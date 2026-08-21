ETV Bharat / state

परिवहन विभाग में कार्यदायी संस्थाओं की नहीं चलेगी मनमानी, बिना कारण बताए नौकरी से नहीं निकाल सकेंगी, तबादला भी नहीं कर पाएंगी

लखनऊ: परिवहन विभाग ने उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में तीन कार्यदायी संस्थाओं को ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया. नियम और शर्तें भी लागू कीं, लेकिन यह तीनों ही संस्थाएं परिवहन विभाग के नियम और शर्तों का लगातार उल्लंघन करने लगीं. बिना कारण बताए कर्मचारियों को नौकरी से बाहर निकालने लगीं. इतना ही नहीं इन फर्मों पर भर्ती के नाम पर युवाओं से लाखों रुपए वसूलने के गंभीर आरोप भी लगे. कुछ ही महीने की नौकरी के बाद दर्जनों कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया. इतना ही नहीं इन फर्मों की मनमानी के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी शिकायत हुई और सीएम की नाराजगी के बाद जांच भी हुई. हाल ही में बरेली में एक कार्यदायी संस्था के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई. अब जब हर तरफ से परिवहन विभाग के किरकिरी होने लगी तो अब विभागीय अधिकारियों ने इन संस्थाओं की मनमानी पर नियंत्रण स्थापित करने का फैसला लिया. कई महत्त्वपूर्ण दिशा-निर्देश कर्मचारियों के हित में परिवहन विभाग ने जारी किए हैं. इससे फर्मों की मनमानी पर रोक लगेगी.







स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस परियोजना के अंतर्गत तैनात कर्मचारियों के हितों के लिए परिवहन विभाग ने निर्देश जारी किए हैं. स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस परियोजना के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न जनपदों और सेन्ट्रलाइज्ड कार्ड प्रिंटिंग सेन्टर (सीसीपीसी), मुख्यालय पर कार्यदायी संस्थाओं के माध्यम से तैनात कर्मचारियों के हितों के संरक्षण, सेवा संबंधी मामलों में पारदर्शिता और वेतन भुगतान की व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाएगा. उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने बताया कि कार्यदायी संस्थाओं को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि परियोजना के अंतर्गत तैनात किसी भी कर्मचारी को बिना पूर्व नोटिस और सुनवाई का अवसर प्रदान किए नौकरी से नहीं निकाला जाएगा.



किसी भी कर्मचारी को मुख्यालय की पूर्व सूचना और अनुमति के बिना सेवा से पृथक करने की कार्रवाई नहीं की जाएगी. परिवहन मंत्री ने बताया कि परियोजना के अंतर्गत नवीन मैनपावर की तैनाती के संबंध में भी कार्यदायी संस्थाओं को मुख्यालय स्तर पर सूचना उपलब्ध कराकर आवश्यक अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य किया गया है. नवीन तैनाती में अनुबन्ध की शर्तों और परिवहन आयुक्त की तरफ से मैनपावर तैनाती के संबंध में पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं.





परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि परियोजना के अंतर्गत तैनात किसी भी कर्मचारी का एक जनपद से दूसरे जनपद में स्थानान्तरण मुख्यालय को सूचित किये और अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा. प्रत्येक कार्मिक के माहवार वेतन भुगतान का विवरण प्रत्येक माह की सात तारीख तक मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाए.





बता दें कि कार्यदायी संस्थाओं ने जिन कर्मचारियों को विभिन्न आरटीओ कार्यालय में तैनात किया है उन्हें हर माह वेतन तो भेजती हैं, लेकिन वापस कैश ले लेती हैं. इस तरह की तमाम शिकायतें कर्मचारियों ने परिवहन विभाग मुख्यालय को भेजीं. अधिकारियों से मिलकर इसकी शिकायत की. मामले की जांच कराई गई तो यह आरोप भी सही निकले. इसके बाद कार्यदायी संस्थाओं पर परिवहन विभाग ने सख्ती दिखाई है.





ये भी पढ़ेंः ​यूपी में 9 जिलों के SP-SSP का Transfer, विनीत जायसवाल सुलतानपुर, बीबीजीटीएस मूर्ति मेरठ के नए SSP; देखें LIST