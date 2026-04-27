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सफाई कर्मचारियों की समस्याओं पर मंथन, आयोग की बैठक में शामिल हुए नगर निगम कमिश्नर संजीव खिरवार

बैठक में ठेकेदारी प्रथा के तहत लगाए गए करीब 600 निजी सफाई कर्मचारियों को हटाकर पूर्व कर्मचारियों को बहाल करने की बात कही गई.

दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग में अहम बैठक
दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग में अहम बैठक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 27, 2026 at 8:50 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम में कार्यरत सफाई कर्मचारियों की ज्वलंत और जटिल समस्याओं के समाधान को लेकर दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग में अहम बैठक आयोजित की गई. इसमें नगर निगम के कमिश्नर संजीव खिरवार अधिकारियों के साथ उपस्थित हुए. उनके साथ करोल बाग जोन के उपायुक्त दिलखुश मीणा और अधीक्षण अभियंता पीसी मीणा भी बैठक में मौजूद रहे.

बैठक के दौरान आयोग के चेयरमैन संजय गहलोत ने सफाई कर्मचारियों से जुड़ी विभिन्न लंबित समस्याओं को विस्तार से रखा. उन्होंने शाहदरा दक्षिणी क्षेत्र के वार्ड 210 के सीबीआई द्वारा जब्त मस्टरोल को जल्द मंगवाने की मांग उठाई, ताकि प्रभावित कर्मचारियों को नियमित किया जा सके. इसके अलावा ठेकेदारी प्रथा के तहत लगाए गए करीब 600 निजी सफाई कर्मचारियों को हटाकर पूर्व में कार्य कर चुके कर्मचारियों को बहाल करने की बात कही गई.

वहीं नजफगढ़ जोन से हटाए गए 368 कर्मचारियों को ड्यूटी पर वापस लेने, साउथ जोन ग्रीन पार्क में कार्यरत 448 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को बिना ब्रेक नियमित करने और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार 240 हाजिरी पूरी करने वाले कर्मचारियों को स्थायी करने की मांग भी उठाई गई. साथ ही 89 दिन की प्रथा समाप्त करने, करूणामूलक आधार पर नियुक्तियों की समयसीमा बढ़ाने और लंबित मामलों के समाधान पर जोर दिया गया.

आयोग ने जनरल कर्मचारियों के मामलों में फेज मैनर पॉलिसी लागू करने, अन्य विभागों में भी समान नीति लागू करने और इंजीनियरिंग विभाग में मृत कर्मचारियों के परिजनों को नौकरी देने की सिफारिश भी रखी. उधर नरेला जोन के लंबित मामलों को भी जल्द निपटाने पर बल दिया गया. बैठक में कमिश्नर संजीव खिरवार ने आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए कर्मचारियों की मूलभूत समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया.

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दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग
DELHI SAFAI KARAMCHARI COMMISSION
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