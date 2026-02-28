ETV Bharat / state

सोनीपत में खाप प्रतिनिधियों की अहम बैठक में कई फैसले, रात के समय नहीं होगी शादियां, शराब और डीजे पर रहेगा प्रतिबंध

सोनीपत में खाप पंचायतों की बैठक ( Etv Bharat )

सोनीपतः हरियाणा के सोनीपत जिले में स्थित सिसाना गांव में शनिवार को ओल्ड रोहतक और दिल्ली एनसीआर की सभी खापों की अहम बैठक हुई. बैठक के दौरान कई अहम फैसले लिए गए, जिनमें से सबसे ज्यादा शादियों को लेकर फैसला हुआ है. बैठक की अध्यक्षता दहिया खाप के प्रतिनिधि जसपाल दहिया ने की और इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर बातचीत की गई. 45 खाप प्रतिनिधियों ने बैठक में लिया हिस्साः सिसाना गांव में ओल्ड रोहतक और दिल्ली एनसीआर की 45 खाप प्रतिनिधियों ने एक अहम बैठक बुलाई थी. बैठक में सभी खाप प्रतिनिधि पहुंचे थे, जिनमें दहिया खाप और अन्य खाप के प्रतिनिधियों ने भाग लिया. करीब 3 घंटे चली बैठक के बाद कई अहम फैसले लिए गए. खाप प्रतिनिधि आज लिए गए फसलों को लेकर गांव-गांव जाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे.