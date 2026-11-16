बिलासपुर छठ घाट पर दिखी छत्तीसगढ़ महतारी की छाप, बस्तर कला से सजा मरिमाई घाट
मरिमाई घाट पर छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत और बस्तर की लोककला को प्रदर्शित किया गया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 16, 2026 at 12:23 PM IST
बिलासपुर: लोक आस्था और सूर्य उपासना के महापर्व छठ पूजा बिलासपुर के न्यू लोको कॉलोनी स्थित मरिमाई मंदिर तालाब छठ घाट पर धूमधाम से मनाई गई. छठ घाट को इस बार छत्तीसगढ़ की संस्कृति, परंपरा और बस्तर की लोककला से आकर्षक रूप दिया गया. छठ घाट की यह विशेष सजावट श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बनी रही.
छत्तीसगढ़ महतारी और बस्तर कला से सजा घाट
मरिमाई घाट पर छत्तीसगढ़ महतारी के प्रति सम्मान और बस्तर की पारंपरिक लोककला को केंद्र में रखकर सजावट की गई है. घाट के किनारे कतारबद्ध पिलर्स पर बस्तर कला से प्रेरित आकर्षक चित्र लगाए गए. इनमें लोकजीवन, पारंपरिक वेशभूषा और लोकनृत्य की झलक देखने को मिली. फूलों की लड़ियां, लटकते पुष्पगुच्छ और लाल कपड़ों से की गई सजावट ने पूरे परिसर को नया स्वरूप दिया. तालाब के चारो ओर हरियाली के बीच सजा यह छठ घाट आस्था, प्रकृति और कला के अनूठे संगम के रूप में नजर आया.
छठ घाट पर दिखी छत्तीसगढ़ की संस्कृति
समिति के सचिव केशव झा ने बताया कि वे पिछले 15 साल से मरिमाई मंदिर तालाब घाट पर छठ का पर्व मना रहे हैं, जिसकी तैयारी उन्होंने महीनेभर पहले से शुरू कर दी थी. झा ने बताया कि इस बार मरिमाई मंदिर तालाब छठ घाट की चर्चा पूरे प्रदेश और देशभर में है. इस बार उन्होंने छत्तीसगढ़ की माटी और संस्कृति को भी छठ घाट पर दिखाया. समिति के सचिव ने बताया कि वे छत्तीसगढ़ के हैं तो छठ महापर्व पर छत्तीसगढ़ को कैसे भूल सकते हैं. यही वजह है कि समिति ने घाटों पर छत्तीसगढ़ की संस्कृति को भी दिखाने का प्रयास किया.
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