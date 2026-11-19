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सब्जी और फलों में इंद्रधनुष के 7 रंगों का क्या है महत्व, क्यों जरूरी है अलग-अलग रंगों की सब्जियां, जानिए डाइटिशियन से

सब्जी और फलों में इंद्रधनुष के 7 रंगों का क्या है महत्व ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर: एक पोषण सिद्धांत है 'ईट द रेनबो'...जिसका मतलब अपने दैनिक आहार में इंद्रधनुष के रंगों की तरह अलग-अलग प्राकृतिक रंगों के फल और सब्जियां शामिल करना है. अलग-अलग रंगों के फल-सब्जियों के अलग-अलग फायदे हैं. कोई एनर्जी या इम्यूनिटी को बढ़ाता है तो कोई विटामिन, प्रोटीन या एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है. कौन-कौन से ऐसे रंग के फल हैं जिनका सेवन करने से भरपूर मात्रा में पूरा पोषण मिलता है इसे लेकर ETV भारत ने मेकाहारा की डाइटिशियन डॉक्टर नेहा जैन से बात की-

क्यों जरूरी है अलग-अलग रंगों की सब्जियां, जानिए डाइटिशियन से (ETV BHARAT CHHATTISGARH) ठंड का मौसम मतलब सब्जियों का मौसम ईटीवी भारत से बात करते हुए डॉक्टर नेहा जैन ने बताया कि ठंड आने के साथ ही आपको मार्केट में बहुत सारे फल और सब्जियां दिखने लगती हैं. जैसे आप इंद्रधनुष में 7 रंग देखते हैं. वैसे ही हमें खाने में फल और सब्जियों में देखने को मिलता है. आप ठंड के मौसम में इसका यूटिलाइज कर सकते हैं. फल और सब्जियों में हर रंग का एक विशेष महत्व होता है. यह हेल्थ बेनिफिट देता है.