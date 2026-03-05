ETV Bharat / state

Special: खजूर से रोजा खोलने की परंपरा, जयपुर में दुनिया भर की वैरायटी उपलब्ध, 100 से 2500 रुपये किलो तक कीमत

इस्लाम में खजूर से रोजा खोलने की परंपरा हैं ( ETV Bharat GFX )