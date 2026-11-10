Chhath Puja 2026: छठ पूजा में बांस के सूप का इस्तेमाल क्यों? जाने कारण और धार्मिक मान्यता
Chhath Puja 2026:बदलते समय के साथ छठ पूजा में इस्तेमाल होने वाली सामग्री की पसंद भी बदल रही है, बांस के कारीगर चिंतित हैं.
Published : November 10, 2026 at 6:19 PM IST
मुजफ्फरपुर: लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर मुजफ्फरपुर के बाजारों में रौनक बढ़ने लगी है. छठ व्रत की तैयारियों के बीच जहां बाजार में पूजा सामग्री की खरीदारी तेज हो रही है, वहीं बांस से सूप, डलिया, टोकरी और ढकिया तैयार करने वाले कारीगरों की व्यस्तता भी बढ़ गई है.
कमाई का सबसे बड़ा अवसर
शहर और आसपास के इलाकों में पीढ़ियों से इस पारंपरिक पेशे से जुड़े परिवार दिन-रात बांस के उत्पाद तैयार करने में जुटे हैं. इनके लिए छठ महापर्व सिर्फ आस्था और परंपरा का पर्व नहीं, बल्कि सालभर की कमाई का सबसे बड़ा अवसर भी है.
बदल रही है सामग्री की पसंद
मौजूदा परिदृश्य के मद्देनजर बदलते समय के साथ छठ पूजा में इस्तेमाल होने वाली सामग्री की पसंद भी बदल रही है. बाजार में पीतल के सूप और दउरा की बढ़ती लोकप्रियता का असर बांस के पारंपरिक उत्पादों की बिक्री पर पड़ रहा है. कारीगरों का कहना है कि पहले छठ के दौरान बांस से बने सूप और दौरा की खूब मांग रहती थी, लेकिन अब पहले जैसी बिक्री नहीं हो रही है.
परंपरा को बचाए रखने की कोशिश
इन परिस्थितियों के बावजूद जिन परिवारों की आजीविका इसी पेशे पर निर्भर है, वे अपनी परंपरा को बचाए रखने की कोशिश कर रहे हैं. बांस की कीमत, मेहनत और बाजार में घटती मांग के बीच इन कारीगरों को उम्मीद है कि छठ नजदीक आने के साथ बिक्री में तेजी आएगी.
पूरे साल छठ का इंतजार
बांस के सूप और दौरा तैयार करने वाली शंकुतला देवी बताती हैं कि वह पिछले 20 वर्षों से इस काम से जुड़ी हैं. यही उनके परिवार की आजीविका का मुख्य साधन है. सालभर अलग-अलग समय पर थोड़ी-बहुत बिक्री होती है, लेकिन छठ महापर्व के दौरान ही सबसे अधिक कमाई होती है. इसलिए उनके परिवार को पूरे साल छठ का इंतजार रहता है.
पहले की तुलना में कम खरीदारों की संख्या
शंकुतला देवी के मुताबिक, इस बार बाजार में बांस से बने सूप और दउरा के खरीदारों की संख्या पहले की तुलना में कम है. इसकी एक बड़ी वजह पीतल के सूप और दउरा की ओर लोगों का बढ़ता रुझान है. अब बड़ी संख्या में लोग पूजा के लिए पीतल के बर्तन खरीद रहे हैं. हालांकि, पारंपरिक महत्व को समझने वाले लोग आज भी बांस से बने सूप-दउरा को प्राथमिकता देते हैं.
उम्मीद के मुताबिक बिक्री नहीं
शंकुतला देवी ने बताया कि फिलहाल बाजार में एक बांस का सूप करीब 100 रुपये में बिक रहा है. वहीं, छोटा दउरा 100 रुपये और बड़ा दउरा करीब 300 रुपये में बेचा जा रहा है. कारीगरों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि उत्पाद तैयार करने में समय और मेहनत दोनों लगते हैं, लेकिन बिक्री उम्मीद के मुताबिक नहीं हो रही है.इसके बावजूद वह अपने पारंपरिक काम को जारी रखे हुए हैं.
