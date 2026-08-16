चतरा जेल में बंद विचाराधीन कैदी ने दी अपनी जान, टीएसपीसी का था उग्रवादी
चतरा में जेल में बंद टीएसपीसी उग्रवादी ने आत्महत्या कर ली.
Published : August 16, 2026 at 9:40 PM IST
चतराः जिला जेल में बंद नक्सली संगठन टीएसपीसी के उग्रवादी मंटू गंझू (22वर्ष) उर्फ दिलेश ने शनिवार की देर रात आत्महत्या कर ली. इस संबंध में चतरा जेल प्रशासन ने सदर थाना में आत्महत्या का केस दर्ज करवाया है. मृतक पलामू जिला के मनातू थाना क्षेत्र के केवाल गांव का रहनेवाला था.
इस घटना की पुष्टि करते हुए सदर थाना प्रभारी सह पुलिस निरीक्षक अनिल उरांव ने बताया कि मृतक के खिलाफ चतरा जिला के विभिन्न थाना क्षेत्रों में कई मामले दर्ज थे. वर्तमान में कुंदा कांड संख्या 21/2024 धारा 341/323/385/387/456/34 आईपीसी, 25/1-a/26/35 आर्म्स एक्ट,17 (1)2) सीएलए एक्ट के तहत चतरा मंडल कारा में विचाराधीन कैदी के रूप में सजा काट रहा था.
थाना प्रभारी ने बताया कि जेल प्रशासन ने पुलिस को जानकारी दी है कि कैदी द्वारा शनिवार देर रात करीब 12 बजे आत्महत्या के प्रयास के बाद सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया. जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. उन्होंने बताया कि जेल प्रशाशन द्वारा सदर थाना में यूडी केस संख्या 12/26 दर्ज करवाया गया है. वहीं शव का पोस्टमार्टम मेडिकल टीम द्वारा किया जा रहा है.
दूसरी ओर मृतक के परिजनों ने सदर थाना में आवेदन देकर जेल प्रशासन पर हत्या करने का आरोप लगाया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है. इधर मृतक का भाई सीटू गंझू इसे आत्महत्या नहीं बल्कि साजिश के तहत हत्या बता रही है और पूरे मामले की जांच की मांग कर रही है.