श्रावण मास में कनखल से सृष्टि का संचालन करते हैं भगवान शिव, जानें महादेव के ससुराल दक्षेश्वर महादेव मंदिर की कहानी
सावन के महीने में हरिद्वार के कनखल स्थित दक्षेश्वर मंदिर का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है. कहते हैं यहां भगवान शिव विराजते हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : August 10, 2026 at 1:52 PM IST
हरिद्वार: सावन का महीना भगवान शिव की आराधना के लिए विशेष माना जाता है. धर्मनगरी के कनखल स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर का सावन के महीने में अलग ही धार्मिक महत्व है. मान्यता है कि सावन के पूरे महीने भगवान शिव, हरिद्वार के कनखल स्थित दक्षेश्वर महादेव में विराजमान रहते हैं और यहीं से सृष्टि का संचालन करते हैं. यही कारण है कि सावन में दक्षेश्वर महादेव के दर्शन और जलाभिषेक के लिए देशभर से श्रद्धालु कनखल पहुंचते हैं. हालांकि सालभर मंदिर में रोजाना दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं के साथ ही स्थानीय लोग पूजा अर्चना करने आते है, लेकिन सावन के महीने में यहां का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है, जो नागा संन्यासियों का अखाड़ा है.
दक्षेश्वर महादेव मंदिर का पौराणिक इतिहास: हरिद्वार के कनखल स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर एक पौराणिक मंदिर है, जिसे दक्ष मंदिर भी कहा जाता है. कनखल को भगवान शिव की ससुराल कहा जाता है, क्योंकि माता सती के पिता राजा दक्ष प्रजापति का यहां साम्राज्य हुआ करता था. मंदिर के पुजारी विनोद शास्त्री बताते हैं कि,
प्राचीन समय में राजा दक्ष प्रजापति की इच्छा के विरुद्ध उनकी पुत्री सती का विवाह भगवान शिव के साथ हुआ था. एक बार राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन लिया. लेकिन इस यज्ञ में भगवान शिव को छोड़कर समस्त देवी देवताओं को निमंत्रण दिया गया. माता सती इस यज्ञ के आयोजन में पहुंचीं तो उन्होंने देखा कि वहां भगवान शिव का उपहास (मजाक) उड़ाया जा रहा है. पति की मानहानि देख माता सती क्रोधित हो उठीं और यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी. माता सती की मृत्यु से क्रोधित होकर भगवन शिव ने अपनी जटाओं को पृथ्वी पर फेंककर तांडव मचा दिया.
भगवान शिव ने अपने गण से वीरभद्र का सृजन किया और उसे राजा दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने के लिए भेजा. क्रोध में आकर वीरभद्र ने राजा दक्ष का सिर काट दिया और हवन कुंड में फेंक दिया. उधर, माता सती के वियोग में भगवान शिव ने संपूर्ण पृथ्वी पर तांडव मचा दिया और माता सती के मृत शरीर को लेकर इधर-उधर भटकने लगे. तब देवी देवताओं के आह्वान पर भगवान विष्णु ने अपने चक्र से माता सती को मुक्ति दिलाई और भगवान् शिव का क्रोध शांत हुआ.
शांत होकर भगवान शिव ने बकरे का सिर लगाकर राजा दक्ष को पुनः जीवनदान दिया और शिवलिंग के रूप में यज्ञ कुंड में विराजमान हो गए. राजा दक्ष के आग्रह पर भगवान शिव ने अपनी सास और ससुर राजा दक्ष को आशीर्वाद किया कि वो सावन के महीने में कनखल में रहकर संपूर्ण सृष्टि का संचालन करेंगे. शिवलिंग के रूप में पूजा उनकी होगी और नाम राजा दक्ष का होगा. तब से लेकर आज तक उसी मान्यता को मनाकर लोग यहां पूजा अर्चना करने आते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं.
जानिए क्या है भगवान शिव को प्रिय: मान्यता ये भी है कि वैसे तो भगवान शिव मात्र एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं. फिर भी शिवभक्त गंगाजल, फल, फूल, दूध, दही, शहद, बेलपत्र, भांग और धतूरे से भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं. यहां भगवान शिव का जलाभिषेक और रुद्राभिषेक किया जाता है. श्रद्धालुओं के अनुसार,
दक्षेश्वर महादेव में पूजा अर्चना करने से श्रद्धालुओं की हर मुराद पूरी होती है और यही कारण है कि यहां साल भर शिवभक्तों की भीड़ जमा रहती है. सावन के महीने में तो यहां दूर दराज से आने वाले भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है.
श्रद्धालुओं की मान्यता है कि भगवान शिव अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं. गौरतलब है कि दक्षेश्वर महादेव मंदिर की व्यवस्थाओं का संचालन महानिर्वाणी अखाड़े द्वारा किया जाता है.
वनखंडी महादेव मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़: खटीमा के चकरपुर स्थित प्राचीन वनखंडी महादेव मंदिर में सावन के आखिरी सोमवार को आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा. तड़के तीन बजे से ही शारदा नदी और हरिद्वार-गौमुख से पवित्र जल लेकर पहुंचे सैकड़ों शिवभक्तों ने भोलेनाथ का जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक और रुद्राभिषेक कर सुख-समृद्धि और क्षेत्र की खुशहाली की कामना की. पर्वतीय समाज के साथ थारू जनजाति के श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में मंदिर पहुंचे और हर-हर महादेव के जयकारों से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा.
वनखंडी महादेव मंदिर के पुजारी पंडित रोहित शर्मा द्वारा बताया गया कि, पर्वतीय समाज का आज सावन का आखिरी सोमवार है, लेकिन मैदान के हिसाब से सावन का दूसरा सोमवार है.
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