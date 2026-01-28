धामी मंत्रिमंडल की बैठक जारी, इन तमाम महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर
मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान तमाम विभागों की संशोधित नियमावली समेत शिक्षा विभाग स्वास्थ्य विभाग ऊर्जा विभाग के महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लगा सकती है
देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक जारी है. सचिवालय में सुबह 11:00 बजे मंत्रिमंडल की बैठक शुरू हुई है. बैठक में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, गणेश जोशी, सुबोध उनियाल मौजूद हैं. मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान आगामी विधानसभा बजट सत्र के स्थान और तिथियां का ऐलान हो सकता है. दरअसल, 15 फरवरी को हुई मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान कैबिनेट ने विधानसभा बजट सत्र की तिथियां और स्थान के निर्धारण के लिए सीएम धामी को अधिकृत कर दिया था.
धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक: इसके साथ ही मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान तमाम विभागों की संशोधित नियमावली समेत शिक्षा विभाग स्वास्थ्य विभाग ऊर्जा विभाग के महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लगा सकती है. उत्तराखंड राज्य में इन दोनों धार्मिक एवं पौराणिक स्थलों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश वर्जित की मांग तेज होती जा रही है, जिसको देखते हुए धार्मिक मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान इस मामले पर भी चर्चा की जा सकती है. क्योंकि लंबे समय से हरिद्वार के हरकी पैड़ी में गैर हिंदुओं के प्रवेश वर्जित की मांग उठती रही है. इसके अलावा गंगोत्री धाम में गंगोत्री मंदिर समिति की ओर से गैर हिंदुओं के प्रवेश को वर्जित कर दिया गया है, तो वहीं बदरी केदार मंदिर समिति की ओर से भी निर्णय लिया गया है कि आगामी बोर्ड बैठक के दौरान बीकेटीसी के अधीन आने वाले सभी मंदिरों में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित कर दिया जाएगा.
भराड़ीसैंण में होना है बजट सत्र: आगामी विधानसभा बजट सत्र को लेकर राज्य सरकार पहले ही यह स्पष्ट कर चुकी है कि आगामी बजट सत्र उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन में आहूत किया जाएगा. लेकिन अभी तक तिथियों का ऐलान नहीं हो पाया है. ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि सचिवालय में चल रही मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान तिथियां पर भी सीएम धामी निर्णय ले सकते हैं. फिलहाल, वित्त विभाग की ओर से आगामी बजट सत्र का खाका तैयार किया जा रहा है. इसीलिए सभी विभागों से पहले ही प्रस्ताव मांगे जा चुके हैं और वर्तमान समय में विभाग वार चर्चा की जा रही है.
इन प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर: स्वास्थ्य विभाग से जुड़े दो महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी मोहर लगा सकती है. मुख्य रूप से आगामी चारधाम यात्रा के दृष्टिगत स्वास्थ्य विभाग ने चारधाम यात्रा के लिए डॉक्टरों का अलग से कैडर बनाने का निर्णय लिया है. इसके अलावा बॉन्ड धारी डॉक्टर्स के पीजी कोर्स के लिए अध्ययन नीति भी स्वास्थ्य विभाग तैयार कर रहा है, जिस पर मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा हो सकती है. इसके अलावा मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान पर्यटन विभाग की नियमावली में संशोधन किए जाने संबंधित प्रस्ताव पर भी मुहर लग सकती है, ताकि प्रदेश में निवेश और नए पर्यटन स्थलों के विकास को बढ़ावा दिया जा सके.