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धामी कैबिनेट की बैठक जारी, इंटर्न डॉक्टरों को मिल सकती है खुशखबरी, इन प्रस्तावों को भी मिल सकती है मंजूरी

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज शुक्रवार 11 सितंबर को मंत्रिमंडल की बैठक होने जा रही है. सचिवालय में दोपहर 12 बजे से शुरू हुई. अभी बैठक जारी है. कैबिनेट बैठक में तमाम महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है. ये बैठक आगामी मानसून सत्र के लिहाज से भी बेहद खास मानी जा रही है. बैठक के दौरान विधानसभा मानसून सत्र की तिथियों और स्थान को लेकर चर्चा होने की संभावना है. इसके साथ ही तमाम विभागों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी मुहर लग सकती है.

धामी मंत्रिमंडल की बैठक आज: उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर भी मंत्रिमंडल की मुहर लगने की संभावना है. राजकीय मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करने के बाद एमबीबीएस के छात्रों को पर्वतीय क्षेत्रों में बॉन्ड के तहत तीन सेवाएं देनी होती हैं. लेकिन कुछ दिन ड्यूटी करने के बाद ही एमबीबीएस डॉक्टर्स पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आवेदन कर देते हैं और पीजी करने चले जाते हैं. इसके चलते डॉक्टरों की कमी बरकरार रहती है. इसी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है कि राजकीय मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करने वाले छात्रों को कम से कम 3 साल तक अपनी सेवाएं देनी होंगी. उसके बाद ही उन्हें पीजी करने के लिए अनुमति दी जाएगी. इस प्रस्ताव पर भी मंत्रिमंडल की मुहर लगने की संभावना है.