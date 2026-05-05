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धनबाद सदर अस्पताल में नवनिर्मित रजिस्ट्रेशन परिसर की शुरुआत, मरीजों को नए परिसर मिलेंगी सुविधाएं

रजिस्ट्रेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करते डीसी ( Etv Bharat )

धनबादः सदर अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया. जिला प्रशासन ने यहां नवनिर्मित रजिस्ट्रेशन परिसर का शुभारंभ किया, अब मरीजों और उनके परिजनों को अधिक सुव्यवस्थित और आसान सुविधाएं मिल सकेंगी.

अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जानकारी ली

उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन और वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने संयुक्त रूप से फीता काटकर और दीप जलाकर इस नए परिसर का उद्घाटन किया. उसके बाद दोनों अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया और व्यवस्थाओं की जानकारी ली.

जानकारी देते डीसी आदित्य रंजन (Etv Bharat)

नए परिसर की खास बात यह है कि यहां महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग-अलग काउंटर के साथ-साथ वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए विशेष सुविधा काउंटर भी बनाए गए हैं, ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो.

परिजनों के लिए बैठने की उचित व्यवस्था

उपायुक्त ने बताया कि सदर अस्पताल को लगातार आधुनिक बनाया जा रहा है. आने वाले समय में यहां एक्स-रे के साथ अल्ट्रासाउंड की सुविधा और बेहतर होगी, साथ ही आईसीयू की भी स्थापना की जाएगी. मरीजों के साथ आने वाले परिजनों के लिए बैठने की उचित व्यवस्था, बड़े पार्किंग क्षेत्र और एंबुलेंस की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए प्रवेश द्वार पर बैरिकेडिंग की योजना भी लागू की जा रही है.