यूपी में सर्र-सर्र चलीं ठंडी हवाएं, कई जिलों में कोहरा, जानिए आज के मौसम का हाल
पिछले 24 घंटे के दौरान उत्तर प्रदेश के दोनों संभागों में मौसम सामान्य रहा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 9:14 AM IST|
Updated : November 26, 2026 at 10:15 AM IST
लखनऊ: पिछले 24 घंटे के दौरान उत्तर प्रदेश में मौसम सामान्य रहा. हालांकि कई जिलों में सर्द हवाएं चलने से थोड़ी ठंडक में बढ़ोत्तरी हुई. सुबह और शाम को कोहरे की अधिकता रही. सबसे कम न्यूनतम दृश्यता बरेली जिले में 200 मीटर रिकॉर्ड की गई. मौसम वैज्ञानिकों की मानें तो आने वाले दिनों में कोहरे में और इजाफा हो सकता है. इसके साथ ही सर्दी में भी बढ़ोत्तरी हो सकती है.
अकवान का असर खत्म: बीते दिनों पश्चिम बंगाल की खाड़ी में सक्रिय हुए तूफान अकवान के असर के चलते उत्तर प्रदेश मे चल रही हवाओं के रूख में परिवर्तन हुआ था. इसके प्रभाव से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में हल्की वृद्धि हुई थी. इसके बाद सुबह-शाम के समय पड़ने वाले कोहरे में भी कमी आई थी.
रात में सर्दी में इजाफा: अकवान तूफान का असर अब धीरे-धीरे समाप्त हो रहा है. इसके बाद फिर से उत्तरी पश्चिमी ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई है. इससे रात के समय पड़ने वाली ठंडक में फिर से इजाफा हुआ है. अधिकतम न्यूनतम तापमान में पिछले दो दिनों के अंदर तीन से चार डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई है. जिससे अधिकतम न्यूनतम तापमान सामान्य व सामान्य से नीचे चले गए हैं. रात में ठंडक में फिर से इजाफा होना शुरू हो गया है.
मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार गुरुवार को सुबह-शाम के समय हल्का कोहरा छाया रहेगा. दिन में आसमान साफ रहेगा. अधिकतम तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं होगा. वहीं, न्यूनतम तापमान में एक डिग्री सेल्सियस की कमी हो सकती है. अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.
कानपुर नगर सबसे ठंडा
बुधवार को उत्तर प्रदेश का कानपुर नगर सबसे ठंडा जिला रहा. यहां पर न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो कि सामान्य से चार डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं, सबसे अधिक अधिकतम तापमान झांसी जिले में 30 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है.
मौसम वैज्ञानिक क्या बोले: मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि पिछले 48 घंटे के दौरान अधिकतम व न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है. इससे अधिकतम न्यूनतम तापमान सामान्य व सामान्य से नीचे लुढ़क गए हैं. अधिकतम न्यूनतम तापमान में अभी और मामूली गिरावट हो सकती है. सुबह कोहरा छाया रहेगा.
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