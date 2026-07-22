रिम्स ने स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में रचा नया इतिहास, आधुनिक स्वास्थ्य एवं डिजिटल सुविधाओं का लोकार्पण
राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने हेल्थकेयर सर्विस और मेडिकल एजुकेशन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए एक बड़ी पहल की है.
Published : July 22, 2026 at 8:02 PM IST
रांची: राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रांची (Rajendra Institute of Medical Sciences) में आज स्वास्थ्य सेवाओं एवं चिकित्सा शिक्षा को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत हुई. राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य एके सिंह ने बुधवार रिम्स में अत्याधुनिक डिजिटल मेमोग्राफी, सेंट्रल लेबोरेट्री, BSNL-प्रबंधित Wi-Fi एवं CCTV कमांड कंट्रोल रूम, ओरल एवं मैक्सिलोफेशियल सर्जरी ऑपरेशन थिएटर, e-Sushrut HMIS Jharkhand एवं ऑनलाइन मरीज अपॉइंटमेंट प्रणाली का शुभारंभ किया. इसके साथ ही नव-नियुक्त फैकल्टी सदस्यों को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए गए.
रिम्स में खाली पड़े पदों पर नियुक्तियां होंगी
रिम्स के नए अकादमिक भवन में कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए झारखंड सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि राज्य सरकार रिम्स को देश के अग्रणी चिकित्सा संस्थानों की श्रेणी में स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है, उन्होंने नव-नियुक्त शिक्षकों एवं अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि उनकी ऊर्जा और विशेषज्ञता से चिकित्सा शिक्षा एवं मरीजों को मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार होगा. उन्होंने कहा कि जल्द ही रिम्स में खाली पड़े 94 सहायक प्राध्यापकों के पदों पर नई नियुक्तियों के लिए विज्ञापन निकाला जाएगा ताकि जारी रिम्स की शैक्षणिक एवं चिकित्सीय क्षमता और सुदृढ़ हो सके.
RIMS-2 की स्थापना समय की आवश्यकताः विधायक सुरेश बैठा
इस मौके पर रिम्स शासी परिषद के सदस्य और कांके विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुरेश बैठा ने कहा कि रिम्स ने राज्य के लोगों का विश्वास अर्जित किया है और आज यह झारखंड की पहचान बन चुका है, उन्होंने कहा कि रिम्स की बढ़ती उपलब्धियों और भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए RIMS-2 की स्थापना समय की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि 'जब रिम्स एक सिद्ध एवं सफल चिकित्सा संस्थान के रूप में स्थापित हो चुका है, तब उसी उत्कृष्टता को आगे बढ़ाते हुए RIMS-2 का निर्माण राज्य के स्वास्थ्य क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम होगा'.
हेल्थ डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अजय कुमार सिंह ने कहा कि राज्य सरकार RIMS में ह्यूमन रिसोर्स, डिजिटल हेल्थ सर्विस, मॉडर्न मेडिकल इक्विपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि नई नियुक्तियां, डिजिटल हेल्थ सिस्टम और प्रपोज़्ड RIMS-2 प्रोजेक्ट झारखंड के हेल्थ सिस्टम को नेशनल लेवल पर नई पहचान दिलाने में अहम रोल निभाएंगे.
रिम्स राष्ट्रीय स्तर पर सशक्त पहचान स्थापित करेगाः प्रो. (डॉ.) डीके सिन्हा
रिम्स के निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी प्रो. (डॉ.) डीके सिन्हा ने सभी नव-नियुक्त शिक्षकों एवं अधिकारियों का स्वागत करते हुए उन्हें बधाई दी. उन्होंने कहा कि रिम्स निरंतर उत्कृष्ट चिकित्सा शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शोध तथा सर्वोत्तम रोगी सेवाओं के लिए कार्य कर रहा है. उन्होंने कहा कि 250 MBBS सीटों की स्वीकृति, आधुनिक स्वास्थ्य एवं डिजिटल सुविधाओं का विस्तार, नई फैकल्टी की नियुक्तियां तथा आगामी 94 सहायक प्राध्यापकों की भर्ती संस्थान के विकास की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होंगे. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि राज्य सरकार के सहयोग से रिम्स राष्ट्रीय स्तर के उत्कृष्ट चिकित्सा संस्थानों में अपनी सशक्त पहचान स्थापित करेगा.
RIMS-2 झारखंड के लोगों को आसान, एडवांस्ड और वर्ल्ड-क्लास हेल्थकेयर सर्विस देगा
कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों ने नव-नियुक्त शिक्षकों एवं अधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए अपेक्षा व्यक्त की कि वे चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान एवं रोगी सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देकर रिम्स को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. साथ ही यह विश्वास भी व्यक्त किया गया कि प्रस्तावित RIMS-2 झारखंड के लोगों को और अधिक सुलभ, उन्नत एवं विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक दूरदर्शी पहल सिद्ध होगा.
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