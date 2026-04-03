फिरोजाबाद की अद्भुत शोभायात्रा; हनुमानजी की 105 फीट लंबी पूंछ, भक्तों का लगा तांता
शोभयात्रा समिति के अध्यक्ष शिवकुमार ने बताया कि इस शोभयात्रा में बजरंग बली की 105 फीट लंबी पूंछ आकर्षण का केंद्र होती है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 3, 2026 at 2:49 PM IST
फिरोजाबाद: जिले में हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर लंबी पूंछ वाले हनुमानजी की भव्य शोभायात्रा निकाली गई. खास बात यह है कि इस शोभायात्रा में बजरंग बली की 105 फीट लंबी पूंछ भक्तों के आकर्षक का केंद्र रहती है.
बजरंग बली के भक्त उनकी लंबी पूंछ को कंधे पर रखकर लगभग 10 किलोमीटर तक पैदल ही ले जाते है. इस दौरान जयकारों से पूरा क्षेत्र गुंजायमान हो जाता है. भक्तों में इस पूंछ को कंधे पर रखने की होड़ लगी रहती है.
ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त पूंछ को कंधे पर रखता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जातीं है. गुरुवार को पूरे धूमधाम से यह शोभायात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों हनुमान भक्त शामिल रहे.
यह शोभयात्रा पिछले 16 साल से निकाली जा रही है. भक्त हनुमानजी की 105 फीट लंबी पूंछ को अपने कंधों पर रखकर 10 किलोमीटर दूर पैदल ही चलते है. यह शोभायात्रा शहर के सदर बाजार स्थित राधाकृष्ण मंदिर से शुरू होती है.
इसके बाद घंटाघर, बजरिया, चंद्रवार गेट होते हुए गांव चंद्रवार स्थित पसीना वाले मंदिर पर जाकर संपन्न होती है. वहां विविध धार्मिक कार्यक्रम होते हैं. यात्रा में शामिल होने के लिए बच्चों, बुजुर्ग और महिलाओं में होड़ लगी रहती है.
शोभयात्रा समिति के अध्यक्ष शिवकुमार ने बताया कि इस शोभयात्रा में शामिल बजरंग बली की 105 फीट लंबी पूंछ आकर्षण का केंद्र होती है. भक्त लंबी पूंछ वाले की जय बोलते हुए यात्रा पूरी करते हैं. रास्ते भर लोग प्रभु हनुमान जी का आशीर्वाद लेते हुए जयकारा लगाते हैं.
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