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बदलती जीवनशैली में बढ़ रहा फिजियोथेरेपी का महत्व, इन बीमारियों में बिना सर्जरी मिल सकती है दर्द से राहत

फिजियोथेरेपी केवल दर्द कम करने तक सीमित नहीं है. इसका उद्देश्य दर्द के वास्तविक कारण को पहचानकर उसे दूर करना होता है.

Physiotherapy provides relief from pain
दर्द से राहत दिलाती फिजियोथेरेपी (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 23, 2026 at 6:32 AM IST

4 Min Read
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बीकानेर: वर्तमान समय में लोगों की जीवनशैली पूरी तरह बदल चुकी है. लंबे समय तक ऑफिस में बैठकर काम करना, लगातार मोबाइल और लैपटॉप का उपयोग, व्यायाम की कमी, अनियमित खानपान और बढ़ता तनाव शरीर पर सीधा प्रभाव डाल रहे हैं. इसका परिणाम यह है कि पहले जो समस्याएं बढ़ती उम्र में दिखाई देती थीं, वे अब 25 से 40 वर्ष की आयु के लोगों में भी आम होती जा रही हैं. कमर दर्द, सर्वाइकल, कंधे में जकड़न, घुटनों का दर्द, साइटिका और मांसपेशियों में खिंचाव जैसी शिकायतें तेजी से बढ़ रही हैं.

क्या है फिजियोथेरेपी?: फिजियोथेरेपिस्ट डॉ अमित पुरोहित बताते हैं कि फिजियोथेरेपी शरीर की मांसपेशियों, जोड़ों, नसों और हड्डियों की कार्यक्षमता को बेहतर बनाने वाली वैज्ञानिक उपचार पद्धति है. इसमें दवाओं पर निर्भर रहने के बजाय शरीर की प्राकृतिक क्षमता को विकसित कर दर्द कम करने और सामान्य गतिविधियों को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया जाता है. मरीज की समस्या का विस्तृत मूल्यांकन करने के बाद उसके अनुसार व्यायाम, स्ट्रेचिंग, मैनुअल थेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, अल्ट्रासाउंड, आईएफटी, टेंस, लेजर थेरेपी और अन्य आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाता है.

किन बीमारियों में मिलता है फिजियोथेरेपी से लाभ, देखें वीडियो (ETV Bharat Bikaner)

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किन बीमारियों में मिलता है लाभ: डॉ अमित पुरोहित के अनुसार फिजियोथेरेपी कई प्रकार की शारीरिक समस्याओं में प्रभावी साबित हो रही है. इनमें कमर और गर्दन का दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क, साइटिका, घुटनों का ऑस्टियोआर्थराइटिस, फ्रोजन शोल्डर, टेनिस एल्बो, स्पोर्ट्स इंजरी, मांसपेशियों और लिगामेंट की चोट फ्रैक्चर और ऑपरेशन के बाद पुनर्वास लकवा (स्ट्रोक) के बाद शरीर की कार्यक्षमता बढ़ाने के साथ ही बच्चों और बुजुर्गों के पुनर्वास कार्यक्रम जैसी समस्याओं में अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं.

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सिर्फ दर्द नहीं, कारण का भी होता है उपचार: डॉ पुरोहित बताते हैं कि फिजियोथेरेपी केवल दर्द कम करने तक सीमित नहीं है. इसका उद्देश्य दर्द के वास्तविक कारण को पहचानकर उसे दूर करना होता है. इससे मांसपेशियां मजबूत होती हैं, जोड़ों की गतिशीलता बढ़ती है, शरीर का संतुलन सुधरता है और भविष्य में उसी समस्या के दोबारा होने की संभावना भी कम हो जाती है.

ऑटिज्म से ग्रसित बच्चों में भी फिजियोथेरेपी की अहम भूमिका: डॉ पुरोहित के अनुसार ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से प्रभावित कई बच्चों में संतुलन, चलने-फिरने, शरीर के समन्वय, मांसपेशियों की मजबूती और मोटर स्किल्स से जुड़ी चुनौतियां देखी जाती हैं. ऐसे बच्चों के लिए फिजियोथेरेपी एक महत्वपूर्ण सहायक उपचार है. नियमित फिजियोथेरेपी के माध्यम से बच्चे की शारीरिक गतिविधियों, संतुलन, बैठने-उठने, चलने, दौड़ने और दैनिक कार्यों को करने की क्षमता में सुधार लाने का प्रयास किया जाता है. इससे बच्चे के आत्मविश्वास और स्वतंत्र रूप से दैनिक गतिविधियां करने की क्षमता भी बेहतर हो सकती है.

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'टल सकती कई मामलों में सर्जरी': डॉ अमित पुरोहित का कहना है कि यदि मरीज शुरुआती अवस्था में ही फिजियोथेरेपी शुरू कर दे, तो कई मामलों में दर्द बढ़ने से रोका जा सकता है और सर्जरी की आवश्यकता भी टल सकती है. हालांकि, यह हर मरीज की स्थिति पर निर्भर करता है और उपचार का निर्णय विशेषज्ञ की जांच के बाद ही लिया जाता है.

युवाओं में बढ़ रही जरूरत: डॉ पुरोहित के अनुसार आज सबसे अधिक मरीज आईटी सेक्टर, बैंकिंग, कॉर्पोरेट कार्यालयों और लंबे समय तक बैठकर काम करने वाले पेशों से आ रहे हैं. गलत पॉश्चर, लगातार स्क्रीन देखने और शारीरिक गतिविधियों की कमी के कारण युवाओं में गर्दन और कमर दर्द तेजी से बढ़ रहा है. इसलिए सही समय पर फिजियोथेरेपी और जीवनशैली में सुधार बेहद जरूरी है.

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