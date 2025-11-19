ETV Bharat / state

ट्रांसफर पॉलिसी बनी शासन के लिए टेढ़ी खीर, होमवर्क के बावजूद नहीं हुए स्थानांतरण के आदेश

देहरादून: उत्तराखंड सचिवालय में नई तबादला नीति का पालन करवाना शासन के लिए टेढ़ी खीर बन गया है. स्थिति यह है कि होमवर्क होने के बावजूद भी शासन स्थानांतरण आदेश नहीं कर पा रहा है. हालांकि अब सचिवालय संघ ने दबाव बनाने की कोशिश की है, जिसके बाद स्थानांतरण पर फिर बहस तेज हो गई है.

सचिवालय सेवा से जुड़े कर्मचारियों के लिए हाल ही में तबादला नीति तो बनाई गई, लेकिन इसका पालन नहीं कराया जा सका. शासन में ऐसे तमाम अधिकारी और कर्मचारी है, जो सालों से एक ही जिम्मेदारी पर बैठे हुए हैं. हैरत की बात यह है कि इसकी जानकारी होने के बाद भी तबादला नीति के अनुसार इन कर्मचारियों के स्थानांतरण नहीं कराये जा सके हैं, इसी को लेकर समीक्षा अधिकारी संघ ने आंदोलन की चेतावनी दी है, जिसके बाद शासन के अधिकारी दबाव में दिख रहे हैं, शायद यही कारण है कि आज सचिवालय संघ से जुड़े पदाधिकारी के साथ सचिवालय प्रशासन के सचिव ने बातचीत की और जल्द नीति के अनुसार स्थानांतरण किए जाने का भरोसा दिलाया.

इसके बाद संगठन ने आंदोलन वापस लेने का भी फैसला ले लिया. इस मामले पर सचिवालय संघ के महामंत्री राकेश जोशी ने बताया कि सचिवालय में स्थानांतरण के लिए होमवर्क पूरा हो चुका है और कुछ औपचारिकताएं पूरी होने के साथ ही जल्द ही तबादला आदेश जारी करने का भरोसा भी दिलाया गया है.