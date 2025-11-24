ETV Bharat / state

राम मंदिर पर धर्म ध्वज स्थापित करेंगे पीएम मोदी; पुलिस छावनी में बदली अयोध्या, अभेद्य सुरक्षा

राम मंदिर पर धर्म ध्वज स्थापित करेंगे पीएम मोदी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

अयोध्या: श्रीराम मंदिर पर धर्म ध्वज की स्थापना की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को दोपहर 12 मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराएंगे. पीएम मोदी की मौजूदगी को देखते हुए अयोध्या छावनी में बदल दिया गया है. अभूतपूर्व सुरक्षा घेरा तैयार किया गया है. यूपी पुलिस, एटीएस सहित सुरक्षा एजेंसियां मोर्चा संभाल चुकी हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में कानून-व्यवस्था के लिए भारी पुलिस बल और विशेष सुरक्षा इकाइयों की ड्यूटी तय कर दी गई है. इसमें सीनियर अधिकारियों से लेकर फील्ड टीमों तक का आपसी समन्वय शामिल है. सुरक्षा प्लानिंग के तहत उच्चाधिकारियों को रणनीतिक जिम्मेदारी दी गई है. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों, क्षेत्रीय अधिकारियों और निरीक्षकों की भारी संख्या मौजूद है. इन पुलिस टीमों की तैनाती: सुरक्षा ड्यूटी के लिए पुलिस बल में बड़ी संख्या में पुरुष और महिला सिपाहियों को नियुक्त किया गया है. यह पुलिस टीमें भीड़ नियंत्रण, सर्चिंग, विस्फोटक की जांच सहित इमरजेंसी एक्शन की जिम्मेदारियां निभाएंगी. विशेष सुरक्षा यूनिट्स: विशेष सुरक्षा यूनिट्स में बम डिटेक्शन टीम, डॉग स्क्वायड, वीवीआईपी सुरक्षा निरीक्षण दल, ट्रैफिक प्रबंधन यूनिट, फायर यूनिट और क्विक रिस्पॉन्स टीम की जिम्मेदारी संवेदनशील जगहों पर तय कर दी गई है. तकनीकी उपकरण जैसे माइंस टीम, बीडीएस यूनिट, एक्स-रे स्कैनिंग मशीन, सीसीटीवी मॉड्यूल, हाई रिस्पॉन्स वैन, पेट्रोलिंग यूनिट और एंबुलेंस यूनिट्स को भी नियुक्त किया गया है.