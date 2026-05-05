धनबाद सदर अस्पताल में नवनिर्मित रजिस्ट्रेशन परिसर की शुरुआत, मरीजों को नए परिसर मिलेंगी सुविधाएं
धनबाद के सदर अस्पताल में बने नवनिर्मित रजिस्ट्रेशन कॉम्प्लेक्स का डीसी ने उद्घाटन किया.
Published : May 5, 2026 at 2:50 PM IST
धनबादः सदर अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया. जिला प्रशासन ने यहां नवनिर्मित रजिस्ट्रेशन परिसर का शुभारंभ किया, अब मरीजों और उनके परिजनों को अधिक सुव्यवस्थित और आसान सुविधाएं मिल सकेंगी.
अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जानकारी ली
उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन और वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने संयुक्त रूप से फीता काटकर और दीप जलाकर इस नए परिसर का उद्घाटन किया. उसके बाद दोनों अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया और व्यवस्थाओं की जानकारी ली.
नए परिसर की खास बात यह है कि यहां महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग-अलग काउंटर के साथ-साथ वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए विशेष सुविधा काउंटर भी बनाए गए हैं, ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो.
परिजनों के लिए बैठने की उचित व्यवस्था
उपायुक्त ने बताया कि सदर अस्पताल को लगातार आधुनिक बनाया जा रहा है. आने वाले समय में यहां एक्स-रे के साथ अल्ट्रासाउंड की सुविधा और बेहतर होगी, साथ ही आईसीयू की भी स्थापना की जाएगी. मरीजों के साथ आने वाले परिजनों के लिए बैठने की उचित व्यवस्था, बड़े पार्किंग क्षेत्र और एंबुलेंस की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए प्रवेश द्वार पर बैरिकेडिंग की योजना भी लागू की जा रही है.
अतिरिक्त बिल्डिंग बनाने का प्रस्ताव है
उन्होंने यह भी जानकारी दी कि राज्य सरकार की ‘कायाकल्प’ योजना के तहत अस्पताल की सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा. इसके तहत सदर अस्पताल को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर विकसित करने की तैयारी है. वर्तमान में 100 बेड की क्षमता वाले इस अस्पताल को बढ़ाकर 400 से अधिक बेड का किया जाएगा, जिसके लिए परिसर में अतिरिक्त भवन का निर्माण प्रस्तावित है.
कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने मेडिकल रिकॉर्ड रूम, एक्स-रे और अल्ट्रासाउंड कक्ष सहित मुख्य भवन में बन रहे नए फ्लोर का भी निरीक्षण किया. इस मौके पर उप विकास आयुक्त सन्नी राज, सिविल सर्जन डॉ. आलोक विश्वकर्मा, उपाधीक्षक डॉ. संजीव कुमार प्रसाद सहित कई प्रशासनिक व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद थे.
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