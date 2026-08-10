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श्रावण मास में कनखल से सृष्टि का संचालन करते हैं भगवान शिव, जानें महादेव के ससुराल दक्षेश्वर महादेव मंदिर की कहानी

हरिद्वार: सावन का महीना भगवान शिव की आराधना के लिए विशेष माना जाता है. धर्मनगरी के कनखल स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर का सावन के महीने में अलग ही धार्मिक महत्व है. मान्यता है कि सावन के पूरे महीने भगवान शिव, हरिद्वार के कनखल स्थित दक्षेश्वर महादेव में विराजमान रहते हैं और यहीं से सृष्टि का संचालन करते हैं. यही कारण है कि सावन में दक्षेश्वर महादेव के दर्शन और जलाभिषेक के लिए देशभर से श्रद्धालु कनखल पहुंचते हैं. हालांकि सालभर मंदिर में रोजाना दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं के साथ ही स्थानीय लोग पूजा अर्चना करने आते है, लेकिन सावन के महीने में यहां का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है, जो नागा संन्यासियों का अखाड़ा है.

दक्षेश्वर महादेव मंदिर का पौराणिक इतिहास: हरिद्वार के कनखल स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर एक पौराणिक मंदिर है, जिसे दक्ष मंदिर भी कहा जाता है. कनखल को भगवान शिव की ससुराल कहा जाता है, क्योंकि माता सती के पिता राजा दक्ष प्रजापति का यहां साम्राज्य हुआ करता था. मंदिर के पुजारी विनोद शास्त्री बताते हैं कि,

प्राचीन समय में राजा दक्ष प्रजापति की इच्छा के विरुद्ध उनकी पुत्री सती का विवाह भगवान शिव के साथ हुआ था. एक बार राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन लिया. लेकिन इस यज्ञ में भगवान शिव को छोड़कर समस्त देवी देवताओं को निमंत्रण दिया गया. माता सती इस यज्ञ के आयोजन में पहुंचीं तो उन्होंने देखा कि वहां भगवान शिव का उपहास (मजाक) उड़ाया जा रहा है. पति की मानहानि देख माता सती क्रोधित हो उठीं और यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी. माता सती की मृत्यु से क्रोधित होकर भगवन शिव ने अपनी जटाओं को पृथ्वी पर फेंककर तांडव मचा दिया. भगवान शिव ने अपने गण से वीरभद्र का सृजन किया और उसे राजा दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने के लिए भेजा. क्रोध में आकर वीरभद्र ने राजा दक्ष का सिर काट दिया और हवन कुंड में फेंक दिया. उधर, माता सती के वियोग में भगवान शिव ने संपूर्ण पृथ्वी पर तांडव मचा दिया और माता सती के मृत शरीर को लेकर इधर-उधर भटकने लगे. तब देवी देवताओं के आह्वान पर भगवान विष्णु ने अपने चक्र से माता सती को मुक्ति दिलाई और भगवान् शिव का क्रोध शांत हुआ. शांत होकर भगवान शिव ने बकरे का सिर लगाकर राजा दक्ष को पुनः जीवनदान दिया और शिवलिंग के रूप में यज्ञ कुंड में विराजमान हो गए. राजा दक्ष के आग्रह पर भगवान शिव ने अपनी सास और ससुर राजा दक्ष को आशीर्वाद किया कि वो सावन के महीने में कनखल में रहकर संपूर्ण सृष्टि का संचालन करेंगे. शिवलिंग के रूप में पूजा उनकी होगी और नाम राजा दक्ष का होगा. तब से लेकर आज तक उसी मान्यता को मनाकर लोग यहां पूजा अर्चना करने आते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं.

जानिए क्या है भगवान शिव को प्रिय: मान्यता ये भी है कि वैसे तो भगवान शिव मात्र एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं. फिर भी शिवभक्त गंगाजल, फल, फूल, दूध, दही, शहद, बेलपत्र, भांग और धतूरे से भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं. यहां भगवान शिव का जलाभिषेक और रुद्राभिषेक किया जाता है. श्रद्धालुओं के अनुसार,