Nehru Girls Hockey Tournament: झारखंड की शानदार शुरुआत, ओडिशा को 3-1 से हराया
नई दिल्ली में चल रहे नेहरू गर्ल्स हॉकी टूर्नामेंट में झारखंड की शानदार शुरुआत हुई है. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : October 15, 2026 at 11:36 PM IST
रांचीः 32वें चरणजीत राय नेहरू गर्ल्स हॉकी टूर्नामेंट में झारखंड की बेटियों ने जीत के साथ अपने अभियान का आगाज किया.
नई दिल्ली के शिवाजी स्टेडियम में खेले गए सुपर लीग मुकाबले में झारखंड की टीम ने ओडिशा नेवल टाटा हॉकी अकादमी (एचपीसी), भुवनेश्वर को 3-1 से पराजित किया. इस जीत के साथ ही झारखंड की खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में अपनी मजबूत दावेदारी पेश की है. टीम की ओर से संदीपा कुमारी, आरती कुमारी और राजमुनी कुमारी ने एक-एक गोल दागकर जीत में अहम भूमिका निभाई.
झारखंड का प्रतिनिधित्व सीएम एक्सीलेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सिमडेगा की खिलाड़ी कर रही हैं. मुकाबले में टीम ने शुरुआत से ही बेहतर तालमेल और मजबूत रक्षापंक्ति का प्रदर्शन किया. खिलाड़ियों ने आक्रामक खेल के साथ विपक्षी टीम पर दबाव बनाए रखा. झारखंड की ओर से तीन अलग-अलग खिलाड़ियों के गोल ने टीम की जीत सुनिश्चित की। वहीं, ओडिशा की टीम एक गोल ही कर सकी. मैच में शानदार प्रदर्शन करने वाली झारखंड की संदीपा कुमारी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. उन्हें एमपी हॉकी अकादमी की कोच आकांक्षा ने सम्मानित किया. इस उपलब्धि से टीम के खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ा है.
16 अक्टूबर को एमपी वूमेन्स हॉकी अकादमी से मुकाबला
झारखंड की टीम अब 16 अक्टूबर को एमपी वूमेन्स हॉकी अकादमी के खिलाफ मैदान में उतरेगी. पहले मैच में मिली जीत के बाद टीम की नजर अगले मुकाबले में भी बेहतर प्रदर्शन करने पर होगी. सुपर लीग में आगे की राह मजबूत करने के लिए यह मुकाबला झारखंड के लिए अहम रहेगा.
इस प्रतियोगिता में झारखंड की टीम कोच अभिषेक साहू और आरती बड़ाईक के मार्गदर्शन में खेल रही है. टीम की मैनेजर एमा बारा और फिजियोथेरेपिस्ट निशु डुड्डी भी खिलाड़ियों के साथ हैं. झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद् के नेतृत्व में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार के अंतर्गत टीम प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही है. शुरुआती जीत से खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ा है और अब टीम अगले मुकाबले में भी जीत की लय बरकरार रखने के इरादे से उतरेगी.
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