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फिरोजाबाद की अद्भुत शोभायात्रा; हनुमानजी की 105 फीट लंबी पूंछ, भक्तों का लगा तांता

फिरोजाबाद: जिले में हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर लंबी पूंछ वाले हनुमानजी की भव्य शोभायात्रा निकाली गई. खास बात यह है कि इस शोभायात्रा में बजरंग बली की 105 फीट लंबी पूंछ भक्तों के आकर्षक का केंद्र रहती है.

बजरंग बली के भक्त उनकी लंबी पूंछ को कंधे पर रखकर लगभग 10 किलोमीटर तक पैदल ही ले जाते है. इस दौरान जयकारों से पूरा क्षेत्र गुंजायमान हो जाता है. भक्तों में इस पूंछ को कंधे पर रखने की होड़ लगी रहती है.

ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त पूंछ को कंधे पर रखता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जातीं है. गुरुवार को पूरे धूमधाम से यह शोभायात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों हनुमान भक्त शामिल रहे.

यह शोभयात्रा पिछले 16 साल से निकाली जा रही है. भक्त हनुमानजी की 105 फीट लंबी पूंछ को अपने कंधों पर रखकर 10 किलोमीटर दूर पैदल ही चलते है. यह शोभायात्रा शहर के सदर बाजार स्थित राधाकृष्ण मंदिर से शुरू होती है.