"बाजार में एक बांस का सूप करीब 100 रुपये में बिक रहा है. वहीं, छोटा दउरा 100 रुपये और बड़ा दउरा करीब 300 रुपये में बेच रहे हैं. हमारी बड़ी चुनौती यह है कि उत्पाद तैयार करने में समय और मेहनत दोनों लगते हैं, लेकिन बिक्री उम्मीद के मुताबिक नहीं हो रही है."- शंकुतला देवी, बांस की कारीगर
तीन महीने पहले से प्रक्रिया शुरू
जानकी देवी भी कई पीढ़ियों से बांस के सूप और दौरा बनाने के काम से जुड़ी हैं. वह बताती हैं कि छठ महापर्व के लिए उत्पाद तैयार करने की प्रक्रिया करीब तीन महीने पहले ही शुरू कर दी जाती है. इसके लिए कच्चे बांस की खरीदारी की जाती है. फिर उसे तैयार कर सूप और दउरा का आकार दिया जाता है. इस काम में परिवार के कई सदस्य मिलकर हाथ बंटाते हैं
पारंपरिक बांस शिल्प के रोजगार पर असर
जानकी देवी के अनुसार, पिछले साल की तुलना में इस बार बांस से बने सूप और दौरा की बिक्री कम हो रही है. पहले छठ के समय इन उत्पादों की काफी मांग रहती थी, लेकिन अब लोग पीतल के सूप और दौरा खरीदने लगे हैं. इससे पारंपरिक बांस शिल्प से जुड़े परिवारों के रोजगार पर असर पड़ा है.
रोजगार और आजीविका का आधार
जानकी देवी ने बताया कि छठ में होने वाली कमाई से ही उनके परिवार का सालभर का खर्च चलता है. अन्य त्योहारों और तीज जैसे अवसरों पर भी कुछ बिक्री हो जाती है, लेकिन उससे इतनी आमदनी नहीं होती कि पूरे परिवार का भरण-पोषण किया जा सके. ऐसे में छठ महापर्व उनके लिए रोजगार और आजीविका दोनों का बड़ा आधार है.
"छठ में होने वाली कमाई से ही परिवार का सालभर का खर्च चलता है. अन्य त्योहारों और तीज जैसे अवसरों पर भी कुछ बिक्री हो जाती है, लेकिन उससे इतनी आमदनी नहीं होती कि पूरे परिवार का भरण-पोषण किया जा सके. छठ महापर्व हमारे लिए रोजगार और आजीविका दोनों का बड़ा आधार है." -जानकी देवी, विक्रेता
भरोसे और उम्मीद पर टिकी कहानी
जानकी देवी को उम्मीद है कि अभी छठ पर्व में कुछ समय बाकी है. जैसे-जैसे व्रत का दिन नजदीक आएगा, वैसे-वैसे बाजार में बांस से बने सूप और दउरा की खरीदारी बढ़ सकती है. उन्हें भरोसा है कि पारंपरिक महत्व को समझने वाले लोग इस बार भी बांस के उत्पाद खरीदेंगे.
कई चरणों में मेहनत
दूसरी ओर रूबी देवी बताती हैं कि छठ महापर्व के लिए उनके परिवार के सभी सदस्य मिलकर सूप और दउरा तैयार करते हैं. इस काम में परिवार की महिलाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है. कच्चा बांस खरीदने से लेकर उसे साफ करने और उससे पूजा के सामान तैयार करने तक कई चरणों में मेहनत करनी पड़ती है.
शुद्धता का विशेष ध्यान
रूबी कहतीं हैं कि बांस को अच्छी तरह साफ करने के बाद पूरी सावधानी और शुद्धता का ध्यान रखते हुए सूप और दउरा तैयार किया जाता है. छठ पूजा में इस्तेमाल होने वाली सामग्री को लेकर लोगों की धार्मिक भावनाएं जुड़ी होती हैं. इसलिए कारीगर भी इसे तैयार करते समय विशेष सावधानी बरतते हैं.
पारंपरिक कारोबार में गिरावट
रूबी देवी कहती हैं कि पहले छठ के समय बांस से बने सूप और दौरा की इतनी बिक्री होती थी कि परिवार को सालभर के लिए अच्छी आमदनी हो जाती थी. अब बाजार में पहले जैसी स्थिति नहीं है. लोग पीतल के सूप और दौरा खरीद रहे हैं. इससे उनके पारंपरिक कारोबार में गिरावट आई है.
छठ के दौरान सबसे अधिक कमाई
रूबी ने बताया कि छठ के अलावा तीज और अन्य पूजा-पर्वों पर भी कुछ सामान बिक जाता है, लेकिन सबसे अधिक कमाई छठ में ही होती है. यही वजह है कि पूरा परिवार इस पर्व का इंतजार करता है. बिक्री कम होने के बावजूद वे अपने पुश्तैनी काम को छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि यही उनकी पहचान और रोजगार दोनों है.
बांस के सूप और दउरा का धार्मिक महत्व?
छठ महापर्व में बांस से बने सूप और दउरा का महत्व केवल पूजा सामग्री तक सीमित नहीं है. इसके पीछे धार्मिक मान्यताओं के साथ प्रकृति और वंश वृद्धि से जुड़ी परंपरा भी है. इस संबंध में आचार्य डॉ. रंजीत नारायण तिवारी बताते हैं कि छठ व्रत में सूप को शुभता का प्रतीक माना जाता है. विशेष रूप से बांस से बने सूप और दउरा को वंश वृद्धि का द्योतक माना गया है.
सुख-समृद्धि और वंश वृद्धि का आशीर्वाद
आचार्य तिवारी के अनुसार, बांस का पौधा तेजी से बढ़ता है और एक बांस से कई नए बांस उत्पन्न होते हैं, इसी प्राकृतिक विशेषता को वंश की वृद्धि और निरंतरता से जोड़कर देखा जाता है. मान्यता है कि बांस के सूप और दउरा में प्रसाद रखकर भगवान सूर्य को अर्घ्य देने से परिवार में सुख-समृद्धि और वंश वृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है. यही वजह है कि पीढ़ियों से छठ पूजा में बांस से बने सूप और दउरा का इस्तेमाल किया जाता रहा है.
"छठ पूजा में बांस के सूप के अलावा पीतल के पात्र और तांबे के बर्तनों का भी इस्तेमाल किया जाता है. धार्मिक दृष्टि से इन धातुओं को भी शुभ माना गया है. भगवान सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा में तांबे और पीतल के पात्रों का विशेष स्थान है. हालांकि, बांस के सूप और दउरा का अपना पारंपरिक और सांस्कृतिक महत्व है, जिसे लंबे समय से समाज में स्वीकार किया जाता रहा है."- रंजीत नारायण तिवारी, आचार्य
स्वास्थ्य और सकारात्मकता का संबंध
आचार्य डॉ. रंजीत नारायण तिवारी के अनुसार, छठ महापर्व में भगवान सूर्य की उपासना का विशेष महत्व है. सूर्य को ऊर्जा, तेज और जीवन का आधार माना गया है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सूर्य उपासना से बुद्धि, तेज और सकारात्मकता में वृद्धि होती है. गायत्री उपासना को भी आध्यात्मिक दृष्टि से लाभकारी माना गया है.
"प्राकृतिक दृष्टिकोण से सुबह की धूप शरीर के लिए उपयोगी होती है. सूर्य के प्रकाश से शरीर में विटामिन-डी के निर्माण में मदद मिलती है, जो हड्डियों और शरीर के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है. इस तरह छठ महापर्व में प्रकृति, स्वास्थ्य, आस्था और परंपरा का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है." -रंजीत नारायण तिवारी, आचार्य
परंपरा और रोजगार के बीच संघर्ष
मुजफ्फरपुर में बांस के सूप, दउरा, डलिया और ढकिया तैयार करने वाले परिवारों की कहानी केवल एक पारंपरिक कारोबार की कहानी नहीं है. ये उन कारीगरों के संघर्ष को भी दिखाती है जिनकी रोजी-रोटी एक बड़े धार्मिक पर्व पर निर्भर है. एक तरफ बाजार में बदलती पसंद और पीतल के उत्पादों की बढ़ती मांग है, तो दूसरी तरफ पीढ़ियों से चली आ रही बांस शिल्प की परंपरा को बचाए रखने की चुनौती.
स्थानीय हस्तशिल्प को बढ़ावा
कारीगरों का कहना है कि यदि लोग छठ पूजा में पारंपरिक बांस के उत्पादों को प्राथमिकता दें, तो इससे उनके परिवारों को आर्थिक सहारा मिलेगा और स्थानीय हस्तशिल्प को भी बढ़ावा मिलेगा. उनके लिए बांस का सूप और दउरा महज पूजा का सामान नहीं, बल्कि सालभर की मेहनत, परिवार की उम्मीद और पुश्तैनी हुनर की पहचान है.
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