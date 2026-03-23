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छठ पूजा में बांस का महत्व क्या है? इस फेक्ट से आप होंगे अनजान

खरना पूजा और बांस का छठ में महत्व ( ETV Bharat )

पटना : आज खरना पूजा है. लोक आस्था का महापर्व चैती छठ 2026 का चार दिवसीय अनुष्ठान रविवार से नहाए खाए के साथ शुरुआत हो चुकी है. सुबह से ही छठ व्रती खरना के लिए स्नान ध्यान कर महाप्रसाद बनाने में जुटे हैं. छठ पूजा प्रकृति और सूर्य उपासना का प्रतीक है. इस पर्व में व्रती सूर्य भगवान और छठी मइया की पूजा करते हैं. इसलिए पूजा के सभी सामान- फल, सूप, दउरा, सब प्राकृतिक से जुड़ी हुई चीज़ों से बनती हैं, ताकि वातावरण में शुद्धता बनी रहे. छठ पूजा में बांस का महत्व : लोक आस्था का महापर्व चैती छठ को शुद्धता पर्व माना जाता है, ऐसे में प्रकृति प्रदत्त चीजों का इस पर्व में काफी प्रयोग होता है, जैसे बांस से बनी हुई टोकरी, सूप इत्यादि का, जिसकी काफी आध्यात्मिक महता बताई गई है. बांस को शुद्ध माना जाता है इसलिए, छठ पूजा में इसका खासा महत्व है. छठ पर्व को लेकर मसौढ़ी बाजार में टोकरी खरीदारी को लेकर भीड़ सुबह से ही उमड़ी हुई है. छठ में बांस के सूप और दौरे का महत्व (ETV Bharat) दउरा और सूप के रूप में बांस महत्व : मसौढ़ी के श्रीराम जानकी ठाकुरवाड़ी मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य गोपाल पांडे ने बताया कि हिंदू धर्म में बांस को वंश से जोड़ा जाता है. यह माना जाता है कि जिस तेजी से बांस की वृद्धि होती है, वैसे ही वंश की भी वृद्धि की भी कामना की जाती है. छठ पूजा से बांस का सीधा कनेक्शन है. ऐसे में दउरा और सूप का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि यह वंश वृद्धि और समृद्धि का प्रतीक है. छठ पूजा में बांस से बनी टोकरी और सूप को आध्यात्मिक दृष्टि से शुद्ध माना गया है, छठ पूजा में बांस से बने सूप में पूजन सामग्री रखकर अर्घ्य देने का विधान है.