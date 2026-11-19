सब्जी और फलों में इंद्रधनुष के 7 रंगों का क्या है महत्व, क्यों जरूरी है अलग-अलग रंगों की सब्जियां, जानिए डाइटिशियन से
'ईट द रेनबो' पोषण सिद्धांत को लेकर मेकाहारा डाइटिशियन डॉक्टर नेहा जैन ने दी जानकारी, संवाददाता रितेश कुमार तंबोली ने की बात
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 19, 2026 at 5:44 PM IST
रायपुर: एक पोषण सिद्धांत है 'ईट द रेनबो'...जिसका मतलब अपने दैनिक आहार में इंद्रधनुष के रंगों की तरह अलग-अलग प्राकृतिक रंगों के फल और सब्जियां शामिल करना है. अलग-अलग रंगों के फल-सब्जियों के अलग-अलग फायदे हैं. कोई एनर्जी या इम्यूनिटी को बढ़ाता है तो कोई विटामिन, प्रोटीन या एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है. कौन-कौन से ऐसे रंग के फल हैं जिनका सेवन करने से भरपूर मात्रा में पूरा पोषण मिलता है इसे लेकर ETV भारत ने मेकाहारा की डाइटिशियन डॉक्टर नेहा जैन से बात की-
ठंड का मौसम मतलब सब्जियों का मौसम
ईटीवी भारत से बात करते हुए डॉक्टर नेहा जैन ने बताया कि ठंड आने के साथ ही आपको मार्केट में बहुत सारे फल और सब्जियां दिखने लगती हैं. जैसे आप इंद्रधनुष में 7 रंग देखते हैं. वैसे ही हमें खाने में फल और सब्जियों में देखने को मिलता है. आप ठंड के मौसम में इसका यूटिलाइज कर सकते हैं. फल और सब्जियों में हर रंग का एक विशेष महत्व होता है. यह हेल्थ बेनिफिट देता है.
जैसे आप अभी संतरा खाएंगे, तो वह विटामिन सी रिच होगा या फिर आप नारंगी रंग की सब्जियां खाते हैं तो आपको विटामिन सी की अच्छी उपलब्धता मिल जाएगी. एक ही फल या एक ही सब्जी का उपयोग आप नहीं करते, टेस्ट में विविधता लाते हैं. इससे आपको भरपूर मात्रा में विटामिन और मिनरल्स मिलेंगे जो आपके लिए उपयोगी होगा.
इंद्रधनुष के रंगों से समझिए पोषण का फॉर्मूला
डॉक्टर नेहा ने कहा कि जैसे इंद्रधनुष के रंग की बात की तो इसमें बैंगनी रंग होता है. सफेद भी होता है. हरे रंग भी होते हैं. लाल रंग भी होता है. ऐसी ही फल-सब्जी भी है. अगर आप लाल रंग के फल या सब्जी खाएंगे जैसे सेब खा रहे हैं, तो वह हार्ट के लिए बहुत अच्छा होगा.
आप चुकंदर लेते हैं तो यह आपका हीमोग्लोबिन इंक्रीज करता है. इसमें आयरन की उपलब्धता बहुत ज्यादा रहती है. जैसे महिलाओं में हीमोग्लोबिन डाउन हो जाता है. बच्चे भी यदि ठीक से खाना नहीं खाते हैं तो उनका भी हीमोग्लोबिन का परसेंट गिर जाता है. इसका इंप्रूवमेंट के लिए अच्छा रहता है.
कार्ब्स बढ़ाने हैं तो ये खाइए
ठंड के इस मौसम में शकरकंद भी आता है. शकरकंद कार्बोहाइड्रेट से भरपूर रहता है. इसको आपको खाने से जैसे आप आलू के चिप्स खाते हैं वैसे इसे उबाल कर छोटे बच्चों को देते हैं जो 1 साल से कम उम्र के हैं तो एनर्जी बहुत अच्छी मिलती है. इससे कार्बोहाइड्रेट बहुत अच्छा मिलता है. इसमें पोटेशियम की मात्रा भी बहुत अच्छी होती है. यह पोटेशियम दिल के मरीजों के लिए भी फायदा करता है. यह उनको भी दिया जा सकता है.
हरे रंग का कनेक्शन
हम बहुत जगह सुनते हैं कि हरे रंग का फल खाइए, हरे रंग की सब्जी खाइए. हरा रंग भी आपके लिए बहुत अच्छा होता है. क्योंकि हरा रंग डायबिटीज के लिए, हार्ट पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छा होता है. बस थोड़ा सा किडनी के मरीजों के लिए इसका कम सेवन करना चाहिए या फिर डॉक्टर के रिपोर्ट के आधार पर इसका सेवन करना चाहिए.
अभी सीताफल आ रहा है. सीताफल भी बहुत अच्छा होता है. यदि आपका वजन ज्यादा है या फिर आपकी शुगर की मात्रा बढ़ी हुई रहती है, तो सीताफल का उपयोग या तो नहीं करेंगे या फिर कम मात्रा में करेंगे. लेकिन जिसको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है. वह सीताफल का सेवन कर सकता है.
आलू कैसे खाना चाहिए?
एक साइकोलॉजी होती है कि हरे रंग की सब्जी खाने से अच्छा पोषण मिलता है. हालांकि और भी रंग के फल और सब्जी बहुत जरूरी होते हैं. जैसे सफेद रंग की बात हो तो आप शकरकंद खा रहे हैं. आलू भी सफेद रंग का होता है, लेकिन आलू को तलकर नहीं खाना है. बल्कि उबालकर खाना है जो आपके लिए इफेक्टिव होगा.
फलों को खाने में क्या ध्यान रखें?
फलों के उपयोग में सिर्फ एक चीज का ध्यान रखिए कि आप यदि दिन के समय खाते हैं तो इतनी परेशानी नहीं होती है. लेकिन जो खट्टे फल होते हैं. संतरा, मौसंबी और नींबू खाते हैं यदि आपको सीवियर एसिडिटी की समस्या है या फिर बहुत ज्यादा गैस बनती है तो खट्टे फलों का उपयोग शाम के बाद नहीं करना है. नींबू का पानी बनाकर पीजिए या फिर सलाद के रूप में प्रयोग कीजिए. दोपहर खाने के बाद आप खट्टे फलों का सेवन सीधे कर सकते हैं.
इसी तरह भाजियों में भी बोलूंगी कि केवल हरी-हरी सब्जियों ही नहीं, बल्कि जैसे इस टाइम पर लाल भाजी भी आती है. लाल भाजी का भी उपयोग कर सकते हैं. खाने में चाहे वह फल हो या बाजी रंगों का इस्तेमाल करते हैं तो वह ज्यादा विटामिन और मिनरल्स की मात्रा बढ़ती है.- डॉ नेहा जैन डायटिशियन मेकाहारा
सब्जियां और फल बच्चों को सब्जी खिलाना चाहते हैं तो इसे भी रंगों के हिसाब से कर सकते हैं जो देखने में भी अच्छा लगता है, साथ ही बच्चों की डाइट भी बढ़ेगी.