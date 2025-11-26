ETV Bharat / state

कैबिनेट बैठक: मानव-वन्यजीव संघर्ष में मृतकों के परिजनों को ₹10 लाख, महिलाओं को लेकर बड़ा फैसला

कैबिनेट बैठक से पहले दिवाकर भट्ट के निधन पर 2 मिनट का मौन ( Photo courtesy- Uttarakhand Government )

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में कैबिनेट बैठक हुई. बैठक में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, सौरभ बहुगुणा समेत तमाम मंत्री मौजूद रहे. सतपाल महाराज और धन सिंह रावत वर्चुअल रूप से बैठक में शामिल हुए. बैठक के दौरान कैबिनेट ने उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले वरिष्ठ आंदोलनकारी और पूर्व कैबिनेट मंत्री दिवाकर भट्ट के निधन पर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी. साथ ही कैबिनेट ने राज्य निर्माण और राज्य के विकास में पूर्व कैबिनेट मंत्री दिवाकर भट्ट के योगदान को भी याद किया. इसके बाद बैठक के दौरान तमाम विभागों के महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई.

धामी मंत्रिमंडल की बैठक खत्म, 7 प्रस्तावों पर लगी मुहर: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक खत्म हो गई है. बैठक में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, सौरभ बहुगुणा मौजूद रहे। मंत्रिमंडल की बैठक में 7 प्रस्तावों पर मुहर लगी है.

कैबिनेट बैठक के महत्वपूर्ण प्रस्ताव: