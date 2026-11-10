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Chhath Puja 2026: छठ पूजा में बांस के सूप का इस्तेमाल क्यों? जाने कारण और धार्मिक मान्यता

छठ पूजा में बांस के सूप और दउरा की महत्ता ( ETV Bharat )

मुजफ्फरपुर: लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर मुजफ्फरपुर के बाजारों में रौनक बढ़ने लगी है. छठ व्रत की तैयारियों के बीच जहां बाजार में पूजा सामग्री की खरीदारी तेज हो रही है, वहीं बांस से सूप, डलिया, टोकरी और ढकिया तैयार करने वाले कारीगरों की व्यस्तता भी बढ़ गई है.

कमाई का सबसे बड़ा अवसर

शहर और आसपास के इलाकों में पीढ़ियों से इस पारंपरिक पेशे से जुड़े परिवार दिन-रात बांस के उत्पाद तैयार करने में जुटे हैं. इनके लिए छठ महापर्व सिर्फ आस्था और परंपरा का पर्व नहीं, बल्कि सालभर की कमाई का सबसे बड़ा अवसर भी है. देखें स्पेशल रिपोर्ट (ETV Bharat) बदल रही है सामग्री की पसंद मौजूदा परिदृश्य के मद्देनजर बदलते समय के साथ छठ पूजा में इस्तेमाल होने वाली सामग्री की पसंद भी बदल रही है. बाजार में पीतल के सूप और दउरा की बढ़ती लोकप्रियता का असर बांस के पारंपरिक उत्पादों की बिक्री पर पड़ रहा है. कारीगरों का कहना है कि पहले छठ के दौरान बांस से बने सूप और दौरा की खूब मांग रहती थी, लेकिन अब पहले जैसी बिक्री नहीं हो रही है. परंपरा को बचाए रखने की कोशिश इन परिस्थितियों के बावजूद जिन परिवारों की आजीविका इसी पेशे पर निर्भर है, वे अपनी परंपरा को बचाए रखने की कोशिश कर रहे हैं. बांस की कीमत, मेहनत और बाजार में घटती मांग के बीच इन कारीगरों को उम्मीद है कि छठ नजदीक आने के साथ बिक्री में तेजी आएगी. ETV Bharat GFX (ETV Bharat) पूरे साल छठ का इंतजार बांस के सूप और दौरा तैयार करने वाली शंकुतला देवी बताती हैं कि वह पिछले 20 वर्षों से इस काम से जुड़ी हैं. यही उनके परिवार की आजीविका का मुख्य साधन है. सालभर अलग-अलग समय पर थोड़ी-बहुत बिक्री होती है, लेकिन छठ महापर्व के दौरान ही सबसे अधिक कमाई होती है. इसलिए उनके परिवार को पूरे साल छठ का इंतजार रहता है. पहले की तुलना में कम खरीदारों की संख्या शंकुतला देवी के मुताबिक, इस बार बाजार में बांस से बने सूप और दउरा के खरीदारों की संख्या पहले की तुलना में कम है. इसकी एक बड़ी वजह पीतल के सूप और दउरा की ओर लोगों का बढ़ता रुझान है. अब बड़ी संख्या में लोग पूजा के लिए पीतल के बर्तन खरीद रहे हैं. हालांकि, पारंपरिक महत्व को समझने वाले लोग आज भी बांस से बने सूप-दउरा को प्राथमिकता देते हैं. बांस से कोनिया बनाती महिला (ETV Bharat) उम्मीद के मुताबिक बिक्री नहीं शंकुतला देवी ने बताया कि फिलहाल बाजार में एक बांस का सूप करीब 100 रुपये में बिक रहा है. वहीं, छोटा दउरा 100 रुपये और बड़ा दउरा करीब 300 रुपये में बेचा जा रहा है. कारीगरों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि उत्पाद तैयार करने में समय और मेहनत दोनों लगते हैं, लेकिन बिक्री उम्मीद के मुताबिक नहीं हो रही है.इसके बावजूद वह अपने पारंपरिक काम को जारी रखे हुए हैं. "बाजार में एक बांस का सूप करीब 100 रुपये में बिक रहा है. वहीं, छोटा दउरा 100 रुपये और बड़ा दउरा करीब 300 रुपये में बेच रहे हैं. हमारी बड़ी चुनौती यह है कि उत्पाद तैयार करने में समय और मेहनत दोनों लगते हैं, लेकिन बिक्री उम्मीद के मुताबिक नहीं हो रही है."- शंकुतला देवी, बांस की कारीगर सूप का निर्माण (ETV Bharat) तीन महीने पहले से प्रक्रिया शुरू जानकी देवी भी कई पीढ़ियों से बांस के सूप और दौरा बनाने के काम से जुड़ी हैं. वह बताती हैं कि छठ महापर्व के लिए उत्पाद तैयार करने की प्रक्रिया करीब तीन महीने पहले ही शुरू कर दी जाती है. इसके लिए कच्चे बांस की खरीदारी की जाती है. फिर उसे तैयार कर सूप और दउरा का आकार दिया जाता है. इस काम में परिवार के कई सदस्य मिलकर हाथ बंटाते हैं पारंपरिक बांस शिल्प के रोजगार पर असर जानकी देवी के अनुसार, पिछले साल की तुलना में इस बार बांस से बने सूप और दौरा की बिक्री कम हो रही है. पहले छठ के समय इन उत्पादों की काफी मांग रहती थी, लेकिन अब लोग पीतल के सूप और दौरा खरीदने लगे हैं. इससे पारंपरिक बांस शिल्प से जुड़े परिवारों के रोजगार पर असर पड़ा है. ETV Bharat GFX (ETV Bharat) रोजगार और आजीविका का आधार जानकी देवी ने बताया कि छठ में होने वाली कमाई से ही उनके परिवार का सालभर का खर्च चलता है. अन्य त्योहारों और तीज जैसे अवसरों पर भी कुछ बिक्री हो जाती है, लेकिन उससे इतनी आमदनी नहीं होती कि पूरे परिवार का भरण-पोषण किया जा सके. ऐसे में छठ महापर्व उनके लिए रोजगार और आजीविका दोनों का बड़ा आधार है. "छठ में होने वाली कमाई से ही परिवार का सालभर का खर्च चलता है. अन्य त्योहारों और तीज जैसे अवसरों पर भी कुछ बिक्री हो जाती है, लेकिन उससे इतनी आमदनी नहीं होती कि पूरे परिवार का भरण-पोषण किया जा सके. छठ महापर्व हमारे लिए रोजगार और आजीविका दोनों का बड़ा आधार है." -जानकी देवी, विक्रेता दउरा बनाते बांस के कारीगर (ETV Bharat) भरोसे और उम्मीद पर टिकी कहानी