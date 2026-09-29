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ऑपरेशन सिंदूर के बाद Air Raid Warning System की बढ़ी अहमियत, जैसलमेर में 11 स्थानों पर बजेंगे इलेक्ट्रिक सायरन

इलेक्ट्रिक सायरनों का ऑपरेशनल ट्रायल किया जाएगा ( ETV Bharat Jaisalmer )

जैसलमेर: राजस्थान के जैसलमेर शहर में एयर रेड वार्निंग सिस्टम को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में 30 सितंबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक महत्वपूर्ण परीक्षण किया जाएगा. प्रभारी अधिकारी सामान्य रोहित वर्मा ने बताया कि ऑपरेशनल ट्रायल के दौरान शहर में अलग-अलग स्थानों पर लगे सायरनों की कार्यक्षमता, आवाज, संचालन और तकनीकी व्यवस्थाओं को जांचा जाएगा.

ऑपरेशन सिंदूर के बाद जरूरी हुआ सिस्टम को परखना : ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को ड्रोन और मिसाइल से जुड़े हवाई खतरों का सामना करना पड़ा था. भारत सरकार के अनुसार 7-8 मई 2025 की रात उत्तरी और पश्चिमी भारत के कई सैन्य ठिकानों को ड्रोन और मिसाइलों से निशाना बनाने के प्रयास किए गए, जिन्हें एकीकृत काउंटर-ड्रोन और वायु रक्षा प्रणालियों ने निष्क्रिय किया. ऐसे माहौल में एयर रेड वार्निंग सिस्टम की नियमित जांच और उसे पूरी तरह सक्रिय स्थिति में रखना महत्वपूर्ण हो जाता है. किसी भी संभावित हवाई खतरे की स्थिति में तकनीकी प्रणाली के साथ आम नागरिकों तक समय पर चेतावनी पहुंचना भी जरूरी है. सायरन इसी चेतावनी व्यवस्था का अहम हिस्सा है. जैसलमेर जैसे सीमावर्ती जिले में इस व्यवस्था को समय-समय पर परखना इसलिए भी महत्वपूर्ण है, ताकि जरूरत पड़ने पर लोगों को समय रहते सतर्क किया जा सके. पढ़ें : ED Action : बेल्जियम की संस्था से 5.10 करोड़ के चंदे का धर्म परिवर्तन में इस्तेमाल, जैसलमेर में छापेमारी 11 स्थानों पर लगे हैं इलेक्ट्रिक सायरन : जैसलमेर शहर में एयर रेड वार्निंग सिस्टम के तहत कुल 11 स्थानों पर इलेक्ट्रिक सायरन लगाए गए हैं. इनमें गोपा चौक स्थित सब्जी मंडी, जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय, सीपीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस, ट्रॉमा सेंटर जवाहर चिकित्सालय, रानी महल सोनार दुर्ग, नगर परिषद कार्यालय, सनसेट पॉइंट सूली डूंगर, महेश्वरी चिकित्सालय के पास सुलभ शौचालय, रेंवत सिंह की ढाणी स्थित सभाभवन, पुलिस लाइन कच्ची बस्ती स्थित तना आश्रम तथा इंदिरा कॉलोनी स्थित सभाभवन शामिल हैं.