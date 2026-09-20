सेवा संकल्प अभियान की समीक्षा बैठक; मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अशोक रावत ने कार्यकर्ताओं को दिए जीत के मंत्र
भाजपा जिलाध्यक्ष अजीत सिंह बब्बन ने कहा कि अभियान की सफलता कार्यकर्ताओं की सक्रिय सहभागिता पर निर्भर करती है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 20, 2026 at 10:23 AM IST
हरदोई: उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय पर 'सेवा संकल्प अभियान' की तैयारियों और आगामी संगठनात्मक कार्यक्रमों को लेकर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे भाजपा अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद अशोक रावत ने अभियान की प्रगति की बिंदुवार समीक्षा की.
उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि सेवा संकल्प अभियान को हर घर और जन-जन तक पूरी तत्परता और प्रभावशीलता के साथ पहुंचाया जाए. समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष अशोक रावत ने कहा कि सेवा ही संगठन का मूल आधार है.
इस अभियान के माध्यम से सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और पार्टी की नीतियों को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना प्रत्येक कार्यकर्ता का प्राथमिक दायित्व है. उन्होंने सभी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपते हुए अभियान की गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करने के स्पष्ट निर्देश दिए.
इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष अजीत सिंह बब्बन ने भी संगठनात्मक विषयों पर प्रकाश डालते हुए कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दिया. उन्होंने कहा कि अभियान की सफलता कार्यकर्ताओं की सक्रिय सहभागिता पर निर्भर करती है.
सभी मोर्चा अध्यक्ष और जिला पदाधिकारी अपनी-अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभाएं, जिससे जिले में अभियान का व्यापक असर दिखाई दे. बैठक के दौरान संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने और आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर भी विस्तार से चर्चा हुई.
इस महत्वपूर्ण बैठक में जिला उपाध्यक्ष प्रीतेश दीक्षित, जिला उपाध्यक्ष सौरभ सिंह गौर, जिला मंत्री निर्देश राजपूत, जिला मीडिया प्रभारी अतुल सिंह चाऊंपुर, किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष विश्वराज सिंह चौहान, सह-मीडिया प्रभारी आयुष सिंह, सह-कोषाध्यक्ष कपिल मोहन गुप्ता, ऋतुराज त्रिपाठी, ऋषभ कात्यायन और चंदा समेत पार्टी के विभिन्न मोर्चों के पदाधिकारी व वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे.
भाजपा जिला कार्यालय पर आयोजित इस समीक्षा बैठक के माध्यम से पार्टी ने सेवा संकल्प अभियान को गति देने के साथ ही कार्यकर्ताओं में नए उत्साह का संचार किया है.
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