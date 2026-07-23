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बदलती जीवनशैली में बढ़ रहा फिजियोथेरेपी का महत्व, इन बीमारियों में बिना सर्जरी मिल सकती है दर्द से राहत

दर्द से राहत दिलाती फिजियोथेरेपी ( ETV Bharat GFX )