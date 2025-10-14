ETV Bharat / state

बागपत में सर्वखाप पंचायत; 36 बिरादरियों के खाप मुखिया हुए शामिल, जानिये किन मुद्दों पर हुई चर्चा

खाप पंचायत में जिले की जिलाधिकारी अस्मिता लाल भी मौजूद रहीं.

बागपत में सर्वखाप पंचायत का आयोजन
बागपत में सर्वखाप पंचायत का आयोजन (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 14, 2025 at 9:51 PM IST

बागपत : जिले में हुई सर्वखाप पंचायत में समाज सुधार से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए. पंचायत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मिशन शक्ति, कन्या भ्रूण हत्या, दहेज और ऑनर किलिंग जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई.

सर्वखाप पंचायत में 36 बिरादरियों के खाप मुखिया शामिल हुए. पंचायत में जिले की डीएम अस्मिता लाल भी मौजूद रहीं. उन्होंने पंचायत के फैसलों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे सामाजिक प्रयासों से जिला प्रशासन के मिशन शक्ति अभियान को और मजबूती मिलेगी.

खाप पंचायत चौधरी प्रतिनिधि संजीव चौधरी ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)



पंचायत ने सर्वसम्मति से तय किया कि समाज में 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' अभियान को और प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा. साथ ही यह भी कहा गया कि समाज में पंचायत चुनाव में शराब बांटने वालो का बहिष्कार किया जाएगा.

खाप पंचायत में थाम्बा चौधरी यशपाल ने कहा कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के विषय में पंचायत हुई है. पंचायत में यहां पर कई निर्णय लिए गये. उन्होंने कहा कि बेटी बढ़ाने के लिए हमें सबसे पहले यह करना पड़ेगा कि दहेज नहीं लेना, क्योंकि दहेज देना तो हम रोक नहीं सकते. उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में जो कोई शराब बांटेगा हम उसका विरोध करेंगे और उसको वोट नहीं देंगे.

खाप पंचायत चौधरी प्रतिनिधि संजीव चौधरी ने कहा कि भ्रूण हत्या, स्मार्ट मीटर, बढ़ती जनसंख्या, गन्ने का मूल्य घोषित हो, बकाया गन्ने का मूल्य घोषित हो, पंचायती चुनाव में जो शराब बांटी जा रही है, इस पर पूर्णतया पाबंदी लगाई जाए. ब्रह्मभोज जो मृत्यु के उपरांत में हम खाना खा रहे हैं यह पाप के समान है. दहेज की वजह से भ्रूण हत्या की जा रही है, इसका मुख्य कारण दहेज है. हमारे हाथ में कानून नहीं है, लेकिन हम गांव में यह संदेश देंगे. गांव में पंचायत करेंगे. गांव में जो भी शराब बांटे इसका बहिष्कार करो.

डीएम अस्मिता लाल ने कहा कि मंगलवार को खाप पंचायत में आये. हमें उन्होंने यह अवसर प्रदान किया जहां हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मिशन शक्ति, कन्या भ्रूण हत्या, दहेज और ऑनर किलिंग जैसे विषयों पर हमने चर्चा की.


