प्रदेश के युवाओं की मजबूती और विकास एवं कल्याण के लिए बजट में महत्वपूर्ण प्रावधान, मिलेंगे ये फायदे

देहरादून: उत्तराखंड में साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक पार्टियों का महिलाओं और युवाओं पर विशेष फोकस से रहने वाला है. यही वजह है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य सरकार ने महिलाओं, किसानों, गरीबों के साथ ही युवाओं पर विशेष फोकस किया है. इस आम बजट में राज्य सरकार ने युवा शक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षण, प्रशिक्षण, स्पोट्स और कौशल विकास पर विशेष फोकस करते हुए बजटीय प्रावधान किया है. ताकि प्रदेश के युवाओं का विकास एवं कल्याण करने के साथ ही उन्हें मजबूत बनाया जा सके.

उत्तराखंड में देवभूमि उद्यमिता योजना संचालित की जा रही है. योजना के तहत कॉलेज कैंपस को ही नवाचार और स्टार्ट-अप की प्रयोगशाला बनाया गया है. ताकि छात्र सिर्फ नौकरी पाने के लिए नहीं बल्कि नौकरी देने वाले और नवप्रवर्तक बनकर उभरे. इस योजना के तहत 300 से ज्यादा छात्रों ने अपना क्वालिटी स्टार्टअप शुरू किया है. 20 स्टूडेंट स्टार्टअप को सीड फण्ड सहयोग दिया गया है. इसके साथ ही 1240 विद्यार्थियों ने अपने उद्यमों का औपचारिक पंजीकरण किया है. विद्यार्थियों को ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए मदद दी जा रही है. साथ ही कई विद्यार्थियों ने पेटेंट के लिए भी आवेदन किया है.

विधानसभा बजट सत्र के पहले दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बजट पेश करने के साथ भी अपने बजट भाषण में कहा कि देवभूमि उद्यमिता केवल योजना नहीं है, बल्कि युवाओं को नई सोच, जोखिम लेने का साहस और तकनीक से जोड़ने वाला व्यापक आंदोलन है. तकनीकी शिक्षा विभाग के तहत इमर्जिंग टैक्नोलाजी प्रयोगशालाओं की स्थापना की गयी है. देहरादून, रानीपोखरी, नरेंद्रनगर, श्रीनगर, द्वाराहाट, नैनीताल, काशीपुर और लोहाघाट के पॉलिटेक्निक कॉलेजों में पढ़ रहे करीब 5 हजार छात्र आधुनिक प्रशिक्षण का लाभ ले रहे हैं. इसी क्रम को बढ़ाते हुए तकनीकी शिक्षा विभाग के संकाय सदस्यों और छात्र-छात्राओं को आईआईटी दिल्ली, जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में एक्सपोजर विजिट कराने की भी पहल की है.

सीएम ने कहा कि छात्रों की इम्प्लोएबिलिटी काफी महत्वपूर्ण है. इसी क्रम में कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, इसके लिए इस बजट में, मुख्यमंत्री हब एवं स्पोक मॉडल को प्रस्तावित किया गया है, जिसमें पॉलिटेक्निक, आईटीआई, उच्च शिक्षण संस्थान और माध्यमिक शिक्षा के संस्थानों को एकीकृत किया जायेगा. राज्य के खुद के राजस्व में वृद्धि के लिए प्रवर्तन कार्रवाई के अलावा, प्रौद्योगिकी की सहायता भी ली जा रही है. खनन और भू-संसाधन क्षेत्र में माइनिंग डिजिटल ट्रांसफमेशन एण्ड सर्विलांश सिस्टम (एमडीटीएसएस) के जरिए ड्रोन, सीसीटीवी, डिजिटल गेट और रियल टाइम डेटा मॉनिटरिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर अवैध खनन पर नियंत्रण और राजस्व में वृद्धि सुनिश्चित की जा रही है. खनन सर्विलांश योजना के तहत करीब 24.50 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है.