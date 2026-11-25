ETV Bharat / state

बिहार में क्लस्टर खेती को मिलेगा बढ़ावा, ड्रैगन फ्रूट के लिए 2 लाख का अनुदान

कृषि मंत्री विजय सिन्हा ( ETV Bharat )

पटना: चौथे कृषि रोड मैप के तहत 'गांव की बागवानी, हमारे गौरव की कहानी' पहल के अंतर्गत क्लस्टर में बागवानी योजना का संचालन किया जा रहा है. इस योजना के माध्यम से किसानों को चयनित उद्यानिकी एवं सुगंधित फसलों की खेती के लिए प्रति एकड़ एक लाख रुपए और ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए दो लाख रुपए तक अनुदान दिया जाएगा.

क्या बोले कृषि मंत्री?