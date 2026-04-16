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बच्चों के आधार को लेकर जरूरी खबर, 5 और 15 साल के बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट कराना अनिवार्य

अभियान के तहत बच्चों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से स्कूल परिसर में पेंटिंग और निबंध लेखन प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया.

बच्चों को किया गया सम्मानित.
बच्चों को किया गया सम्मानित. (Photo Credit; UIDAI Media Cell)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 16, 2026 at 11:11 PM IST

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लखनऊ : भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ और जिला प्रशासन के सहयोग से बच्चों के आधार में अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट (एमबीयू) को लेकर व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है. सीतापुर के लखनऊ पब्लिक स्कूल में एक अप्रैल से विशेष आधार कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अब तक 300 से अधिक बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट कराया जा चुका है.

अभियान के तहत बच्चों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से स्कूल परिसर में पेंटिंग और निबंध लेखन प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया. इस दौरान जिन विद्यार्थियों ने अपने आधार में अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट पूरा कराया, उन्हें UIDAI के उपनिदेशक आदित्य प्रकाश वाजपेई और विद्यालय की प्राचार्य रश्मी वर्मा ने प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया.

उपनिदेशक आदित्य प्रकाश वाजपेई ने कहा, नवीन चौक के निकट 16 आधार किटों से सुसज्जित एक नया केंद्र अगले महीने से शुरू किया जाएगा, जिससे सीतापुर के लोगों को आधार सेवाएं और अधिक सुलभ हो सकेंगी. इस अवसर पर प्राधिकरण के मीडिया प्रबंधक अकरम अली तथा आधार सेवा केंद्र, सीतापुर के संचालन प्रबंधक अनुज श्रीवास्तव भी मौजूद रहे.

पेंटिंग और निबंध लेखन प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया.
पेंटिंग और निबंध लेखन प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया. (Photo Credit; UIDAI Media Cell)

अभियान में उत्कृष्ट सहयोग के लिए लखनऊ पब्लिक स्कूल को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया. वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को बायोमेट्रिक अपडेट के लिए प्रेरित करने वाले एनजीओ ‘आदर्श शिक्षा सदन सेवा समिति’ को भी सम्मानित किया गया. अधिकारियों ने इस अभियान में सरकारी एवं गैर-सरकारी क्षेत्रों के समन्वित प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया.

UIDAI के अनुसार, 5 वर्ष और 15 वर्ष की आयु पूरी करने पर बच्चों के आधार में बायोमेट्रिक अपडेट कराना अनिवार्य है. इसमें फिंगरप्रिंट, आईरिस और फोटोग्राफ का अद्यतन शामिल होता है. समय पर अपडेट न होने की स्थिति में स्कूल प्रवेश, प्रतियोगी परीक्षाओं में पंजीकरण, छात्रवृत्ति तथा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजनाओं का लाभ लेने में कठिनाई आ सकती है.

अधिकारियों ने बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, खंड शिक्षा अधिकारी और स्कूल प्रबंधन को निर्देश दिए हैं कि वे सुनिश्चित करें कि सभी पात्र बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट जल्द से जल्द पूरा कराया जाए. अभिभावक अपने बच्चों का आधार बायोमेट्रिक अपडेट किसी भी नजदीकी आधार सेवा केंद्र पर करवा सकते हैं.

इसके अलावा, स्कूलों में कैम्प आयोजित कराने के लिए आधार सेवा केंद्र, नवीन चौक (जनता अस्पताल के पास, हरदोई रोड, सीतापुर) से संपर्क किया जा सकता है. या pm1-rolko@uidai.net.in एवं aso4-rolko@uidai.net.in पर ईमेल भेजा जा सकता है. जिले में निकटतम आधार केंद्र की जानकारी के लिए UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध सुविधा का उपयोग किया जा सकता है.

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