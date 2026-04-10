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हरियाणा कांग्रेस की एसआईआर को लेकर अहम बैठक, जानें, क्या बोले राव नरेंद्र सिंह

अपने बूथों पर नजर रखें बीएलएः एसआईआर को लेकर हुई बैठक पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र ने कहा कि "हम प्रदेश में एसआईआर को लेकर अभियान चलाएंगे. जिसके तहत हम अपने बीएलए 1 और बीएलए 2 की ड्यूटी लगाएंगे. अगर उनके बूथ पर कोई भी बदलाव हुआ है तो उसकी सूचना आगे दें. जैसे किसी की शादी हुई है, शादी के बाद परिवार में महिला सदस्य आईं है. या किसी की मौत हो गई हो. ताकी सही तरीके से वोट बने और अगर वोट काटे जाएं तो वह भी गलत न कटे."

चंडीगढ़ः हरियाणा कांग्रेस की एसआईआर को लेकर शुक्रवार को अहम बैठक हुई. बैठक में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वरिष्ठ नेता बीबी बत्रा और रणधीर राणा शामिल हुए. बैठक के बाद पार्टी के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने मीडिया के सामने बैठक को लेकर अपनी बात रखी. वहीं उन्होंने बैंक फ्रॉड मामले की सीबीआई जांच, किसानों के नुकसान और मानेसर में निजी कंपनी के कर्मचारियों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर भी प्रतिक्रिया दी.

जाति धर्म के नाम पर वोट नहीं काटे जाएंः उन्होंने कहा कि "हम एसआईआर के खिलाफ नहीं है लेकिन किसी को भी गलत तरीके से वोट नहीं कटना चाहिए. ऐसा न हो की भाजपा द्वारा जाति और धर्म के नाम पर वोट काट दिए जाएं. बिहार और बंगाल में एसआईआर हुआ, जहां गलत तरीके से लाखों वोट काट दिए गए. उन्होंने कहा कि "बीजेपी सत्ता प्राप्ति के लिए इसका इस्तेमाल कर रही है जो हम होने नहीं देंगे. हम अब हरियाणा में ऐसा नहीं होने देंगे."

'घोटाले में शामिल लोगों का चेहरा बेनकाब होना चाहिए': वहीं बैंक फ्रॉड के मामलों को लेकर सरकार की करवाई और सीबीआई जांच होने को लेकर किए गए सवाल पर उन्होंने कहा कि "हमने पहले भी यह मुद्दा उठाया था और सीबीआई जांच की मांग की थी. अच्छी बात है जो कार्रवाई हुई है. मेरा मानना है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाना चाहिए, वह चाहे कर्मचारी हो, अधिकारी हो या अन्य कोई बड़ा व्यक्ति. जो भी इसमें शामिल है, उसका चेहरा बेनकाब होना चाहिए, यह बहुत बड़ा घोटाला है. सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और तुरंत होनी चाहिए़."

'भाषणबाजी छोड़कर किसानों की फसल खरीद की ओर ध्यान दे सरकार': उन्होंने कहा कि "हमने मंडियों का दौरा किया है. किसानों का बुरा हाल है. किसानों को बायोमैट्रिक के लिए मजबूर किया जा रहा है जिससे बुजुर्ग किसानों को बहुत समस्या आ रहा है. किसानों का गेंहू बारिश में भीग रहा है. मंडियों में बारदाने तक की व्यवस्था नहीं है. किसानों को नुकसान हो रहा है. सरकार को चाहिए की बेकार की भाषणबाजी छोड़कर किसानों की फसल खरीद की ओर ध्यान दे. उन्होंने फसल खरीद को लेकर सरकार के रुख पर सवाल भी उठाए. उन्होंने कहा कि किसान परेशान हैं और कई कई दिन से मंडियों में खड़ा है."

मानेसर में कर्मचारियों पर लाठीचार्ज की निंदाः वहीं गुरुग्राम के मानेसर में निजी कंपनी के कर्मचारियों पर हुए लाठीचार्ज पर उन्होंने कहा कि "दस हजार कर्मचारी जो मजदूरी कर परिवार पलते हैं, वे अपनी सैलरी बढ़ाने की मंगवाकर रहे थे. ठेकदारों की तरफ से उनका शोषण हो रहा है. कोई शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहा हो तो सरकार को उसमें मध्यस्थता करनी चाहिए. यह उनकी जिम्मेदारी बनती है. उन पर लाठीचार्ज नहीं किया जाना चाहिए, कांग्रेस पार्टी इसकी कड़ी निंदा करती है."