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संपूर्णानंद विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की बैठक में हुए महत्वपूर्ण निर्णय, यूपी के कई कॉलेजों को मिली मान्यता

वाराणसी: सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय में संस्कृत शास्त्रों के प्रसार-प्रचार को प्रोत्साहित करने और शैक्षणिक परंपरा के संरक्षण और संवर्धन के उद्देश्य से कार्यपरिषद ने सोमवार को विधिक प्रावधानों के अनुरूप विभिन्न संस्कृत महाविद्यालयों को नवीन मान्यता प्रदान करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. बैठक में विश्वविद्यालय के विभिन्न प्रशासनिक एवं शैक्षणिक विषयों पर विचार करते हुए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनसे विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली को और अधिक सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने पर बल दिया गया.

नवीन मान्यता के क्रम में कार्यपरिषद ने कई संस्कृत महाविद्यालयों को मान्यता प्रदान की. जिनमें सुधा सिंह स्मारक संस्कृत महाविद्यालय, कुंडा, प्रतापगढ़, श्री रामचन्द्र संस्कृत महाविद्यालय, देवचन्दपुर गाजीपुर, श्री जगन्नाथ वेद विद्यापीठ, आनंदपुर, तुलसीपुर, अमेठी, आचार्य रमाशंकर संस्कृत महाविद्यालय, गोपीपुर, जौनपुर, दुर्गावती संस्कृत महाविद्यालय, बदलापुर, जौनपुर, मां अनारी देवी संस्कृत महाविद्यालय, चांदपट्टी, आजमगढ़,पण्डित रमाकांत त्रिपाठी बालिका संस्कृत महाविद्यालय, हुलासगढ़, प्रतापगढ़, मां शीतला कुमार संस्कृत महाविद्यालय, सहमलपुर, सिंधोरा, वाराणसी, और श्री स्वामी रामप्रपन्नाचार्य रामानुज संस्कृत महाविद्यालय, वृंदावन, मथुरा प्रमुख हैं.

इसके अतिरिक्त सशर्त मान्यता पंडित जुग्गीलाल अरुण कुमार शिक्षा संस्थान, जयसिंहपुर, सुल्तानपुर, श्री संकठा प्रसाद कमला देवी संस्कृत महाविद्यालय, मलसिल, जौनपुर, श्री विश्वनाथ उपाध्याय संस्कृत महाविद्यालय, मनिहारी सलेमपुर, देवरिया, पण्डित शिव शरण कॉलेज ऑफ एजुकेशन डेरवा बाजार, प्रतापगढ़ एवं सर्वोदय संस्कृत शिक्षा निकेतन महाविद्यालय, चियासर, कन्नौज को आवश्यक अभिलेख, प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर मान्यता प्रदान की गई.