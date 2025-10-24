ETV Bharat / state

रांची का बटन तालाब क्यों है खास, छठ पूजा पर हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं अर्घ्य देने, जानें वजह

रांची के बटन तालाब का खास महत्व है. इस वजह से हजारों श्रद्धालु यहां छठ पूजा पर अर्घ्य देने के लिए पहुंचते हैं.

Chhath Ghats In Ranchi
रांची का बटन तालाब छठ घाट. (फोटो-ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 24, 2025 at 6:10 PM IST

3 Min Read
रांचीः लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर तैयारियां जोरों पर है.शनिवार 25 अक्टूबर को नहाय-खाय के साथ चार दिवसीय इस महाअनुष्ठान की शुरुआत होगी. रविवार को खरना है. वहीं सोमवार को पहला अर्घ्य और मंगलवार को उदीयमान सूर्य को अर्घ्य के बाद इसका समापन होगा.

सामाजिक और सांस्कृतिक रुप से अतिविशिष्ट माने जानेवाले इस महापर्व को मनाने के लिए घरों से लेकर छठ घाटों तक तैयारियां पूरी की जा रही हैं. छठ घाटों पर स्थानीय पूजा समिति के साथ-साथ प्रशासनिक टीम साफ-सफाई से लेकर प्रकाश और सुगम यातायात व्यवस्था की तैयारी में जुटी हुई है.

जानकारी देते चंद्रशेखर आजाद छठ पूजा समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष. (वीडियो-ईटीवी भारत)

51 वर्षों से यहां हो रही छठ पूजा

राजधानी के ऐतिहासिक बटन तालाब छठ के मौके पर श्रद्धालुओं से गुलजार रहता है. इस अवसर पर हजारों श्रद्धालु एक साथ भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं. इस तालाब के प्रति मान्यता यह है कि छठ के मौके पर जो भी व्रती यहां मन्नत मांगते हैं वह पूरी होती है. शायद यही वजह है कि भारी संख्या में लोग यहां पहुंचते हैं.

चंद्रशेखर आजाद छठ पूजा समिति के अध्यक्ष अनिल कुमार गुप्ता कहते हैं कि इस साल 51वां वर्ष होगा जब लोग छठ के मौके पर यहां अर्घ्य देंगे. इस तालाब का निर्माण बटन साहू ने करवाया था. जिनके नाम पर इसे बटन तालाब के रूप में जाना जाता है.

Chhath Ghats In Ranchi
बटन तालाब छठ घाट पर बना चेंजिंग रूम. (फोटो-ईटीवी भारत)

छठ घाट पर की गई सभी जरूरी व्यवस्था

हर साल की तरह इस साल भी तैयारियां की गई हैं. साफ-सफाई से लेकर छत व्रतियों के कपड़े बदलने के लिए चेंजिंग रूम, प्रकाश की व्यवस्था और यातायात को सुगम मनाने के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं. छठ पूजा समिति के उपाध्यक्ष मुकेश ठाकुर कहते हैं कि राजधानी का यह बटन तालाब एक महत्वपूर्ण छठ तालाब है, जहां एक साथ 40 से 50 हजार लोग छठ के मौके पर भगवान भास्कर को अर्घ्य देते आए हैं.

एनडीआरएफ और वॉलेंटियर्स रहेंगे तैनात

इस साल भी सभी तैयारियां अंतिम चरण में है. प्रशासन का भी काफी सहयोग मिला है. लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो इसके लिए समिति के वॉलेंटियर्स तैनात रहेंगे और अर्घ्य के दौरान गहरे पानी में कोई नहीं जाएं और अनहोनी को रोकने के लिए गोताखोर के साथ-साथ एनडीआरएफ की टीम भी मौजूद रहेगी, क्योंकि इस बार तालाब में पानी काफी है. यह एक ऐसा तालाब है जिसमें सालों भर पानी रहता है. यह कभी सूखता नहीं है.

Chhath Ghats In Ranchi
रांची का बटन तालाब छठ घाट. (फोटो-ईटीवी भारत)

बहरहाल, छठ को लेकर सभी अपने-अपने ढंग से तैयारी में जुटे हैं. जैसे-जैसे समय नजदीक आता जा रहा है लोगों की तैयारी तेज हो रही हैं. वहीं श्रद्धालुओं में उत्साह चरम पर आने लगा है.

BUTTON POND IN RANCHI
CHHATH GHATS IN RANCHI
CHHATH PUJA IN JHARKHAND
रांची का बटन तालाब
CHHATH PUJA 2025

