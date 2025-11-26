ETV Bharat / state

कैबिनेट बैठक: मानव-वन्यजीव संघर्ष में मृतकों के परिजनों को ₹10 लाख, महिलाओं को लेकर बड़ा फैसला

राज्य की दुकानों और संस्थानों में महिला कर्मचारी अब रात 9 से सुबह 6 बजे की शिफ्ट यानि रात के समय भी काम कर सकेंगी

DHAMI CABINET IMPORTANT DECISIONS
कैबिनेट बैठक से पहले दिवाकर भट्ट के निधन पर 2 मिनट का मौन (Photo courtesy- Uttarakhand Government)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 26, 2025 at 12:12 PM IST

3 Min Read
देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में कैबिनेट बैठक हुई. बैठक में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, सौरभ बहुगुणा समेत तमाम मंत्री मौजूद रहे. सतपाल महाराज और धन सिंह रावत वर्चुअल रूप से बैठक में शामिल हुए. बैठक के दौरान कैबिनेट ने उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले वरिष्ठ आंदोलनकारी और पूर्व कैबिनेट मंत्री दिवाकर भट्ट के निधन पर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी. साथ ही कैबिनेट ने राज्य निर्माण और राज्य के विकास में पूर्व कैबिनेट मंत्री दिवाकर भट्ट के योगदान को भी याद किया. इसके बाद बैठक के दौरान तमाम विभागों के महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई.

धामी मंत्रिमंडल की बैठक खत्म, 7 प्रस्तावों पर लगी मुहर: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक खत्म हो गई है. बैठक में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, सौरभ बहुगुणा मौजूद रहे। मंत्रिमंडल की बैठक में 7 प्रस्तावों पर मुहर लगी है.

कैबिनेट बैठक के महत्वपूर्ण प्रस्ताव:

  1. पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के लेखा जोखा को विधानसभा के सदन पटल पर रखने को मिली मंजूरी
  2. अभियोजन संवर्ग ढांचे के पुनर्गठन को मिली मंजूरी. सहायक अभियोजन अधिकारी के 46 अतिरिक्त पदों के सृजन को मिली मंजूरी
  3. ऊर्जा विभाग के वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन 2022- 23 को विधानसभा के सदन पटल पर रखने को मिली मंजूरी
  4. राज्य की दुकानों और संस्थानों में महिला कर्मचारी अब रात 9 से सुबह 6 बजे की शिफ्ट यानि रात के समय भी काम कर सकेंगी. इसके लिए सुरक्षा प्रावधान किए जाएंगे. हालांकि, इसके लिए महिलाओं को पहले लिखित सहमति देनी होगी.
  5. उत्तराखण्ड दुकान और स्थापन (रोजगार विनियमन और सेवा शर्त) (संशोधन) अध्यादेश, 2025 के जरिए उत्तराखंड दुकान और स्थापन (रोजगार विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम, 2017 की धारा 1 (2), 8, 9 एवं धारा 19 में संशोधन को मिली मंजूरी
  6. देहरादून शहर में प्रस्तावित मेट्रो नियो परियोजना के प्रस्ताव पर आवासन एवं शहरी विकास मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से दिए गए सुझाव को मंत्रिमण्डल को अवगत कराने और मार्गदर्शन प्राप्त किए जाने संबंधित प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया है
  7. मानव वन्य जीव संघर्ष राहत वितरण निधि नियमावली- 2025 में संशोधन को मिली मंजूरी

मानव-वन्यजीवों के बीच संघर्ष की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए कैबिनेट ने ये फैसला किया है कि इन हमलों में मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपए की राशि दी जाएगी. अनुग्रह राशि को 6 लाख से बढ़ाया गया है. वहीं, इन हमलों में घायलों का पूरा खर्च सरकार उठाएगी.

इसके साथ ही धामी मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड शिक्षा विभाग से संबंधित दो प्रस्तावों को स्थगित कर दिया है. इसके पुनः परीक्षण के निर्देश दिए गए हैं.

