ETV Bharat / state

ट्रांसफर पॉलिसी बनी शासन के लिए टेढ़ी खीर, होमवर्क के बावजूद नहीं हुए स्थानांतरण के आदेश

सचिवालय सेवा से जुड़े कर्मचारियों के लिए हाल ही में तबादला नीति तो बनाई गई, लेकिन इसका पालन नहीं कराया जा सका.

Etv Bharat
उत्तराखंड सचिवालय (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 19, 2025 at 6:37 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: उत्तराखंड सचिवालय में नई तबादला नीति का पालन करवाना शासन के लिए टेढ़ी खीर बन गया है. स्थिति यह है कि होमवर्क होने के बावजूद भी शासन स्थानांतरण आदेश नहीं कर पा रहा है. हालांकि अब सचिवालय संघ ने दबाव बनाने की कोशिश की है, जिसके बाद स्थानांतरण पर फिर बहस तेज हो गई है.

सचिवालय सेवा से जुड़े कर्मचारियों के लिए हाल ही में तबादला नीति तो बनाई गई, लेकिन इसका पालन नहीं कराया जा सका. शासन में ऐसे तमाम अधिकारी और कर्मचारी है, जो सालों से एक ही जिम्मेदारी पर बैठे हुए हैं. हैरत की बात यह है कि इसकी जानकारी होने के बाद भी तबादला नीति के अनुसार इन कर्मचारियों के स्थानांतरण नहीं कराये जा सके हैं, इसी को लेकर समीक्षा अधिकारी संघ ने आंदोलन की चेतावनी दी है, जिसके बाद शासन के अधिकारी दबाव में दिख रहे हैं, शायद यही कारण है कि आज सचिवालय संघ से जुड़े पदाधिकारी के साथ सचिवालय प्रशासन के सचिव ने बातचीत की और जल्द नीति के अनुसार स्थानांतरण किए जाने का भरोसा दिलाया.

इसके बाद संगठन ने आंदोलन वापस लेने का भी फैसला ले लिया. इस मामले पर सचिवालय संघ के महामंत्री राकेश जोशी ने बताया कि सचिवालय में स्थानांतरण के लिए होमवर्क पूरा हो चुका है और कुछ औपचारिकताएं पूरी होने के साथ ही जल्द ही तबादला आदेश जारी करने का भरोसा भी दिलाया गया है.

उत्तराखंड सचिवालय में सचिवालय सेवा से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों का नीति के लिहाज से स्थानांतरण करना आसान नहीं है. ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें कई अधिकारी ऐसे भी हैंm जो कुछ विभागों में कई सालों से जिम्मेदारी संभाल रहे और इन्हें हटाने के अब तक के सभी प्रयास असफल ही होते हुए दिखाई दिए हैं.

इस दौरान मुख्यमंत्री सेटअप में भी स्थानांतरण नीति के खिलाफ तैनाती होने की ही बात कही जाती रही है. इस मामले में मुख्यमंत्री कार्यालय से भी अनुमति ली जा चुकी है और इसके बाद शासन में होमवर्क भी हुआ है. बड़ी बात यह है कि शासन में ऐसे लोगों की लंबी फेहरिस्त है, जो स्थानांतरण नीति के तहत हटाए जाने हैं. इसके लिए शासन स्तर पर स्थानांतरण की बड़ी सूची जारी करनी पड़ेगी तभी स्थानांतरण नीति का पूरी तरह से पालन हो सकेगा.

पढ़ें----

TAGGED:

TRANSFER POLICY UTTARAKHAND
UTTARAKHAND TRANSFER NEWS
उत्तराखंड सचिवालय ट्रांसफर पॉलिसी
उत्तराखंड सचिवालय में स्थानांतरण
UTTARAKHAND SECRETARIAT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Exclusive: जयदीप हार्डिकर! पत्रकारिता के क्षेत्र में रामोजी एक्सीलेंस अवॉर्ड के पहले विजेता के संघर्षों की दास्तां

रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड विजेता सथुपति प्रसन्नाश्री बोलीं, 'आदिवासी समुदायों की भाषाओं का संरक्षण जरूरी, पहचान का सबसे शक्तिशाली आधार है भाषा'

डॉ. माधवी लता को रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड, जानें- कैसे दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब पुल बनाने का मिला मौका

'मैं ऐसी दुनिया चाहता हूं, जहां...', रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड पाने वाले आकाश टंडन ने ईटीवी भारत से बात की

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.