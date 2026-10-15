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Nehru Girls Hockey Tournament: झारखंड की शानदार शुरुआत, ओडिशा को 3-1 से हराया

झारखंड बालिका हॉकी टीम ( सौ. JEPC )

रांचीः 32वें चरणजीत राय नेहरू गर्ल्स हॉकी टूर्नामेंट में झारखंड की बेटियों ने जीत के साथ अपने अभियान का आगाज किया.

नई दिल्ली के शिवाजी स्टेडियम में खेले गए सुपर लीग मुकाबले में झारखंड की टीम ने ओडिशा नेवल टाटा हॉकी अकादमी (एचपीसी), भुवनेश्वर को 3-1 से पराजित किया. इस जीत के साथ ही झारखंड की खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में अपनी मजबूत दावेदारी पेश की है. टीम की ओर से संदीपा कुमारी, आरती कुमारी और राजमुनी कुमारी ने एक-एक गोल दागकर जीत में अहम भूमिका निभाई.