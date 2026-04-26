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फरीदाबाद में HCS परीक्षा के दौरान फर्जी परीक्षार्थी गिरफ्तार, सेक्टर 7C के एक स्कूल में पकड़ा गया आरोपी

के एल महता दयानन्द पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 7C में पकड़ा गया फर्जी परीक्षार्थी ( ETV Bharat )