एमपी में 758 करोड़ से बनेगा 22 किमी लंबा टाइगर कारिडोर, 631 करोड़ से फोरलेन और नया बायपास

एमपी में 758 करोड़ से बनेगा 22 किमी लंबा टाइगर कारिडोर, 631 करोड़ से फोरलेन और नया बायपास
मध्य प्रदेश में वन क्षेत्रों और यातायात के संतुलन को ध्यान में रखते हुए इटारसी-बैतूल सेक्शन में टाइगर कॉरिडोर को दी गई है मंजूरी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 7, 2026 at 4:20 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश में बुनियादी ढांचे के विकास और पर्यटन को गति देने के लिए मंगलवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. दरअसल केंद्र सरकार ने प्रदेश को नए फोरलेन मार्ग और बायपास परियोजनाओं की सौगात दी है. इनमें सबसे महत्वपूर्ण इटारसी-बैतूल टाइगर कॉरिडोर का निर्माण है. इसके अलावा निवाड़ी-झांसी मार्ग पर बायपास और ओरछा तिगेला के निर्माण को भी मंजूरी मिली है. इन परियोजनाओं से प्रदेश में यातायात सुगम होगा, वहीं पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और व्यवसायिक गतिविधियों में भी तेजी आएगी.
इटारसी-बैतूल टाइगर कॉरिडोर को मंजूरी
मध्य प्रदेश में वन क्षेत्रों और यातायात के संतुलन को ध्यान में रखते हुए इटारसी-बैतूल सेक्शन में टाइगर कॉरिडोर को मंजूरी दी गई है. यह परियोजना करीब 22 किलोमीटर लंबी होगी, जिसके निर्माण पर लगभग 758 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. यह कॉरिडोर राष्ट्रीय राजमार्ग पर वन्यजीवों की सुरक्षित आवाजाही को ध्यान में रखते हुए विकसित किया जाएगा. इससे सड़क परिवहन तो सुगम होगा ही, साथ ही जंगलों में रहने वाले वन्यजीवों, खासकर बाघों की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सकेगी.
निवाड़ी-झांसी बायपास और ओरछा तिगेला का निर्माण
कैबिनेट बैठक में निवाड़ी जिले में झांसी को जोड़ने वाले लगभग 15 किलोमीटर लंबे बायपास को भी मंजूरी मिली है. इसके अलावा ओरछा तिगेला के निर्माण को भी स्वीकृति दी गई है. इन दोनों परियोजनाओं पर मिलाकर करीब 631 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. इन सड़कों के बनने से बुंदेलखंड क्षेत्र में आवागमन आसान होगा और पर्यटन स्थलों तक पहुंच भी अधिक सुगम हो जाएगी. विशेष रूप से ओरछा जैसे ऐतिहासिक पर्यटन स्थल को इसका सीधा लाभ मिलेगा.
उज्जैन के पास बनेगी नई वेधशाला
मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया कि कालगणना की ऐतिहासिक परंपरा को आगे बढ़ाते हुए उज्जैन से करीब 32 किलोमीटर दूर डोंगला क्षेत्र में एक नई वेधशाला का निर्माण किया जा रहा है. यहां भूमध्य रेखा और कर्क रेखा के वैज्ञानिक अध्ययन से जुड़े शोध कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा. इस पहल से उज्जैन को एक बार फिर खगोल और समय गणना के वैश्विक केंद्र के रूप में पहचान दिलाने की कोशिश की जा रही है.
काशी विश्वनाथ और महाकाल मंदिर के बीच अनुबंध
बता दें कि 31 मार्च को मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच सहयोग सम्मेलन आयोजित किया गया था. जिसमें दोनों राज्यों के बीच व्यापार, पर्यटन और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई. इस दौरान काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र प्राधिकरण और महाकाल मंदिर प्रबंध समिति के बीच एक महत्वपूर्ण एमओयू भी हुआ है. इस समझौते का उद्देश्य दोनों धार्मिक स्थलों के प्रबंधन और विकास से जुड़े अनुभवों को साझा करना और भविष्य की योजनाओं पर मिलकर काम करना है.