Special: खजूर से रोजा खोलने की परंपरा, जयपुर में दुनिया भर की वैरायटी उपलब्ध, 100 से 2500 रुपये किलो तक कीमत
जयपुर के बाजारों में करीब 20 वैरायटी के खजूर उपलब्ध हैं, जिसमें अजवा खजूर सबसे महंगा है. वहीं, व्यापारियों ने इजरायली खजूर का बयकॉट किया.
Published : March 5, 2026 at 7:08 PM IST
फिरोज खान सैफी
जयपुर: रमजान का पाक महीना शुरू होते ही राजधानी जयपुर के बाजारों में रौनक बढ़ गई है. इफ्तार की थाली में सबसे पहले खजूर से रोजा खोलने की परंपरा के चलते इन दिनों शहर के बाजारों में खजूर की जबरदस्त मांग देखने को मिल रही है. यही वजह है कि इस बार जयपुर के बाजारों में देश ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों से अलग-अलग किस्म के खजूर बिक्री के लिए पहुंचे हुए हैं.
खजूर से रोजा खोलने की परंपरा: दरअसल, खजूर से रोजा खोलने की इस्लामी मान्यता है जो इस्लाम धर्म में 1400 साल से चली आ रही है. मुस्लिम रोजेदार इसी परंपरा को निभाते आ रहे हैं. जयपुर की प्रमुख मंडियों के साथ ही मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में भी अलग-अलग वैरायटी के खजूर मार्केट में देखने को मिल जाएंगे. सुबह से शाम तक रोजेदार बाजारों में खजूर की खरीदारी करते हुए देखे जाते हैं.
दुनिया भर में खजूर की 400 वैरायटी: खजूर के व्यापारियों का कहना है कि दुनिया भर में 400 से ज्यादा किस्म के खजूर पाए जाते हैं, लेकिन बाजारों में आमतौर पर 15 से 20 वैरायटी ही ज्यादा बिकती हैं. रमजान के मौके पर जयपुर के बाजारों में इन दिनों कई मशहूर किस्म के खजूर उपलब्ध हैं. हालांकि, खजूर अब साल भर जयपुर में उपलब्ध रहता है, लेकिन रमजान के मौके पर अलग-अलग देशों से यहां बिक्री के लिए खजूर आते हैं.
अजवा और कीमिया खजूर की डिमांड: खजूर के व्यापारी वसीम का कहना है कि वैसे तो हर किस्म का खजूर मार्केट में उपलब्ध है, सस्ता भी है और महंगा भी है, लेकिन सऊदी अरब का अजवा खजूर सबसे महंगा होता है, जो काले रंग का होता है. यह खजूर मदीने से आता है और इस्लाम धर्म में अजवा खजूर की काफी मान्यता है, इसलिए इसकी खरीद-फरोख्त ज्यादा होती है.
वसीम ने बताया कि इसके अलावा सऊदी अरब से ही कलमी और ईरान से कीमिया खजूर की भी ज्यादा डिमांड होती है. कीमिया खजूर खाने में बेहद मीठा होता है और नरम होता है, इसलिए इसकी भी आमतौर पर ज्यादा डिमांड होती है. वहीं सफावी खजूर थोड़ा सख्त होता है. इसके अलावा ईरान से रब्बी खजूर भी बिक्री के लिए मार्केट में आता है, जो थोड़ा लंबा और नरम होता है.
उन्होंने बताया कि वैसे तो रमजान के अलावा भी बाजार में खजूर आते हैं और साल भर डिंमांड रहती है, लेकिन रमजान में इसकी ज्यादा डिमांड होती है, इसलिए सऊदी अरब, ईरान, दुबई, इराक सहित कई मिडिल ईस्ट के देशों से भी खजूर यहां बिक्री के लिए आते हैं. वहीं, आमतौर पर भारत का देशी खजूर, जिसे पिंड खजूर भी कहते हैं, उसकी भी बिक्री होती है.
कीमत 100 से 2500 रुपये किलो तक: खजूर के थोक व्यापारी जमीर खान बताते हैं कि बाजार में खजूर की कीमत उसकी क्वालिटी के आधार पर तय होती है. इस समय बाजार में करीब 100 से लेकर 2500 रुपये प्रति किलो तक खजूर उपलब्ध है. अपनी जरूरत के हिसाब से लोग खजूर खरीदते हैं, लेकिन महंगे और अच्छी क्वालिटी के खजूर भी बाजार में खूब बिकते हैं और उनके भी खरीदार बहुत हैं.
जमीर खान ने बताया कि सऊदी अरब का अजवा खजूर सबसे खास माना जाता है. काले रंग और छोटे आकार वाला यह खजूर मदीना का प्रसिद्ध खजूर है और इसकी धार्मिक मान्यता भी काफी महत्वपूर्ण है. ईरान से आने वाला कीमिया खजूर जयपुर के लोगों की पहली पसंद है और यह खूब बिकता है. रोजेदार इसे खासतौर पर पसंद करते हैं. इसके अलावा ईरान से आने वाला रब्बी खजूर भी बाजार में उपलब्ध है, जिसका स्वाद थोड़ा कम मीठा होता है लेकिन इसकी मांग अच्छी है.
इजराइल के खजूर का बायकॉट: जमीर खान ने बताया कि जयपुर में इजराइल से भी खजूर बिक्री के लिए आते हैं, लेकिन इस बार मुस्लिम व्यापारियों ने इजराइल के खजूर का बायकॉट किया हुआ है और साफ कहते हैं कि इजरायल के खजूर अपने स्टोर में नहीं रखते हैं.
