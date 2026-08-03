आखिर क्यों गूंजता है 'बोल बम' का जयघोष? जानिए 105 किलोमीटर की यात्रा में इस मंत्र का रहस्य
सुल्तानगंज से देवघर तक 105 किलोमीटर की कांवर यात्रा 'बोल बम' के गगनभेदी जयकारों के बीच पूरी होती है.
Published : August 3, 2026 at 5:33 PM IST
देवघर: सावन का महीना आते ही सुल्तानगंज से लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर तक एक ही शब्द सबसे ज्यादा सुनाई देता है- 'बोल बम'. शिव की नगरी देवघर की गलियों, चौक-चौराहों और कांवरिया पथ पर हर ओर यही जयघोष गूंजता रहता है.
एक-दूसरे को 'बम' कहकर करते हैं संबोधित
श्रद्धालु एक-दूसरे का अभिवादन भी 'बोल बम' कहकर करते हैं और कई कांवरिये एक-दूसरे को 'बम" कहकर ही संबोधित करते हैं. श्रद्धालुओं का मानना है कि 105 किलोमीटर लंबी सुल्तानगंज-देवघर की पदयात्रा के दौरान 'बोल बम' का उद्घोष उन्हें नई ऊर्जा देता है. उनका कहना है कि इस जयघोष से लंबा सफर भी आसान महसूस होता है और थकान कम लगती है. यही वजह है कि पूरी यात्रा के दौरान कांवरियों के कदम 'बोल बम' के स्वर के साथ आगे बढ़ते रहते हैं.
धर्म के जानकारों के अनुसार 'बम' शब्द का संबंध भगवान शिव की उपासना और आध्यात्मिक साधना से जोड़ा जाता है. धर्माचार्य बताते हैं कि तांत्रिक और आध्यात्मिक परंपराओं में 'बम' को एक मंत्र के रूप में देखा जाता है, जिसका संबंध आंतरिक शक्ति और चेतना से माना जाता है. इसी विश्वास के कारण कांवर यात्रा के दौरान श्रद्धालु लगातार 'बोल बम' का उद्घोष करते हैं.
वहीं कई जानकारों का मानना है कि जब श्रद्धालु सुल्तानगंज से गंगाजल उठाकर बाबा बैद्यनाथ को अर्पित करने के लिए निकलते हैं, तब 'बोल बम' का जयघोष उनके मन को भगवान शिव में एकाग्र रखने और सामूहिक ऊर्जा बनाए रखने का माध्यम बन जाता है.
कांवर यात्रा गगनभेदी नारों के बीच पूरी होती है
हालांकि 'बोल बम' के उद्गम को लेकर अलग-अलग धार्मिक मान्यताएं और व्याख्याएं प्रचलित हैं तथा इस पर कोई एक सर्वसम्मत सिद्धांत उपलब्ध नहीं है. इसके बावजूद सदियों से करोड़ों शिवभक्तों की आस्था इस जयघोष से जुड़ी हुई है. यही कारण है कि आज भी सुल्तानगंज से देवघर तक 105 किलोमीटर की कांवर यात्रा 'बोल बम' के गगनभेदी नारों के बीच पूरी होती है.
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