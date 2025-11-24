राम मंदिर पर धर्म ध्वज स्थापित करेंगे पीएम मोदी; पुलिस छावनी में बदली अयोध्या, अभेद्य सुरक्षा
विशेष जांच के लिए हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्शन डिवाइस, वाहन माउंटेड स्कैनर और बैगेज एक्स-रे स्कैनर लगाए गए हैं.
अयोध्या: श्रीराम मंदिर पर धर्म ध्वज की स्थापना की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को दोपहर 12 मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराएंगे. पीएम मोदी की मौजूदगी को देखते हुए अयोध्या छावनी में बदल दिया गया है. अभूतपूर्व सुरक्षा घेरा तैयार किया गया है. यूपी पुलिस, एटीएस सहित सुरक्षा एजेंसियां मोर्चा संभाल चुकी हैं.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में कानून-व्यवस्था के लिए भारी पुलिस बल और विशेष सुरक्षा इकाइयों की ड्यूटी तय कर दी गई है. इसमें सीनियर अधिकारियों से लेकर फील्ड टीमों तक का आपसी समन्वय शामिल है. सुरक्षा प्लानिंग के तहत उच्चाधिकारियों को रणनीतिक जिम्मेदारी दी गई है. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों, क्षेत्रीय अधिकारियों और निरीक्षकों की भारी संख्या मौजूद है.
प्रभु श्री राम भारतवर्ष की आत्मा, उसकी चेतना और उसके गौरव का आधार हैं। मेरे लिए यह परम सौभाग्य की बात है कि कल 25 नवंबर को सुबह करीब 10 बजे अयोध्या के दिव्य-भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में दर्शन-पूजन का अवसर प्राप्त होगा। इसके बाद दोपहर लगभग 12 बजे श्री राम लला के पवित्र…— Narendra Modi (@narendramodi) November 24, 2025
इन पुलिस टीमों की तैनाती: सुरक्षा ड्यूटी के लिए पुलिस बल में बड़ी संख्या में पुरुष और महिला सिपाहियों को नियुक्त किया गया है. यह पुलिस टीमें भीड़ नियंत्रण, सर्चिंग, विस्फोटक की जांच सहित इमरजेंसी एक्शन की जिम्मेदारियां निभाएंगी.
विशेष सुरक्षा यूनिट्स: विशेष सुरक्षा यूनिट्स में बम डिटेक्शन टीम, डॉग स्क्वायड, वीवीआईपी सुरक्षा निरीक्षण दल, ट्रैफिक प्रबंधन यूनिट, फायर यूनिट और क्विक रिस्पॉन्स टीम की जिम्मेदारी संवेदनशील जगहों पर तय कर दी गई है. तकनीकी उपकरण जैसे माइंस टीम, बीडीएस यूनिट, एक्स-रे स्कैनिंग मशीन, सीसीटीवी मॉड्यूल, हाई रिस्पॉन्स वैन, पेट्रोलिंग यूनिट और एंबुलेंस यूनिट्स को भी नियुक्त किया गया है.
14 सेक्टर में बांटकर सुरक्षा: विशेष जांच के लिए हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्शन डिवाइस, वाहन माउंटेड स्कैनर और बैगेज एक्स-रे स्कैनर लगाए गए हैं. सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए विभिन्न सेक्टरों में कुल कुल 14 एसपी, 30 एएसपी, 90 डीवाईएसपी, 242 इंस्पेक्टर (पुरुष), 1060 महिला उप निरीक्षक, 80 पुरुष हेड कांस्टेबल, 3090 महिला हेड कांस्टेबल तैनात हैं.
वहीं, यातायात व्यवस्था के लिए 16 ट्रैफिक इंस्पेक्टर, 130 ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर, 820 ट्रैफिक पुलिस के जवान तैनात हैं. एटीएस कमांडो की दो टीमें जिनमें 2 स्नाइपर, 2 टीम एंटी ड्रोन यूनिट तैनात है.
समारोह के लिए तैनाती: टीम धर्म ध्वज समारोह में सुरक्षा प्रबंधन के लिए एस्कॉर्ट 2 सेट, प्रत्येक में 3 कर्मी, एक्सेस कंट्रोल 16 सेट, एएस चेकिंग टीम 3, यूनिट स्पाटर डिटेक्टिव ड्यूटी 15 यूनिट, बेयरर यूनिट 2 यूनिट, एंटी मोबाइल माइंस टीम, 1 बीडीडीएस, 9 टीम स्पॉट चेक टीम, 15 फायर ब्रिगेड, 4 पायलट वाहन यूनिट, 12 डीएफएमडी, 105 एचएचएमडी, 380 वाहन माउंटेड जैमर, नागरिक पुलिस के 5784 जवान तैनात किए गए हैं.
इसके अलावा यातायात पुलिस 1186, ध्वजारोहण में लगे कुल सुरक्षाकर्मी 6970, ड्रोन निगरानी और इलेक्ट्रॉनिक विजिलेंस एटीएस टीम 2, लगभग 90 तकनीकी सदस्य, एंटी ड्रोन सिस्टम, साइबर कमांडो, पार्किंग प्रबंधन के लिए 38 कर्मी, भीड़ नियंत्रण के लिए बैरियर मॉड्यूल, वीआईपी रूट और मंदिर परिसर सुरक्षा विशेष प्रोटोकॉल रूट डायवर्जन पर पुलिस तैनाती, स्नाइपर और हाई ग्राउंड सर्विलांस तैनात किए गए हैं.
