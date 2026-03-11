ETV Bharat / state

एलपीजी और डीजल पेट्रोल की उपलब्धता को लेकर मंत्रालय में अहम बैठक

बैठक में राज्य में घरेलू एलपीजी गैस तथा डीजल-पेट्रोल की उपलब्धता एवं आपूर्ति व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की गई.

Availability of LPG Diesel Petrol
एलपीजी और डीजल पेट्रोल की उपलब्धता पर अहम बैठक (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 11, 2026 at 7:10 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: घरेलू एलपीजी गैस तथा डीजल-पेट्रोल की उपलब्धता और आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा के लिए महानदी भवन में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई. खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की सचिव, रीना बाबा साहेब कंगाले ने सभी ऑयल कंपनी के अधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक में राज्य में घरेलू एलपीजी गैस तथा डीजल-पेट्रोल की उपलब्धता एवं आपूर्ति व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की गई.

एलपीजी और डीजल पेट्रोल की उपलब्धता पर अहम बैठक

अहम बैठक में जानकारी दी गई कि राज्य में संचालित सभी 5 एलपीजी बॉटलिंग प्लांटों में एलपीजी गैस का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है. बैठक में साफ किया गया कि घरेलू गैस की आपूर्ति सामान्य रूप से जारी है. इस अवसर पर संचालक खाद्य एवं ऑयल कंपनी के अधिकारियों को राज्य में एलपीजी गैस की दैनिक आपूर्ति और वितरण व्यवस्था पर नियमित निगरानी रखने के निर्देश दिए गए, ताकि उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो.

व्यवस्था को बढ़ाने पर जोर

बैठक में ऑयल कंपनी के अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि कमर्शियल एलपीजी सिलेण्डर वर्तमान में केवल विशेष अत्यावश्यक संस्थाओं, जैसे अस्पतालों एवं शैक्षणिक संस्थाओं को ही सप्लाई किए जा रहे हैं. इस पर खाद्य सचिव रीना कंगाले ने निर्देशित किया कि वर्तमान समय में विद्यार्थियों की परीक्षाएँ चल रही हैं, इसलिए शैक्षणिक संस्थाओं एवं छात्रावासों को गैस सिलेण्डर की आपूर्ति सुनिश्चित कराई जाए.

आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई

बैठक के दौरान सचिव कंगाले ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर 15 प्रतिशत कमर्शियल सप्लाई होटलों आदि को भी दिए जाने पर विचार किया जाए, ताकि आवश्यक सेवाओं से जुड़े प्रतिष्ठानों को भी सीमित स्तर पर आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके. इसके साथ ही जिलों में एलपीजी गैस के दुरुपयोग तथा अवैध गैस रिफिलिंग की रोकथाम के लिए भी कड़े निर्देश दिए गए. इस संबंध में जिला प्रशासन को आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता या कालाबाजारी को रोका जा सके.

ऑयल कंपनी के अधिकारियों ने दी जानकारी

बैठक में राज्य में डीजल, पेट्रोल एवं सीएनजी गैस की उपलब्धता की भी समीक्षा की गई. ऑयल कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि राज्य के तीनों डीजल-पेट्रोल डिपो में पर्याप्त मात्रा में स्टॉक उपलब्ध है. इस पर संचालक खाद्य एवं ऑयल कंपनी के अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि डीजल और पेट्रोल की दैनिक आपूर्ति एवं वितरण व्यवस्था पर भी नियमित निगरानी रखी जाए.

उपभोक्ताओं को किया गया आश्वस्त

खाद्य सचिव कंगाले ने राज्य के उपभोक्ताओं को आश्वस्त करते हुए कहा कि प्रदेश में एलपीजी गैस तथा डीजल-पेट्रोल की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में है और इन पेट्रोलियम पदार्थों की किसी प्रकार की कमी या शॉर्टेज नहीं है. उन्होंने स्पष्ट किया कि उपभोक्ताओं को गैस एजेंसियों के माध्यम से गैस सिलेण्डर की आपूर्ति नियमानुसार नियमित रूप से की जा रही है. उन्होंने कहा कि आपूर्ति से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत या जानकारी के लिए उपभोक्ता टोल फ्री कॉल सेंटर नंबर 1800-233-3663 पर संपर्क कर सकते हैं.

केते एक्सटेंशन की मंजूरी पर भूपेश बघेल का तंज, कहा छत्तीसगढ़ बन गया अदानीगढ़, मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े का पलटवार

महतारी वंदन योजना की 24वीं किस्त, नारायणपुर से जारी करेंगे सीएम विष्णुदेव साय

सुकमा के जंगलों में सुशासन की नई कहानी, ग्रामीणों से सीधे संवाद में जुटा प्रशासन

TAGGED:

मंत्रालय महानदी भवन
रीना बाबा साहेब कंगाले
RAIPUR
FOOD AND OIL COMPANY
AVAILABILITY OF LPG DIESEL PETROL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.