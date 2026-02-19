ETV Bharat / state

कल्याण सिंह अति विशिष्ट कैंसर संस्थान में मरीजों को मिलेंगी विश्वस्तरीय सेवाएं

कल्याण सिंह अति विशिष्ट कैंसर संस्थान में कैंसर रोगियों को विश्वस्तरीय सेवाएं जैसे प्रोटॉन बीम थेरेपी, क्वॉटरनरी कैंसर केयर सेंटर आदि की सुविधाएं मिलेंगी.

Kalyan Singh Cancer Institute
कल्याण सिंह अति विशिष्ट कैंसर संस्थान की बैठक. (फोटो सोर्स - मुख्य सचिव कार्यालय)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 19, 2026 at 10:54 AM IST

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में कल्याण सिंह अति विशिष्ट कैंसर संस्थान की 12वीं शासी निकाय की बैठक बुधवार को आयोजित हुई.

बैठक में संस्थान के विकास, अत्याधुनिक उपचार सुविधाओं के विस्तार और कैंसर रोगियों को विश्वस्तरीय सेवाएं उपलब्ध कराने से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. संस्थान में प्रोटॉन बीम थेरेपी की स्थापना के लिए अनुमति प्रदान की गई.

यह कैंसर उपचार की एक उन्नत रेडियोथेरेपी तकनीक है, जिसमें प्रोटॉन कणों के माध्यम से ट्यूमर को अत्यंत सटीकता के साथ लक्षित किया जाता है. यह तकनीक विशेष रूप से बच्चों में होने वाले कैंसर, मस्तिष्क, सिर एवं गर्दन, स्पाइनल और प्रोस्टेट जैसे संवेदनशील अंगों के ट्यूमर के उपचार में अत्यंत प्रभावी मानी जाती है. इससे स्वस्थ ऊतकों को न्यूनतम क्षति पहुंचती है और दुष्प्रभावों में कमी आती है.

मुख्य सचिव एसपी गोयल ने बताया कि बैठक में क्वॉटरनरी कैंसर केयर सेंटर की स्थापना को भी स्वीकृति प्रदान की गई. यह केंद्र अत्यंत जटिल और उन्नत कैंसर उपचार के लिए समर्पित होगा.

हां अत्याधुनिक तकनीक, उच्चस्तरीय विशेषज्ञता और बहुविषयक चिकित्सीय टीम एक ही स्थान पर उपलब्ध रहेगी. इससे सटीक निदान, समग्र देखभाल और रोगियों की जीवन-गुणवत्ता और जीवित रहने की संभावना में उल्लेखनीय सुधार होगा.

रेडियोडायग्नोसिस विभाग में टेली-रेडियोलॉजी सेवाओं को भी मंजूरी प्रदान की गई है. इसके अंतर्गत एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्स-रे और डिजिटल मैमोग्राफी जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी.

बैठक में एडवांस्ड कैंसर रिसर्च सेंटर की स्थापना, एडवांस्ड मॉलिक्यूलर लैब और सेंटर फॉर एडवांस मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च फॉर कैंसर से की जाने वाली विभिन्न लैब जांचों की दरों को भी स्वीकृति दी गई. इन सुविधाओं से कैंसर की सटीक और प्रारंभिक पहचान संभव होगी, जिससे पर्सनलाइज्ड उपचार, लक्षित थेरेपी, बेहतर उपचार परिणाम, कम दुष्प्रभाव, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा. संस्थान में विश्वस्तरीय कैंसर देखभाल सुनिश्चित की जा सकेगी.

पॉपुलेशन बेस्ड कैंसर रजिस्ट्री को क्रियान्वित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की गई है, जिससे लखनऊ और पूरे प्रदेश में कैंसर के वास्तविक बोझ और कैंसर-जनित मृत्यु दर का सटीक आकलन किया जा सकेगा.

शैक्षणिक व शोध गतिविधियों को सुदृढ़ करने के लिए ऑन्को-पैथोलॉजी में पोस्ट-डॉक्टरल सर्टिफिकेट कोर्स, गायनेकोलॉजिकल ऑन्कोलॉजी और सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में M.Ch. पाठ्यक्रमों को स्वीकृति दी गई.

इसके साथ ही सर्जिकल, गायनेकोलॉजिकल ऑन्कोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, एनेस्थिसियोलॉजी, पैथोलॉजी, कैंसर जेनेटिक्स और रेडिएशन ऑन्कोलॉजी विभागों में 31 अतिरिक्त फैकल्टी पदों और 78 सीनियर और जूनियर रेजिडेंट पदों की मंजूरी प्रदान की गई. संस्थान में Ph.D. नियमावली और विनियमों को भी स्वीकृति दी गई, जिससे कैंसर अनुसंधान को और अधिक प्रोत्साहन मिलेगा.

बैठक में अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा अमित कुमार घोष, महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा डॉ. सारिका मोहन सहित संस्थान के निदेशक डॉ. एमएलबी भट्ट, एक्जीक्यूटिव रजिस्ट्रार डॉ. आयुष लोहिया, सीएमएस डॉ. विजेंद्र कुमार, एमएस डॉ. वरुण विजय सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे.

