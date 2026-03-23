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छठ पूजा में बांस का महत्व क्या है? इस फेक्ट से आप होंगे अनजान

आज खरना है और महाप्रसाद खाकर छठ व्रती अपने दृढ संकल्प के साथ निर्जला व्रत करते हैं. इस छठ में बांस का बड़ा महत्व है-

खरना पूजा और बांस का छठ में महत्व
खरना पूजा और बांस का छठ में महत्व (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 23, 2026 at 1:51 PM IST

3 Min Read
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पटना : आज खरना पूजा है. लोक आस्था का महापर्व चैती छठ 2026 का चार दिवसीय अनुष्ठान रविवार से नहाए खाए के साथ शुरुआत हो चुकी है. सुबह से ही छठ व्रती खरना के लिए स्नान ध्यान कर महाप्रसाद बनाने में जुटे हैं. छठ पूजा प्रकृति और सूर्य उपासना का प्रतीक है. इस पर्व में व्रती सूर्य भगवान और छठी मइया की पूजा करते हैं. इसलिए पूजा के सभी सामान- फल, सूप, दउरा, सब प्राकृतिक से जुड़ी हुई चीज़ों से बनती हैं, ताकि वातावरण में शुद्धता बनी रहे.

छठ पूजा में बांस का महत्व : लोक आस्था का महापर्व चैती छठ को शुद्धता पर्व माना जाता है, ऐसे में प्रकृति प्रदत्त चीजों का इस पर्व में काफी प्रयोग होता है, जैसे बांस से बनी हुई टोकरी, सूप इत्यादि का, जिसकी काफी आध्यात्मिक महता बताई गई है. बांस को शुद्ध माना जाता है इसलिए, छठ पूजा में इसका खासा महत्व है. छठ पर्व को लेकर मसौढ़ी बाजार में टोकरी खरीदारी को लेकर भीड़ सुबह से ही उमड़ी हुई है.

छठ में बांस के सूप और दौरे का महत्व (ETV Bharat)

दउरा और सूप के रूप में बांस महत्व : मसौढ़ी के श्रीराम जानकी ठाकुरवाड़ी मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य गोपाल पांडे ने बताया कि हिंदू धर्म में बांस को वंश से जोड़ा जाता है. यह माना जाता है कि जिस तेजी से बांस की वृद्धि होती है, वैसे ही वंश की भी वृद्धि की भी कामना की जाती है. छठ पूजा से बांस का सीधा कनेक्शन है. ऐसे में दउरा और सूप का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि यह वंश वृद्धि और समृद्धि का प्रतीक है. छठ पूजा में बांस से बनी टोकरी और सूप को आध्यात्मिक दृष्टि से शुद्ध माना गया है, छठ पूजा में बांस से बने सूप में पूजन सामग्री रखकर अर्घ्य देने का विधान है.

''छठ पर्व में पूरी शुद्धता बरती जाती हैं. ऐसे में प्रकृति द्वारा प्रदत्त बांस से बने हुए टोकरी और सूप का प्रयोग किया जाता है, जिस वंश वृद्धि के रूप में भी माना जाता है. शिव पुराण में इसकी चर्चा है.''- आचार्य गोपाल पांडे, मुख्य पुजारी, श्री राम जानकी ठाकुरवाड़ी

बांस की टोकरी और सूप
बांस की टोकरी और सूप (ETV Bharat)

टोकरी में रहता है छठ पूजा का सामान : जबकि टोकरी में पूजा के सामान रखकर छठ घाट पर ले जाया जाता है, ऐसे में बाजार सूप और टोकरी से सज गए हैं. मसौढ़ी बाजार में खरीदारों की भीड़ उमड़ रही है. छठ पर्व में सूर्य को अर्घ्य देने के लिए सूप और फलों को रखने के लिए टोकरी का प्रयोग किया जाता है. छठ पूजा में प्लास्टिक या धातु के बर्तनों का उपयोग नहीं किया जाता. बांस से बने सूप और दउरा पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल होते हैं. इससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचता.

कठोर व्रत का नियम : महापर्व में शुद्धता और पवित्रता दोनों का विशेष महत्व होता है. व्रती व्रत में कठोर नियमों का पालन करते हैं. बांस से बने सूप और दउरा को शुद्ध और सात्विकता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए पूजा में इसका उपयोग किया जाता है.

बांस से बनी टोकरी की खरीददारी
बांस से बनी टोकरी की खरीददारी (ETV Bharat)

''छठ पूजा की हर परंपरा के पीछे कुछ न कुछ कारण जुड़ा हुआ है. बांस भी उसी में से है, जिसमें एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं, जिससे प्रसाद लंबे समय तक ताजा रहता है. यही कारण से व्रती आधुनिक साधनों के बाद भी बांस के सूप का उपयोग करना शुभ मानते हैं.'' - आचार्य विश्वरंजन,मसौढ़ी

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