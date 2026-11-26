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यूपी में सर्र-सर्र चलीं ठंडी हवाएं, कई जिलों में कोहरा, जानिए आज के मौसम का हाल

यूपी आज का मौसम. ( etv bharat )

लखनऊ: पिछले 24 घंटे के दौरान उत्तर प्रदेश में मौसम सामान्य रहा. हालांकि कई जिलों में सर्द हवाएं चलने से थोड़ी ठंडक में बढ़ोत्तरी हुई. सुबह और शाम को कोहरे की अधिकता रही. सबसे कम न्यूनतम दृश्यता बरेली जिले में 200 मीटर रिकॉर्ड की गई. मौसम वैज्ञानिकों की मानें तो आने वाले दिनों में कोहरे में और इजाफा हो सकता है. इसके साथ ही सर्दी में भी बढ़ोत्तरी हो सकती है.



अकवान का असर खत्म: बीते दिनों पश्चिम बंगाल की खाड़ी में सक्रिय हुए तूफान अकवान के असर के चलते उत्तर प्रदेश मे चल रही हवाओं के रूख में परिवर्तन हुआ था. इसके प्रभाव से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में हल्की वृद्धि हुई थी. इसके बाद सुबह-शाम के समय पड़ने वाले कोहरे में भी कमी आई थी.