉ. हेमंत नारायण (कार्डियोलॉजी), डॉ. प्रदीप कुमार भट्टाचार्य (क्रिटिकल केयर), डॉ. अजीत कुमार डुंगडुंग (मेडिसिन), डॉ. अनिल कुमार कमल (सर्जरी), डॉ. अंशु जणैयार (पैथोलॉजी) और डॉ. अनीश कुमार चौधरी (रेडियोलॉजी) विभाग के HOD या वरिष्ठ चिकित्सक शामिल हैं. इनके साथ सदर अस्पताल, रांची के प्रतिनिधि और झारखंड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड के अधिकारी को भी कमेटी में शामिल किया गया हैं.

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