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धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आज, अनुपूरक बजट समेत इन प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर

सीएम धामी ( Etv Bharat )

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज यानी 22 अक्टूबर को मंत्रिमंडल की बैठक होने जा रही है. सचिवालय में दोपहर 3.30 बजे से शुरू होने वाली कैबिनेट बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है. बैठक में आगामी विधानसभा सत्र में पेश होने वाले करीब 3000 करोड़ रुपए के अनुपूरक बजट पर मंजूरी मिल सकती है. इसके अलावा, परिवहन विभाग, शिक्षा विभाग खेल विभाग समेत तमाम महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है. विधानसभा सत्र के मद्देनजर सदन में पेश होने तमाम विभागों के महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है.