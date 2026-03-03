ETV Bharat / state

IMPACT: कोरबा में ईवी चार्जिंग स्टेशन का ट्रायल शुरू, आम लोगों को जल्द मिलेगी सुविधा

सामान्य तौर पर इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को घर पर चार्ज करने में काफी समय लग जाता है. ई-बाइक, स्कूटी और ऑटो रिक्शा जैसे वाहनों को चार्ज करने में भी 5 से 6 घंटे तक का समय लगता है, लेकिन नगर पालिक निगम द्वारा लगाया गए चार्जिंग स्टेशन में वाहन 30 मिनट में ही फुल चार्ज हो जाएंगे. घंटाघर में स्मृति उद्यान के समीप तो सुनालिया चौक से के आगे मल्टीलेवल पार्किंग में चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं. इन दोनों ही स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को चार्ज करने के लिए अत्याधुनिक मशीनों को इंस्टॉल किया गया है. जहां प्रत्येक चार्जिंग स्टेशन में एक समय में पांच वाहन चार्ज होंगे. यहां निगम के तकनीकी कर्मचारी भी तैनात किए जाएंगे. इन स्थानों पर इलेक्ट्रॉनिक बस से लेकर कार, जीप, ई ऑटो, ई बाइक और स्कूटी सभी को चार्ज करने की सुविधा मिलेगी.

सफल ट्रायल रन के बाद अब जल्द ही ईवी चार्जिंग स्टेशन को आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा. निगम द्वारा इसकी तैयारी की जा रही है. सब कुछ ठीक-ठाक रहा तो होली के बाद ही ईवी वाहनों को घर के बाहर चार्जिंग करने की सुविधा लोगों को मिलने लगेगी. उल्लेखनीय है कि हाल ही में ईटीवी भारत द्वारा मशीनों के लगाए जाने के बाद भी चार्जिंग स्टेशन को शुरू नहीं किए जाने की खबर को प्रमुखता से प्रसारित किया गया था, जिसके बाद अब इसका ट्रायल शुरू कर दिया गया है.

कोरबा: ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की चार्जिंग का सार्वजनिक विकल्प लोगों को अब शहर में मिलने लगेगा. केंद्र सरकार के नेशनल ग्रीन एयर प्रोग्राम एनसीएपी (एनसीएपी) के तहत ईवी चार्जिंग स्टेशन के इंस्टॉलेशन के लगभग 4 महीने बाद मशीनों का सफलतापूर्वक ट्रायल पूरा कर लिया गया है. सोमवार और मंगलवार को ट्रायल के दौरान लगभग 20 वाहनों को सफलतापूर्वक चार्ज किया गया.

आम लोगों को जल्द मिलेगी सुविधा (ETV Bharat)





पेट्रोल पंप की तर्ज पर चार्जिंग स्टेशन होंगे संचालित

फिलहाल शहर में 2 स्थानों पर ही ईवी चार्जिंग स्टेशन की सुविधा शहरवासियों को दी जाएगी. ₹15 प्रति किलोवाट के रियायती दर पर लोग यहां से अपने वाहन चार्ज कर सकेंगे. जबकि 24 घंटे सुविधा प्रदान करने का दावा किया गया है. चार्जिंग स्टेशन पर वाहनों का दबाव अधिक होने की स्थिति में मोबाइल ऐप के जरिए भी प्री बुकिंग करवाई जा सकती है. वाहन मालिकों को टाइमिंग स्लॉट अलॉट कर दिया जाएगा. इसके बाद वह अपनी स्लॉट के अनुसार चार्जिंग स्टेशन में वाहन ले जाकर इसे चार्ज कर सकेंगे. इसके लिए निगम द्वारा एक ऐप भी जारी किया जाएगा. जिसकी जानकारी जल्द ही सार्वजनिक कर दी जाएगी.





सार्वजनिक चार्जिंग का मिलेगा विकल्प

दरअसल, कोरबा जैसे प्रदूषित शहर में ग्रीन एनर्जी और ग्रीन व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की योजना के तहत ईवी चार्जिंग स्टेशन को तैयार किया गया है. ताकि लोग अधिक से अधिक पेट्रोल और डीजल पर आधारित वाहनों को त्याग कर इलेक्ट्रॉनिक वाहन को अपनाएं. लेकिन अब तक लोगों के पास इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को घर के बाहर चार्ज करने का विकल्प मौजूद नहीं था. घर पर भी नॉर्मल चार्जर है, जिससे वाहनों को चार्ज करने में 5 से 6 घंटे का समय लग जाता है. निगम द्वारा स्थापित किए गए चार्जिंग स्टेशन के अस्तित्व में आने के बाद एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि आम लोगों को घर के बाहर अपने ई- वाहनों को चार्ज करने का विकल्प मिल जाएगा. सार्वजनिक परिवहन के लिए की ई-ऑटो चलाने वाले चालक हमेशा इस बात से भयभीत रहते हैं कि सवारी ले जाते समय बीच में ही उनके वाहन की चार्जिंग खत्म हो गई. तो सवारी को बीच रास्ते में ही ड्राप करना पड़ेगा. लेकिन अब उन्हें शहर में चार्जिंग की सुविधा मिलेगी.



सफल रहा ट्रायल, जल्द करेंगे शुरू स्टेशन

नगर पालिक निगम के सहायक अभियंता राहुल मिश्रा ने कहा, ईवी चार्जिंग स्टेशन शहर के दो स्थानों पर स्थापित किया गया है. दोनों स्थानों पर सफल ट्रायल रन कर लिया गया है. पहले दिन 20 वाहनों को चार्ज कर स्टेशन का ट्रायल लिया गया. ट्रायल सफल रहा है, अब जल्द ही औपचारिकताएं पूरी करने के बाद इसे आम लोगों के लिए ओपन कर दिया जाएगा.

