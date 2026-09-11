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धामी कैबिनेट की बैठक में 10 प्रस्ताव पास, इंटर्न डॉक्टर्स के लिए खुशखबरी, वकीलों-खिलाड़ियों के लिए भी गुड न्यूज

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हो गई है. बैठक में कुल 10 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी है. जिन प्रस्तावों पर मुहर लगी है उनमें उत्तराखंड विद्युत निगम आयोग, एमबीबीएस इंटर्न डॉक्टर्स, खेल नीति 2021 और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े प्रस्तावों पर मुहर लगी है.

उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में 10 प्रस्ताव पास: कैबिनेट की बैठक से वकीलों के लिए भी खुशखबरी आई है. शासकीय अधिवक्ताओं के शुल्क दर पुनर्निधारित होंगे तो एससी और एचसी के साथ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के वकीलों का मानदेय बढ़ाने को भी मंजूरी मिली है. इसके अलावा खाद्य और विधिन माप विज्ञान विभाग में सेवा नियमावली संशोधन को लेकर भी फैसला हुआ है.

खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी: सबसे बड़ी खुशखबरी उत्तराखंड के खिलाड़ियों के लिए है. कैबिनेट बैठक में अनेक विभागों में उनके लिए 283 पद रिजर्व किए गए हैं. सहायक व्यायाम अध्यापकों के लिए अच्छी खबर कैबिनेट की बैठक से आई है. इसके साथ ही हरिद्वार में नए ईएसआई अस्पताल को भी मंजूरी मिली है.