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देश का पहला 'डिजिटल और नेट जीरो' एयरपोर्ट जो बदलेगा देश की तस्वीर, जानें 10 बड़ी खासियत

पीएम मोदी आज नोएडा में करीब 11200 करोड़ रुपये के कुल निवेश से विकसित इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया.

इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन
इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 28, 2026 at 6:02 PM IST

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नई दिल्ली/नोएडा: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को गौतमबुद्ध नगर के जेवर में 'नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट' का भव्य उद्घाटन किया. इसी के साथ उत्तर प्रदेश अब देश का ऐसा राज्य बन गया है, जहां सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की कनेक्टिविटी मौजूद है. जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने इस उपलब्धि का श्रेय जनता को दिया. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह एयरपोर्ट सिर्फ जेवर का नहीं, बल्कि आगरा, मथुरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, मेरठ और बुलंदशहर समेत पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और फरीदाबाद के लिए आर्थिक समृद्धि का द्वार खोलेगा.

हर घंटे 30 एयरक्राफ्ट लैंड और टेक ऑफ कर सकेंगे

नोएडा एयरपोर्ट के पूरी तरह से चालू होने के बाद हर घंटे लगभग 30 एयरक्राफ्ट लैंड और टेक ऑफ कर सकेंगे. जेवर एयरपोर्ट पर लगा ILS CAT-III सिस्टम इतना हाई-टेक है कि पायलट कम विजिबिलिटी में भी एयरक्राफ्ट लैंड कर सकेंगे.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (ETV Bharat)

वहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के उज्ज्वल भविष्य का 'लॉन्चपैड' है. जेवर एयरपोर्ट अब ग्लोबल कनेक्टिविटी का केंद्र बनेगा, जो यमुना एक्सप्रेस-वे, गंगा एक्सप्रेस-वे और दिल्ली-वाराणसी हाई-स्पीड रेल जैसे महा-नेटवर्क को एक साथ जोड़ेगा. उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट के पास ही सेमीकंडक्टर चिप बनाने की यूनिट और अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर पर काम शुरू हो चुका है. इससे लाखों नौजवानों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के द्वार खुलेंगे. यह एयरपोर्ट देश का पहला 'डिजिटल और नेट जीरो' एयरपोर्ट है जो देश की तस्वीर बदलेगा. जानिए वो दस बातें जो इसे बनाती हैं वर्ल्ड क्लास.

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बड़ी विशेषताएं:

  • डिजिटल और स्मार्ट यात्रा: देश का पहला पूरी तरह से 'डिजिटल एयरपोर्ट' चेक-इन से बोर्डिंग तक की पूरी प्रक्रिया पेपरलेस और बायोमेट्रिक आधारित होगी.
  • नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन: पर्यावरण के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाते हुए, यह भारत का पहला ऐसा एयरपोर्ट है जिसे 'नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन' के लक्ष्य के साथ डिजाइन किया गया है.
  • मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी: सड़क, रेल और मेट्रो से सीधा जुड़ाव. यहाँ दिल्ली-वाराणसी हाई-स्पीड रेल (बुलेट ट्रेन) का भी स्टेशन होगा, जो दिल्ली से जेवर की दूरी मात्र 21 मिनट में तय करेगी.
  • एशिया का प्रमुख कार्गो हब: एक विशाल 'इंटीग्रेटेड कार्गो टर्मिनल' के साथ, यह उत्तर भारत का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक और एक्सपोर्ट सेंटर बनेगा.
  • एक साथ 5 रनवे की क्षमता: भविष्य के विस्तार को देखते हुए, इसे 5 रनवे वाला एयरपोर्ट बनाने की योजना है, जो इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट पहचान दिलाएगा.
  • संस्कृति और आधुनिकता का संगम: टर्मिनल की डिजाइन में भारतीय संस्कृति, विशेषकर बनारस के घाटों की झलक देखने को मिलेगी.
  • रोजगार के असीमित अवसर: इस एयरपोर्ट के संचालन से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में करीब 1 लाख से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होने का अनुमान है.
  • MRO सुविधा: जहाजों की मरम्मत और रखरखाव के लिए यहाँ एक बड़ा केंद्र MRO (मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहाल) बनाया गया है. यहाँ जहाजों की मरम्मत और रखरखाव के लिए एक बड़ा सेंटर बनाया गया है, जिससे एयरलाइंस कंपनियों को अब अपने विमान विदेश भेजने की जरूरत नहीं होगी.
  • नोएडा और ग्रेटर नोएडा का कायाकल्प: यमुना एक्सप्रेस-वे के आसपास एक नया 'एयरोट्रोपोलिस' (हवाई शहर) विकसित हो रहा है, जिसमें होटल, मॉल और कमर्शियल हब शामिल होंगे.
  • इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि सिक्योरिटी चेक के बाद यात्रियों को 60 मीटर का कॉरिडोर पार करना होगा, जिससे एंट्री से बोर्डिंग गेट तक 20 मिनट लगेंगे.

''यह एयरपोर्ट सिर्फ एक हवाई पट्टी नहीं, बल्कि विकास की वह उड़ान है, जो उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाएगी. जेवर अब अंतरराष्ट्रीय मानचित्र पर अपनी चमक बिखेरने के लिए तैयार है."-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री-

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