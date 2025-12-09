ETV Bharat / state

लखनऊ की कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला; SC/ST एक्ट की झूठी FIR पर 5 साल की सजा, कोई राहत राशि मिली है तो वसूली होगी

लखनऊ : विशेष एससी/एसटी अदालत ने एससी/एसटी एक्ट के दुरुपयोग पर कड़ा रुख दिखाते हुए महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. कोर्ट ने झूठी एफआईआर दर्ज कराने के मामले में अभियुक्त विकास कुमार को दोषी ठहराते हुए 5 वर्ष के साधारण कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है. अदालत ने स्पष्ट किया कि झूठे मुकदमे दर्ज करके सरकारी धन का दुरुपयोग करना कानून की मंशा नहीं है और कानून का दुरुपयोग रोकने के लिए सख्त कार्रवाई जरूरी है. इसके साथ ही, कोर्ट ने जिलाधिकारी को निर्देश दिया है कि यदि अभियुक्त को इस झूठी FIR के आधार पर कोई राहत राशि मिली हो, तो उसे तुरंत वसूला जाए.

झूठी FIR पर न मिले नकद सहायता: जिला एवं सत्र न्यायाधीश की विशेष एससी/एसटी अदालत ने राहत राशि के दुरुपयोग पर कड़ा रुख अपनाते हुए जिलाधिकारी लखनऊ को निर्देश दिए हैं कि यदि अभियुक्त विकास कुमार को झूठी FIR के आधार पर कोई राहत राशि मिली हो तो उसकी तुरंत वसूली की जाए. कोर्ट ने कहा कि जब तक प्रथम दृष्टया मामला सिद्ध न हो जाए और अदालत आरोप तय न कर दे, तब तक किसी कथित पीड़ित को केवल FIR दर्ज होने के आधार पर नगद प्रतिकर न दिया जाए.