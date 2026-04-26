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फरीदाबाद में HCS परीक्षा के दौरान फर्जी परीक्षार्थी गिरफ्तार, सेक्टर 7C के एक स्कूल में पकड़ा गया आरोपी

फरीदाबाद में दोस्त के बदले HCS परीक्षा देने पहुंचे फर्जी परीक्षार्थी को पकड़ा गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

FAKE CANDIDATE CAUGHT
के एल महता दयानन्द पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 7C में पकड़ा गया फर्जी परीक्षार्थी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 26, 2026 at 8:56 PM IST

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फरीदाबाद: आज हरियाणा के आठ जिलों में एचसीएस का पेपर दो पालियों में शांतिपूर्ण संपन्न हुई. इसी बीच फरीदाबाद सेक्टर 7C स्थित के एल महता दयानन्द पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्रारंभिक जांच के दौरान एक फर्जी परीक्षार्थी को सेंटर पर पकड़ा गया.

बायोमेट्रिक जांच के दौरान पकड़ा गया फर्जी परीक्षार्थी: पकड़े गए युवक की पहचान विशाल कुमार के रूप में हुई है. वह अपने दोस्त के बदले में परीक्षा देने के लिए सेंटर पर पहुंचा था. बायोमेट्रिक जांच के दौरान फर्जीवाड़े की पोल खुल गई. इसके बाद मौके पर मौजूद मजिस्ट्रेट को आरोपी को सौंप दिया गया.

HCS परीक्षा के दौरान फर्जी परीक्षार्थी गिरफ्तार (ETV Bharat)

मूल परीक्षार्थी भी पकड़ा गयाः बताया जा रहा है कि उस समय मूल परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र के आसपास ही मौजूद था. प्रशासन की ओर से त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों व्यक्तियों को कस्टडी में ले लिया गया है. दोनों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कराया जा रहा है. पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच जारी है.

Fake Candidate Caught HCS EXAM
एचसीएस परीक्षा के दौरान फर्जीवाड़ा (ETV Bharat)

फरीदाबाद में 80 केंद्रों पर हुई परीक्षाः बता दें कि फरीदाबाद में हरियाणा पब्लिक सर्विस कमिशन द्वारा आयोजित HCS (Executive & Allied Services) प्रारंभिक परीक्षा के दौरान HPSC और जिला प्रशासन फरीदाबाद की कड़ी मुस्तैद के कारण एक फर्जी अभ्यर्थी को समय रहते परीक्षा से पहले ही जांच में ही पकड़ लिया गया. फरीदाबाद में कुल 80 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन किया गाय.

ये भी पढ़ें-HCS परीक्षा देकर बाहर निकले परीक्षार्थियों ने जताई खुशी, व्यवस्था पर उठाए सवाल बोले 'सेंटर में नहीं थी पानी की सुविधा'

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