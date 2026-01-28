ETV Bharat / state

धामी मंत्रिमंडल की बैठक जारी, इन तमाम महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर

सीएम धामी ( Photo- ETV Bharat )

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक जारी है. सचिवालय में सुबह 11:00 बजे मंत्रिमंडल की बैठक शुरू हुई है. बैठक में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, गणेश जोशी, सुबोध उनियाल मौजूद हैं. मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान आगामी विधानसभा बजट सत्र के स्थान और तिथियां का ऐलान हो सकता है. दरअसल, 15 फरवरी को हुई मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान कैबिनेट ने विधानसभा बजट सत्र की तिथियां और स्थान के निर्धारण के लिए सीएम धामी को अधिकृत कर दिया था. धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक: इसके साथ ही मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान तमाम विभागों की संशोधित नियमावली समेत शिक्षा विभाग स्वास्थ्य विभाग ऊर्जा विभाग के महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लगा सकती है. उत्तराखंड राज्य में इन दोनों धार्मिक एवं पौराणिक स्थलों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश वर्जित की मांग तेज होती जा रही है, जिसको देखते हुए धार्मिक मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान इस मामले पर भी चर्चा की जा सकती है. क्योंकि लंबे समय से हरिद्वार के हरकी पैड़ी में गैर हिंदुओं के प्रवेश वर्जित की मांग उठती रही है. इसके अलावा गंगोत्री धाम में गंगोत्री मंदिर समिति की ओर से गैर हिंदुओं के प्रवेश को वर्जित कर दिया गया है, तो वहीं बदरी केदार मंदिर समिति की ओर से भी निर्णय लिया गया है कि आगामी बोर्ड बैठक के दौरान बीकेटीसी के अधीन आने वाले सभी मंदिरों में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित कर दिया जाएगा.