ETV Bharat / state

लखनऊ की कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला; SC/ST एक्ट की झूठी FIR पर 5 साल की सजा, कोई राहत राशि मिली है तो वसूली होगी

अदालत ने स्पष्ट किया कि झूठे मुकदमे दर्ज कर सरकारी धन का दुरुपयोग करना कानून की मंशा नहीं.

लखनऊ की कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला
लखनऊ की कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 9, 2025 at 8:00 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ : विशेष एससी/एसटी अदालत ने एससी/एसटी एक्ट के दुरुपयोग पर कड़ा रुख दिखाते हुए महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. कोर्ट ने झूठी एफआईआर दर्ज कराने के मामले में अभियुक्त विकास कुमार को दोषी ठहराते हुए 5 वर्ष के साधारण कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है. अदालत ने स्पष्ट किया कि झूठे मुकदमे दर्ज करके सरकारी धन का दुरुपयोग करना कानून की मंशा नहीं है और कानून का दुरुपयोग रोकने के लिए सख्त कार्रवाई जरूरी है. इसके साथ ही, कोर्ट ने जिलाधिकारी को निर्देश दिया है कि यदि अभियुक्त को इस झूठी FIR के आधार पर कोई राहत राशि मिली हो, तो उसे तुरंत वसूला जाए.

झूठी FIR पर न मिले नकद सहायता: जिला एवं सत्र न्यायाधीश की विशेष एससी/एसटी अदालत ने राहत राशि के दुरुपयोग पर कड़ा रुख अपनाते हुए जिलाधिकारी लखनऊ को निर्देश दिए हैं कि यदि अभियुक्त विकास कुमार को झूठी FIR के आधार पर कोई राहत राशि मिली हो तो उसकी तुरंत वसूली की जाए. कोर्ट ने कहा कि जब तक प्रथम दृष्टया मामला सिद्ध न हो जाए और अदालत आरोप तय न कर दे, तब तक किसी कथित पीड़ित को केवल FIR दर्ज होने के आधार पर नगद प्रतिकर न दिया जाए.

सिविल विवाद को दिया SC/ST एक्ट का रूप: यह मामला वर्ष 2019 का है, जब अभियुक्त विकास कुमार ने थाना PGI में ओम शंकर यादव सहित अन्य लोगों पर मारपीट, धमकी और एससी/एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था. विवेचना अधिकारी डॉ. बीनू सिंह सीओ कैंट की अंतिम रिपोर्ट में स्पष्ट पाया गया कि कथित घटना के कोई चश्मदीद उपलब्ध नहीं थे, नामित आरोपियों की घटनास्थल पर मौजूदगी सिद्ध नहीं हुई और केवल खसरा संख्या 547 की जमीन से जुड़ा सिविल विवाद था. विवेचना में सामने आया कि अभियुक्त ने अपना हित साधने के लिए झूठी FIR दर्ज कराई थी.

झूठा मुकदमा दर्ज कराया: विशेष लोक अभियोजक अरविंद मिश्रा ने अदालत में तर्क दिया कि झूठी SC/ST FIR न सिर्फ निर्दोषों को परेशान करती है, बल्कि इस कानून की वास्तविक मंशा को भी कमजोर करती है. अदालत ने कहा कि अभियोजन साक्ष्य और गवाहों के बयानों से यह सिद्ध है कि शिकायतकर्ता ने झूठा मुकदमा दर्ज कराया, जो धारा 182 और 211 के तहत दंडनीय अपराध है. न्यायालय ने जोर दिया कि एससी/एसटी एक्ट का दुरुपयोग और करदाताओं के धन से फर्जी FIR कराने वालों को राहत राशि मिलना विधायिका की मंशा नहीं है.

यह भी पढ़ें: नकली कफ सिरप मामला; पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर और उनका पत्नी पर मानहानि का मुकदमा दर्ज

TAGGED:

LUCKNOW SPECIAL SC ST COURT
LUCKNOW MISUSE OF SC ST ACT
MISUSE OF SC ST ACT PUNISHMENT
MISUSE OF SC ST ACT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.