ETV Bharat / state

कल्याण सिंह अति विशिष्ट कैंसर संस्थान में मरीजों को मिलेंगी विश्वस्तरीय सेवाएं

कल्याण सिंह अति विशिष्ट कैंसर संस्थान की बैठक. ( फोटो सोर्स - मुख्य सचिव कार्यालय )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में कल्याण सिंह अति विशिष्ट कैंसर संस्थान की 12वीं शासी निकाय की बैठक बुधवार को आयोजित हुई. बैठक में संस्थान के विकास, अत्याधुनिक उपचार सुविधाओं के विस्तार और कैंसर रोगियों को विश्वस्तरीय सेवाएं उपलब्ध कराने से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. संस्थान में प्रोटॉन बीम थेरेपी की स्थापना के लिए अनुमति प्रदान की गई. यह कैंसर उपचार की एक उन्नत रेडियोथेरेपी तकनीक है, जिसमें प्रोटॉन कणों के माध्यम से ट्यूमर को अत्यंत सटीकता के साथ लक्षित किया जाता है. यह तकनीक विशेष रूप से बच्चों में होने वाले कैंसर, मस्तिष्क, सिर एवं गर्दन, स्पाइनल और प्रोस्टेट जैसे संवेदनशील अंगों के ट्यूमर के उपचार में अत्यंत प्रभावी मानी जाती है. इससे स्वस्थ ऊतकों को न्यूनतम क्षति पहुंचती है और दुष्प्रभावों में कमी आती है. मुख्य सचिव एसपी गोयल ने बताया कि बैठक में क्वॉटरनरी कैंसर केयर सेंटर की स्थापना को भी स्वीकृति प्रदान की गई. यह केंद्र अत्यंत जटिल और उन्नत कैंसर उपचार के लिए समर्पित होगा. हां अत्याधुनिक तकनीक, उच्चस्तरीय विशेषज्ञता और बहुविषयक चिकित्सीय टीम एक ही स्थान पर उपलब्ध रहेगी. इससे सटीक निदान, समग्र देखभाल और रोगियों की जीवन-गुणवत्ता और जीवित रहने की संभावना में उल्लेखनीय सुधार होगा. रेडियोडायग्नोसिस विभाग में टेली-रेडियोलॉजी सेवाओं को भी मंजूरी प्रदान की गई है. इसके अंतर्गत एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्स-रे और डिजिटल मैमोग्राफी जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी.