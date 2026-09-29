ऑपरेशन सिंदूर के बाद Air Raid Warning System की बढ़ी अहमियत, जैसलमेर में 11 स्थानों पर बजेंगे इलेक्ट्रिक सायरन
गृह मंत्रालय, भारत सरकार के महानिदेशालय अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षक की टीम की मौजूदगी में इलेक्ट्रिक सायरनों का ऑपरेशनल ट्रायल किया जाएगा.
Published : September 29, 2026 at 5:07 PM IST
जैसलमेर: राजस्थान के जैसलमेर शहर में एयर रेड वार्निंग सिस्टम को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में 30 सितंबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक महत्वपूर्ण परीक्षण किया जाएगा. प्रभारी अधिकारी सामान्य रोहित वर्मा ने बताया कि ऑपरेशनल ट्रायल के दौरान शहर में अलग-अलग स्थानों पर लगे सायरनों की कार्यक्षमता, आवाज, संचालन और तकनीकी व्यवस्थाओं को जांचा जाएगा.
ऑपरेशन सिंदूर के बाद जरूरी हुआ सिस्टम को परखना : ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को ड्रोन और मिसाइल से जुड़े हवाई खतरों का सामना करना पड़ा था. भारत सरकार के अनुसार 7-8 मई 2025 की रात उत्तरी और पश्चिमी भारत के कई सैन्य ठिकानों को ड्रोन और मिसाइलों से निशाना बनाने के प्रयास किए गए, जिन्हें एकीकृत काउंटर-ड्रोन और वायु रक्षा प्रणालियों ने निष्क्रिय किया.
ऐसे माहौल में एयर रेड वार्निंग सिस्टम की नियमित जांच और उसे पूरी तरह सक्रिय स्थिति में रखना महत्वपूर्ण हो जाता है. किसी भी संभावित हवाई खतरे की स्थिति में तकनीकी प्रणाली के साथ आम नागरिकों तक समय पर चेतावनी पहुंचना भी जरूरी है. सायरन इसी चेतावनी व्यवस्था का अहम हिस्सा है. जैसलमेर जैसे सीमावर्ती जिले में इस व्यवस्था को समय-समय पर परखना इसलिए भी महत्वपूर्ण है, ताकि जरूरत पड़ने पर लोगों को समय रहते सतर्क किया जा सके.
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11 स्थानों पर लगे हैं इलेक्ट्रिक सायरन : जैसलमेर शहर में एयर रेड वार्निंग सिस्टम के तहत कुल 11 स्थानों पर इलेक्ट्रिक सायरन लगाए गए हैं. इनमें गोपा चौक स्थित सब्जी मंडी, जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय, सीपीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस, ट्रॉमा सेंटर जवाहर चिकित्सालय, रानी महल सोनार दुर्ग, नगर परिषद कार्यालय, सनसेट पॉइंट सूली डूंगर, महेश्वरी चिकित्सालय के पास सुलभ शौचालय, रेंवत सिंह की ढाणी स्थित सभाभवन, पुलिस लाइन कच्ची बस्ती स्थित तना आश्रम तथा इंदिरा कॉलोनी स्थित सभाभवन शामिल हैं.
तीन घंटे में होगी पूरी व्यवस्था की जांच : प्रभारी अधिकारी सामान्य रोहित वर्मा ने संबंधित विभागीय कार्मिकों को निर्देश दिए हैं कि गृह मंत्रालय से आने वाली टीम और नागरिक सुरक्षा केन्द्र, जैसलमेर के साथ समन्वय स्थापित कर सभी सायरनों का निर्धारित समय में ऑपरेशनल ट्रायल करवाया जाए. इस दौरान सायरन के संचालन से लेकर उसकी तकनीकी कार्यक्षमता जैसे विभिन्न पहलुओं की जांच की जाएगी.
सायरन बजे तो घबराएं नहीं : जिला प्रशासन ने शहरवासियों से अपील की है कि 30 सितंबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच यदि सायरन की आवाज सुनाई दे तो घबराने की जरूरत नहीं है. यह आवाज एयर रेड वार्निंग सिस्टम के ऑपरेशनल ट्रायल का हिस्सा होगी. प्रशासन ने लोगों से किसी भी तरह की अफवाह या भ्रम पर ध्यान नहीं देने और केवल अधिकृत सूचना पर भरोसा करने की अपील की है.
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समय रहते चेतावनी, यही है उद्देश्य : एयर रेड वार्निंग सिस्टम का उद्देश्य केवल सायरन बजाना नहीं, बल्कि किसी संभावित आपात स्थिति में लोगों तक चेतावनी को जल्द से जल्द पहुंचाना है. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सामने आए ड्रोन और हवाई खतरों ने आधुनिक युद्ध में समय पर चेतावनी और मजबूत वायु रक्षा व्यवस्था की अहमियत को सामने रखा है. ऐसे में जैसलमेर में सायरन सिस्टम का यह परीक्षण भविष्य में किसी भी संभावित आपात स्थिति के दौरान प्रशासन और नागरिकों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.