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नवरात्र में कलश स्थापना का महत्व; क्या है पूजन विधि, शुभ समय और आराधना का विधान

वरुण देव का आह्वान करना चाहिए कि पूरे असंख्य परिवार के साथ आइए और इस पर विराजमान हो जाइए. इससे पहले हमें कोई कार्य करने से पहले भगवान गौरी-गणेश की पूजा करना चाहिए.

स्थापना करने के बाद कलश में क्रमशः सुपारी, दुर्वा, कुशा, आम्र पल्लो, सर्वस्योषधि, लौंग, इलायची, पंचरत्न, सप्तमृतिका एवं धातुएं रखें. इसके बाद पूर्ण पात्र रखकर नारियल स्थापित करना चाहिए. इसके बाद इस पर वरुण की स्थापना करना चाहिए.

प्रो. पांडेय ने बताया कि अगर यह नहीं है, तो भावना प्रधान देवता होते है, इसके लिए सबसे पहले एक कलश लेना होता है, उसके बाद एक पीठ स्थापित करिए, उसके बाद गंगा मिट्टी स्थापित करने के बाद कलश स्थापित करें.

गौरी-गणेश का पूजन: प्रो. विनय कुमार पांडेय ने बताया कि इसके बाद पुरोहित से गौरी-गणेश का पूजन कराकर कलश स्थापन कराएं. इसके बाद उसी कलश पर देवी भगवती की स्थापना करें. विधि पूर्वक सभी देवी की स्थापना कर पूजन करें.

इसके बाद घर के बड़े बुजुर्ग के पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए. बच्चों को टीका लगाकर आशीर्वाद देना चाहिए. इस दौरान अपने इष्ट की आराधना करना चाहिए. घर, मन और वस्त्र को स्वच्छ रखना चाहिए.

इस दिन देवी की आराधना के पहले घर को साफ एवं स्वच्छ रखना चाहिए. सबसे पहले हमको घर के बाहर एक भगवा ध्वज (पताका) फहराया चाहिए. जो हमारे ऐश्वर्य, सनातन परंपरा, सनातन का प्रतीक है. जिसका शास्त्रों में वर्णन है.

कैसे करें कलश स्थापना: प्रो. विनय पांडेय ने बताया कि नवरात्र में कलश पूजा का बड़ा महत्व है. देवी के अलग अलग रूपों का 9 दिन पूजन करने का विधान है. वासंतिक नवरात्र हमारे हिंदू धर्म एवं सनातन धर्म का वर्ष का शुरुआत भी होता है. इसको हम लोग चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के नाम से भी जाना जाता है.

नवरात्र के दिन कलश स्थापना का क्या महत्व है? कलश स्थापना कैसे किया जाता है? कलश स्थापना करने से पहले क्या किया जाना चाहिए?इसको लेकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग के प्रोफेसर विनय कुमार पांडेय से ETV भारत ने बातचीत की.

वाराणसी: चैत्र नवरात्र 2026 का शुरुआत 19 मार्च से हो रहा है. नवरात्र में कलश पूजन करने का बड़ा महत्व है. 9 देवी का 9 दिनों तक विधि-विधान से पूजा की जाती है. 10 वें दिन 9 कन्या के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है, उन्हें भोजन भी खिलाने की मान्यता भी है.

भगवान गौरी-गणेश का प्रतीक बनाकर या मूर्ति रखकर उनका पूजन करना चाहिए कि हे गणेश जी हमारे घर में सुख शांति प्रदान करें. हम जो पूजा करने जा रहे निर्विघ्न सफल बनाएं. कलश स्थापन करने के बाद कलश पर सोने, चांदी की प्रतिमा रखें या फोटो रखें.

अगर कुछ नहीं तो सुपारी रखें, चावल से अक्षत करके उस पर भगवती की स्थापना करें. मन से ध्यान करें कि हे भगवती यह जो नारियल, प्रतिमा या नारियल रखा है, इसमें 9 दिनों तक आप इसमें विराजमान हों. मैं आपका पूजन करुंगा.

इसके बाद उपक्रम किया जाता है, जिसमें देवी को आसान देना, जल चढ़ाना, हस्त प्रस्छालन, स्नान करना, वस्त्र पहनना, यज्ञोपवीत करना, श्रृंगार, अलंकार करना, पुष्प अर्पित करना. इसके बाद अबीर, बुक्का इत्यादि सामानों से श्रृंगार करना होता है.

इसके बाद धूप दिखाकर फिर भगवती से प्रार्थना किया जाता है कि हे भगवती जो आपके आशीर्वाद से जो मुझे प्राप्त है, वह वस्तु आपको चढ़ा रहा हूं. आप इसे ग्रहण करें. इसके बाद पांच बार जल से आचमन करके, भोग, पान चढ़ाया जाता है.

विनय पांडेय ने आगे बताया कि फल, तांबूल और हाथ में दक्षिणा लेकर प्रार्थना किया करना होता है, कि कर दिया जो मेरे पास समर्थ वह आपको अर्पण कर आपका पूजा अर्चना कर रहा हूं. मुझे बुद्धि, सद्बुद्धि, चरित्र, सुख शांति प्रदान करें, मेरे जिंदगी का कल्याण हो. मेरे परिवार के लोग आरोग्य बने रहें. इसके बाद आरती करें, यही विधि है.

कलश स्थापना का विशेष समय: चैत्र अमावस्या की शुरुआत 18 मार्च सुबह 8 बजकर 25 मिनट से हो जाएगी और यह 19 मार्च सुबह 6 बजकर 52 मिनट तक रहेगी. इसके बाद प्रतिपदा तिथि लग जाएगी, जो 20 मार्च सुबह 4 बजकर 52 मिनट तक जारी रहेगी. इसी वजह से इस बार अमावस्या के कर्मकांड और नवरात्र की शुरुआत एक ही दिन पर आ रही है.

शुभ मुहूर्त कब तक है: धार्मिक मान्यता के मुताबिक, अमावस्या के दिन स्नान और दान का विशेष महत्व होता है. 19 मार्च को ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:51 बजे से 5:39 बजे के बीच स्नान-दान करना शुभ माना गया है.

इस दौरान लोग पवित्र नदी में स्नान करते हैं या घर पर गंगाजल मिलाकर स्नान कर दान-पुण्य करते हैं. अब बात करें नवरात्र के सबसे महत्वपूर्ण कार्य यानी कलश स्थापना की, तो इसका शुभ समय 19 मार्च को सुबह 6 बजकर 52 मिनट से 7 बजकर 43 मिनट तक रहेगा.

इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त में भी घटस्थापना की जा सकती है, जिसका समय दोपहर 12 बजकर 05 मिनट से लेकर दोपहर 12 बजकर 53 मिनट तक रहेगा. इस तरह इस साल एक ही दिन अमावस्या का पुण्य और नवरात्र की शुभ शुरुआत दोनों का लाभ मिलेगा.

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